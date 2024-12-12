三星槓上印度反壟斷機構 指控非法扣押員工並取得數據

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-12 19:52

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根據路透周四 (12 日) 報導，三星指控印度競爭委員會 (CCI) 在針對亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 旗下 Flipkart 反壟斷調查中，非法扣押自家員工並取得數據。

三星捲入 CCI 的反壟斷調查。該監管機構在 8 月調查中指出，三星參與亞馬遜和 Flipkart 偏袒特定賣家、優先展示特定商品以及大幅打折銷售產品，損害其他公司的利益，稱這在商業上的排他性是令人憎惡，違背自由和公平競爭。

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CCI 當時報告還提到，三星、小米、摩托羅拉、Realme 和 OnePlus 等 5 家公司的印度子公司與亞馬遜及其附屬公司「勾結」，參與「獨家」手機發表的做法，違反競爭法。

隨後三星在 10 月 11 日向印度北部昌迪加爾市 (Chandigarh) 高等法院提交文件，試圖撤銷與該公司行為有關調查結果，稱 CCI 在 2022 年對亞馬遜一家供應商突襲中非法沒收自家員工的資料。

三星在一份 32 頁的文件中說，3 名三星員工當時就在搜查現場附近，當時監管機構官員扣押他們、沒收他們的手機，還拷貝所有保密與特權數據。

三星在這份文件中寫道：「整個搜行動...... 顯然是非法的，在此基礎上收集的任何資料都不應作為依據，應該要立即歸還。」三星還強調，應該禁止 CCI 使用或依照非法收集來的數據、訊息做出判斷。

截稿前，三星和 CCI 沒有回應路透置評請求。

報導指出，雖然三星從印度高等法院獲得中止 CCI 訴訟命令，但法院尚未對三星要求 CCI 返還被扣押數據以及禁止使用或依據非法收集來的數據、訊息做出判斷的請求做出裁決。

CCI 也對三星和其他 22 個在印度各地高等法院獲得類似禁令的當事方提出挑戰，並且於上周要求最高法院一起審理所有挑戰，稱這些公司試圖破壞調查。

三星在提交給法院的文件表示，自己被錯誤認定與亞馬遜、Flipkart 串通違反市場競爭法，儘管自己一直在與監管機構合作，而且在此案中也僅作為第三方提供資訊。