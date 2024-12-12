美元匯率走強拖累 新興市場貨幣創兩年來最大跌幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-12 21:27

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英國《金融時報》(FT) 周四 (12 日) 報導，美元匯率持續走強，引發新興市場貨幣大規模下跌。過去兩個半月以來，摩根大通的新興市場貨幣指數已下跌超過 5%，創下自 2022 年 9 月以來的最大季度跌幅，勢將寫下連續第七年下跌。

本輪新興市場貨幣貶值範圍廣泛，至少有 23 種貨幣兌美元匯率下跌。其中，作為新興市場情緒的代表性指標，南非貨幣蘭特 (Rand) 自 9 月底以來已貶值約 2.4%，巴西幣也貶至歷史新低，首次跌穿 6 雷亞爾 (BRL) 兌 1 美元的門檻。

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有分析認為，推升美元走強的一大因素來自 9 月底開始的「川普交易」熱潮，市場普遍預期川普將當選美國總統並全面上調關稅、實施寬鬆財政政策。

出於對川普政府加徵關稅政策的擔憂，墨西哥披索本季也貶值 2.1%。

美元走強不僅為新興市場貨幣帶來貶值風險，也引發了大規模的套利交易清盤。幾十年來，套利交易者藉助低利率美元投資於收益較高的新興市場貨幣。

花旗銀行追蹤的新興市場貨幣套利組合顯示，今年報酬率僅 1.5%，遠低於去年的 7.5%。

麥格理全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示，新興市場出現了一系列壞消息。新興市場貨幣普遍疲軟，使得類似於「TINA」(There Is No Alternative to equities, 除了股票別無選擇) 的投資敘事再度盛行。