美長債殖利率竄高 3檔債券ETF新兵入市卡位

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-13 10:26

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川普明年 1 月即將宣示就職，上任後預期多項新政祭出，全球資金再掀債券避險潮，根據集保中心截至 12/6 統計，今年國人投資債券 ETF 人數大增 97.4 萬人，其中，月配型債券 ETF 增加近 44.2 萬人最多，贏過季配型債券 ETF 的 42.8 萬人，顯示顯示月配型債券 ETF 人氣最夯。

12 月起，元大 00968B、統一 00966B 相繼掛牌，下周二 (12/17) 亦有新光 00970B 正式掛牌交易，三檔新月配債券 ETF 入市時機，正好搭上債券殖利率相對高檔位置、隨債券價格下降時，反而有望吸引市場新一波債券 ETF 搶進潮。

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新光 BBB 投等債 20+(00970B)ETF 經理人王韻茹表示，美國長天期公債高息誘人，最新美國 10 年公債殖利率截至 12/11 達 4.27%、美國 20 年公債殖利率達 4.56%，紛紛創 12 月以來新高，如果觀察美國投資等級債殖利率，又比公債還高，仍維持在 5% 以上；若是鎖定 BBB 等級的美國投資等級債 ETF，其指數平均到期殖利率，更已突破到 5.8% 左右，已接近 6% 左右的高殖利率水準。

根據彭博統計，截至 12/11 止，投資等級債券指數從今年初以來績效均凌駕美國公債指數，尤其是 BBB 級投等債，自從川普宣布當選以來，績效上漲表現贏過 A 級債券指數，也同步大幅領先美國公債指數。

法人認為，長天期美國 BBB 級投資等級公司債指數，因為存續期間較長，未來降息反而有機會帶來的資本利得表現空間，息利雙贏的可能性相對突出，建議投資人可趁目前 BBB 級債券仍處於高殖利率階段，先進場卡位佈局相關 BBB 級月配型債券 ETF，可以儘早鎖住債券價差、兼顧每月領息，成為 2025 年迎戰川普 2.0 時代的雙棲債券 (息利雙贏) 首選。