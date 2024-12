美元匯率走強拖累 新興市場貨幣創兩年來最大跌幅

‌



麥格理全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示,新興市場出現了一系列壞消息。新興市場貨幣普遍疲軟,使得類似於「TINA」(There Is No Alternative to equities, 除了股票別無選擇) 的投資敘事再度盛行。