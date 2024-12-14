〈能源盤後〉中國刺激措施提振需求前景 原油創3周來最大單周漲幅

鉅亨網編譯許家華 2024-12-14 05:55

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周五 (13 日) 原油期貨價格收高，係因中國最近的經濟刺激措施有助於提振原油需求前景，加上美國也將跟進歐盟對俄羅斯石油實施制裁的言論收緊了供應前景。

儘管國際能源總署 (IEA) 預測明年供應將顯著過剩，WTI 原油和 Brent 原油本周仍創 3 周來最大漲幅。

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能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.27 美元或 1.8%，收每桶 71.29 美元，本周近月 WTI 期貨價格上漲 6.1%

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.08 美元或 1.5%，收每桶 74.49 美元，本周近月 Brent 期貨價格上漲 4.7%

1 月交割汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2 美元，本周上漲 5%。

1 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.27 美元，本周上漲 6.4%。

1 月交割天然氣價格下跌 5.1%，收每百萬 Btu 3.28 美元，本周上漲 6.6%。

市場驅動力

XS.com 高級市場分析師 Samer Hasn 表示，近期原油價格上漲是因為市場對支持計畫和中國當局促進經濟成長的措施抱持樂觀看法，這將對石油需求前景產生積極影響。「然而，正如我們本周所見的一系列報告，主要石油機構對市場未來的預測仍然好壞參半。」

IEA 月報指出，2025 年原油市場供應充足，而石油輸出國組織 (OPEC) 降低了今年和明年的石油需求成長預測。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示：「石油市場目前正處於供應過剩的邊緣，並面臨著中國迅速轉向電動車和美國以外需求不溫不火的雙重挑戰。」他稱，中國的刺激措施對油價有一定支撐，但「即使中國大幅降息以擺脫通縮螺旋，市場仍明顯認為，如果不向大眾直接挹注現金，這些努力恐會白費。」

歐盟對俄羅斯追加實施制裁，有助於提升本周油價，而報導稱華府也考慮採取類似措施，從而為油價漲勢再添助力。

「拜登政府正考慮更嚴厲制裁俄羅斯石油產業，以進一步限制其軍事資金，但此戰略策略適逢美國政權交替的風口浪尖，增加了地緣政治的複雜性。」Innes 說。

他表示，如果美國特別針對俄羅斯石油實施制裁，恐「嚴重擾亂世界主要石油供應國之一」並推動價格上漲。目前，市場對這些制裁的預期奠定了「油價反彈的基線或底線」。