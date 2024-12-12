歐洲央行如期降息1碼 下修今明兩年經濟成長與通膨預期
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-12 21:37
歐洲央行 (ECB) 周四 (12 日) 宣布今年第四次降息，如市場預期將關鍵存款利率下調 1 碼 (25 個基點)，而主要再融資利率和邊際貸款利率維持不變。與此同時，歐洲央行還下調今、明兩年經濟和通膨預期。
此次利率決策後，歐洲央行的存款利率為 3%，預期 3%，前值 3.25%；主要再融資利率為 3.15%，預期 3.15%，前值 3.4%；邊際貸款利率為 3.4%，預期 3.4%，前值 3.65%。
歐央行在公告中表示，雖然國內通膨有所下降，但仍處於高位，不過大多數潛在通膨指標顯示通膨將持續穩定在 2% 的中期目標附近。該行同日也證實，本月將停止根據疫情緊急債券收購計畫 (PEPP) 購買債券。
值得注意的是，歐洲央行聲明中刪除必要時將政策保持「足夠嚴格」的措辭，改為「將遵循依賴數據、透過逐次會議的方式來確定適當的貨幣政策立場」，表明其政策立場正在轉變。
儘管歐洲央行沒有給出堅定的承諾，但外界普遍預估，借貸成本將連續下降到 2025 年年中，因為德國語法國政治動盪正在考驗歐洲經濟成長，再加上美國總統川普上台後可能帶來的全球貿易衝擊。
交易員押注明年寬鬆幅度將達到 125 個基點左右，與宣布降息前的定價基本一致。
降息消息傳出後，歐元兌美元匯率貶值 0.2%，至 1.0470 美元的日內低點，投資人注意到聲明沒有提保持「限制性」利率。截稿前，歐元兌美元匯率貶至 1.05 美元。
下修今明兩年經濟成長與通膨預期
展望未來，歐洲央行預估今年消費者物價指數 (CPI) 增速為 2.4%，自 9 月預期的 2.5% 下調，明年 CPI 增速從 2.2% 下修至 2.1%、後年 CPI 增速則維持 1.9% 不變。
另外對於今明兩年國內生產毛額 (GDP) 增速預期分別下調 0.1 個和 0.2 個百分點，預估今年 GDP 增速為 0.7%，低於先前預期的 0.8%、明年 GDP 增速估 1.1%，前值為 1.3%、後年 GDP 增速從先前預估的 1.5% 下調至 1.4%、2027 年 GDP 增速估 1.3%。
拉加德：決策者一致認為降息 1 碼是正確的決定
市場分析指出，低於平均水準的經濟成長將通膨率拉至目標以下，讓人聯想新冠疫情時期主力提振物價而不是打壓物價。這次最新下修的經濟成長預測反映出這種脆弱經濟背景。
歐洲央行總裁拉加德在貨幣政策記者會上表示，經濟成長面臨的風險仍傾向下行，同時指出歐元區 20 國的經濟成長態勢正在減弱。
她說：「隨著時間推移經濟應該會走強，儘管比之前預期的成長要慢。全球貿易摩擦加遽的風險可能抑制出口、削弱全球經濟，從而給歐元區成長帶來壓力。」
而對於此次降息幅度，拉加德透露這是決策者一致表決通過，雖然有些官員提出更大幅度降息。她說：「我們討論了一些可能降息 2 碼 (50 個基點) 的建議，但大家仍一致認為降息 1 碼是正確的決定。」
中性利率近了？ECB 未來將進行討論
目前歐洲經濟成長展望不容樂觀，雖然第三季 GDP 增速出乎意料加快，但近期數據顯示情況正在惡化，尤其是服務業。今年大部分時間內，歐元區服務業一直在抵銷製造業的長期低迷。
這引發有關歐洲央行應該在多大程度上降息的爭論，以及在歐元區面臨勞動力短缺和能源成本上升等許多結構性挑戰之際，這種貨幣寬鬆政策的成效將會如何。
經濟學家預估利率可能會穩定在 2%，而投資人則更激進的認為在 1.75%。如果市場預測正確，可能會讓利率政策轉向刺激經濟成長，跌破所謂的中性利率水準。
經濟學家認為，歐洲央行明年傾向於中性政策立場，在明年第一季之後降息腳步將會放緩。然而隨著通膨持續減速，歐元區經濟面臨的威脅持續存在，風險傾向利率降至 2%。
對於中性利率，拉加德認為這是歐洲央行未來討論的主題之一，而且可能越來越接近中性利率。他說：「與各方的普遍看法是，可能會比以前高一點。未來會在適當的時候進行討論，但現在講還為時過早。」
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