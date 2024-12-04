12月除息債券ETF誰最香？00953B預估年化配息率破8%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 10:54

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降息循環啟動，投資人順勢卡位債市機會，掀起一波債券 ETF 投資熱，根據 CMoney 最新配息概況資料顯示，有 34 檔債券 ETF 將於 12 月除息，其中以群益優選非投等債 (00953B-TW) 預估年化配息率 8.12% 最高，00953B 在首次配息後 3 天就填息，市價至今頻創新高。

觀察本月除息債券 ETF 年化配息率排名，前二名皆為非投等債類型，第二名的凱基美國非投等債 (00945-TW) 也有近 8% 的不錯表現；第三至六名依序為 00950B、00959B、00741B、00781B，年化配息率皆在 6% 以上。

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00953B 將於 12 月 6 日進行第二次除息，收益配發日為 12 月 27 日，想參與本次領息的投資人，最後買進日為 12 月 5 日。此外，12 月 17 日為多檔人氣債券 ETF 的熱門除息日，包括 00945B、00741B、00781B、00948B、00740B、00933B。

ETF 理財達人指出，00953B 之所以表現出色，在於其成份券權重採用「市值加權」，00953B 追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為 B- 至 BB+，票面利率在 6% 以上 (含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與 CCC 評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

群益優選非投等債 ETF 經理人李忠泰指出，降息投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券 ETF 就是其中之選。美國 11 月供應管理協會 (ISM) 製造業指數從 46.5 升至 48.4，創今年 6 月以來新高，優於市場預期，數據表明製造業信心正在逐步改善，整體顯示當前美國經濟仍呈現「金髮女郎」態勢。