國泰2檔人氣債券ETF配息出爐 00933B年化殖利率5.8%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-13 15:44

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美國降息週期持續展開，勞工部數據顯示 11 月消費者物價指數 (CPI) 維持穩定，芝商所 Fed Watch 押注下週調降利率 1 碼 (0.25 個百分點) 升至 98%，公債殖利率走跌，債券 ETF 持續吸引投資人關注。國泰 20 年美債 (00687B-TW) 今 (13) 日公告第四季實際配息金額，每單位配息 0.38 元，以今天收盤價 30.75 元計算，年化配息率約 4.94%；月配型的國泰 10Y+ 金融債 ETF(00933B-TW) 同步公告本月配息 0.082 元，以今天收盤價 17.11 元計算，年化配息率約 5.75%。

國泰兩檔債券 ETF 將於 12/17 除息，12/16 為參與配息最後買進日，股息發放日則落在 2025/1/13。

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根據集保所統計至 12/6，00687B 受益人數達 29 萬 7415 人、00933B 受益人數則為 12 萬 3614 人，兩檔合計受益人數共 42.1 萬人，在債券 ETF 中人氣相當高。根據國泰投信官網公告，同日兩檔債券 ETF 規模分別達到新台幣 2613 億元及 764 億元，吸金能力亮眼。

00687B 基金經理人江宇騰分析，美國 11 月 CPI 月增 0.3%、年增 2.7%，符合市場預期仍處低檔，強化市場預期聯準會本月再度降息的可能性，芝商所 FedWatch 資料顯示，12 月降息 1 碼的機率已攀升至近 100%，明年仍可望有降息 2 碼的空間。00687B 存續期間約 16.43 年，隨美國降息循環持續啟動，未來資本利得相對具想像空間。

投信投顧公會資料指出，今年以來全台債券指數股票型基金規模在 10 月底達到 2 兆 9600 億元，相較 2023 年 12 月底的 2 兆 226 億元，規模增加超過 9373.5 億元，成長幅度達到 46.34%，顯見市場對債券 ETF 的投資熱度。