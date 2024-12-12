00929調降配息爆天量 復華投信釋疑：受二大因素干擾

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-12 12:47

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台股月配型 ETF 始祖復華台灣科技優息 (00929-TW) 本月初公布預估配息金額調降至 0.05 元，引發市場熱議，單周成交量逾 200 萬張，高居台股之冠，賣壓導致折價吸引法人進場撿便宜，亦成為 12 月首周外資、自營商、市場主力買超冠軍。對此，復華投信出面釋疑，除了成分股表現不如預期外，由於 00929 上個月單位數減少，依規定無法動用收益平準金，投資人不應以單月配息來判斷未來 1 年的配息狀況。

針對此次配息金額調降，復華投信表示，00929 12 月預估每單位配息金額 0.05 元，還原費用後與指數參考息率相當，目前 (截至 2024/12/10) 帳上仍有收益平準金 0.46 元、資本利得 2.61 元。

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00929 經理人許忠成進一步解釋，現行 ETF 配息來源為股息、收益平準金、資本利得等三個部份，累計 00929 今年累積每單位收益分配金額預估金額為 1.68 元 (含 11 月評價)，已明顯高於去年。

不過，鑑於下半年以來消費性電子產業復甦不如預期，導致成分股股價表現不佳，影響此次資本利得配發，加上 00929 上個月單位數減少，依規定無法動用收益平準金，使 12 月預估配息金額隨績效及規模現況調整。整體而言，時序進入新的 1 年且若未來成分股表現回溫，配息仍有機會再做彈性調整。

理財專家指出，月配型 ETF 因為配息頻率較高，短期配息表現可能受波段行情變動影響，僅以單月份配息來判斷未來 1 年可能的配息有失公允，客觀分析應該是每年年底時，回溯過去 1 年完整配息資訊，藉此評斷過去 1 年的累計配息是否有滿足投資人的期待，如此才能避免被單月配息率影響，做出錯誤的投資決策。