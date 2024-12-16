韓半導體、能源政策因尹錫悅遭彈劾陷困境 專家：恐失維持競爭力關鍵機會

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-16 13:50

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南韓國會上周六 (14 日) 通過對總統尹錫悅的彈劾案，這也意味著尹錫悅推動的核能、海上天然氣開發與半導體產業支持的產業政策恐面臨「人去政息」的情形。

南韓業內專家警告，若政府對半導體支持減弱，恐導致南韓在全球競爭加劇情況下錯過維持競爭力的關鍵機會。

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尹錫悅政府建造三座新核電廠和完成第 11 個長期電力供需基本計畫的計畫也隨著彈劾案通過陷入不確定性。

南韓政府在向國會報告後，原本打算本月最終敲定一項包括 2038 年前興建三座大型核反應爐以及 2035 年運行首座小型模組化反應堆的計畫。

但隨著尹錫悅遭彈劾停職，加上反核的共同民主黨政治影響力增強，上述計畫有可能無法通過國會審議。

南韓政局動盪也可能影響到明年 3 月跟捷克簽訂核電廠出口合約，即便捷克堅持與韓繼續推進協議，且可能會使南韓水電與核電公司和西屋電氣之間正在進行的智慧財產權談判複雜化，這場談判跟捷克核電標案有重要關係。

此外，尹錫悅力推的「大鯨魚」東海深海氣田開發案也因 497 億韓元預算全遭刪減而前景不明，推進受阻。

韓國石油公社現在需要透過公司債或貸款來獲得全額資金。產業觀察人士認為明年上半年的初步鑽探結果對該計畫未來至關重要。根據南韓政府和韓國石油公社估計，必須在五年內鑽探至少五口井，成功率為 20%。

反對黨則批評該氣田開發案完全僅聽 Act Geo 意見，且 Act Geo 實際上是一家一人公司，此事也引發外界對其透明度的擔憂。

由於全球需求疲軟和中國供應過剩，石化產業面臨下滑，該產業也關注彈劾案通過後的政府支持措施實施進度，本月中所公佈包括財政援助和併購激勵措施在內的產業支持政策已被推遲。

一位業內官員表示，鑑於石化行業對區域經濟的重要性，政策實施的延遲恐產生更廣大的經濟影響。

半導體業界對產業扶持政策和相關立法的討論陷入停滯也表示失望。《半導體特別法案》將使南韓晶片業者免受每週 52 工時制限制並提供補貼，但該法案未能於 12 月 10 日在國會獲得通過，通過時間推遲至明年。