陸太陽能業迎多項利多、廠商自律防內捲 分析師：產能出清將加速 基本面有望好轉

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-16 09:57

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中國太陽能行業近日迎來多項利多消息，先是中央經濟工作會議上周四 (12 日) 指出要加快「沙戈荒」新能源基地建設並建立一批零碳園區，以及綜合整治「內捲式」競爭，上周六 (14 日) 裝機規模又超過風電及水電成為我國第二大電源，隔天又有全國能源工作會議召開。

《央視新聞》報導消息，在西藏山南，全球海拔最高的太陽能專案—華電西藏才朋光儲電站二期上周六正式投產發電，相比一期工程 5100 公尺的海拔，新投產的二期工程最高海拔達到 5228 公尺，再次刷新高度紀錄。

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才朋光儲電站二期坐落在西藏山南市乃東區，場址的年平均日照量達到中國同緯度平原地區的 2 倍以上，按照國家標準《太陽能資源評估方法》，等級屬於，＝最豐富」的 A 級。專案一期於去年底投產，目前已累計發電 6000 多萬千瓦時。隨著二期專案的投產，兩期專案同時出力，將有效緩解藏中地區冬春季節的缺電情況。

目前，中國太陽能併網發電佔總裝機比重進一步上升至 24.8%，超過風電及水電裝機規模，成為中國第二大電源。根據中國電力企業聯合會最新數據顯示，截至 2024 年 10 月底，中國併網太陽能發電裝機規模年增 48% 至 7.93 億千瓦。

中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆預估，今年新增太陽能發電裝機 2.5 億千瓦左右，累計裝機規模有望超過 8.5 億千瓦，占我國發電總裝機比重超過四分之一。

此外，從政策面來看，中國太陽能行業近期利多消息不斷。2025 年全國能源工作會議上周日 (15 日) 在北京召開，會議強調大力推進風電太陽能開發利用，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電，統籌推進新型電力系統建設。

上周四 (12 日) 閉幕的中央經濟工作會議提出，協同推進降碳減污擴綠增長，加緊經濟社會發展全面綠色轉型。進一步深化生態文明體制改革。營造綠色低碳產業健康發展生態，培育綠色建築等新增長點。推動「三北」工程標誌性戰役取得重要成果，加快「沙戈荒」新能源基地建設。建立一批零碳園區，推動全國碳市場建設，建立產品碳足跡管理體系、碳標識認證制度。

中央經濟工作會議還提出，綜合整治「內卷式」競爭，規範地方政府和企業行為。招商證券表示，近期除太陽能行業協會倡議等自律措施外，出口退稅率下調、行業規範更新進一步控制新增產能。政策正進一步推出來遏制業內的「內卷式」競爭，建議關注太陽能、鋰電等行業。

在 12 月 4 日至 6 日，今年太陽能行業年度大會在四川宜賓舉行，中國光伏行業協會在會議期間牽頭 33 家企業召開促進產業高品質勇發展專題座談會，與會者就如何防止「內卷式」惡性競爭進行充分探討，，多家產業鏈企業在會上也正式簽訂自律公約，後續簽約方將開始對產能進行管控。

目前，在 A 股市場中有近百家太陽能相關類股，總市值超過 1.8 兆人民幣。

分析師指出，近期政府相關部門及行業協會積極推動太陽能企業強化行業自律、避免「內卷式」競爭，行業產能出清速度料將加速，產業基本面也有望迎來好轉。

東海證券表示，預計各大主要太陽能企業有望加速形成共識，就行業自律形成體系化檔案化措施，促進行業逐步走出惡性競爭，由底部實現穩步產能出清，走向高品質發展。