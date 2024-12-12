歐洲央行如期降息1碼 下修今明兩年經濟成長與通膨預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-12 21:37

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歐洲央行 (ECB) 周四 (12 日) 宣布今年第四次降息，如市場預期將關鍵存款利率下調 1 碼 (25 個基點)，而主要再融資利率和邊際貸款利率維持不變。與此同時，歐洲央行還下調今、明兩年經濟和通膨預期。

此次利率決策後，歐洲央行的存款利率為 3%，預期 3%，前值 3.25%；主要再融資利率為 3.15%，預期 3.15%，前值 3.4%；邊際貸款利率為 3.4%，預期 3.4%，前值 3.65%。

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歐洲央行如期降息 1 碼。(圖：ZeroHedge)

歐央行在公告中表示，雖然國內通膨有所下降，但仍處於高位，不過大多數潛在通膨指標顯示通膨將持續穩定在 2% 的中期目標附近。該行同日也證實，本月將停止根據疫情緊急債券收購計畫 (PEPP) 購買債券。

值得注意的是，歐洲央行聲明中刪除必要時將政策保持「足夠嚴格」的措辭，改為「將遵循依賴數據、透過逐次會議的方式來確定適當的貨幣政策立場」，表明其政策立場正在轉變。

儘管歐洲央行沒有給出堅定的承諾，但外界普遍預估，借貸成本將連續下降到 2025 年年中，因為德國語法國政治動盪正在考驗歐洲經濟成長，再加上美國總統川普上台後可能帶來的全球貿易衝擊。

交易員押注明年寬鬆幅度將達到 125 個基點左右，與宣布降息前的定價基本一致。

降息消息傳出後，歐元兌美元匯率貶值 0.2%，至 1.0470 美元的日內低點，投資人注意到聲明沒有提保持「限制性」利率。截稿前，歐元兌美元匯率貶至 1.05 美元。

下修今明兩年經濟成長與通膨預期

展望未來，歐洲央行預估今年消費者物價指數 (CPI) 增速為 2.4%，自 9 月預期的 2.5% 下調，明年 CPI 增速從 2.2% 下修至 2.1%、後年 CPI 增速則維持 1.9% 不變。

另外對於今明兩年國內生產毛額 (GDP) 增速預期分別下調 0.1 個和 0.2 個百分點，預估今年 GDP 增速為 0.7%，低於先前預期的 0.8%、明年 GDP 增速估 1.1%，前值為 1.3%、後年 GDP 增速從先前預估的 1.5% 下調至 1.4%、2027 年 GDP 增速估 1.3%。

ECB 下修今明兩年經濟成長與通膨預期 (圖：ZeroHedge)

拉加德：決策者一致認為降息 1 碼是正確的決定

市場分析指出，低於平均水準的經濟成長將通膨率拉至目標以下，讓人聯想新冠疫情時期主力提振物價而不是打壓物價。這次最新下修的經濟成長預測反映出這種脆弱經濟背景。

歐洲央行總裁拉加德在貨幣政策記者會上表示，經濟成長面臨的風險仍傾向下行，同時指出歐元區 20 國的經濟成長態勢正在減弱。

而對於此次降息幅度，拉加德透露這是決策者一致表決通過，雖然有些官員提出更大幅度降息。她說：「我們討論了一些可能降息 2 碼 (50 個基點) 的建議，但大家仍一致認為降息 1 碼是正確的決定。」

中性利率近了？ECB 未來將進行討論

目前歐洲經濟成長展望不容樂觀，雖然第三季 GDP 增速出乎意料加快，但近期數據顯示情況正在惡化，尤其是服務業。今年大部分時間內，歐元區服務業一直在抵銷製造業的長期低迷。

經濟學家預估利率可能會穩定在 2%，而投資人則更激進的認為在 1.75%。如果市場預測正確，可能會讓利率政策轉向刺激經濟成長，跌破所謂的中性利率水準。