大韓航空完成併購韓亞航空 2026擠身全球第十大、亞洲第二大航空集團

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-12 15:49

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南韓首家超大型全服務航空 (FSC) 公司即將誕生，該國最大航空公司大韓航空今 (12) 日表示，已斥資逾 10 億美元買下韓亞航空多數股權，完成耗時長達四年的收購案。大韓航空更將此次合併形容為「南韓航空業的戰略里程碑」。

大韓航空在一份聲明中表示，已投資 1.5 兆韓元 (約 10.4 億美元) 購買韓亞航空發行的 1.3157 億股股票，占韓亞航空 63.88% 的股份，並將韓亞納入子公司行列，新股上市時間為明年 1 月 3 日。

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大韓航空近來獲得包括歐盟在內 14 個國家和地區反壟斷監管機構的批准，並在周三 (11 日) 完成收購。由於美國司法部以提起反壟斷訴訟的方式反對企業合併，但並未提出異議，故可視為批准兩家公司合併。

為獲得批准，大韓航空向反壟斷監管機構做出部分讓步，包括出售韓亞航空貨運業務部門以及將航線交給其他航空公司。

隨著新股收購和企業合併審查全面完成，自 2020 年 11 月起歷時逾四年的兩家航司合併程序正式落幕。韓亞航空打算在明年 1 月 16 日召開臨時股東大會，進行董事會遴選工作，而大韓航空則預計在今年內提前確定韓亞航空的新任執行長。

大韓航空發言人表示，大韓航空將在兩年的合併後整合 (PMI) 後吸收韓亞航空業務，旗下廉航 Jin Air 將收購韓亞廉航子公司首爾航空和釜山航空。韓亞航空、首爾航空、釜山航空等航空公司在 PMI 過程結束後將不復存在。

在完成整合的 2026 年 12 月，大韓航空將成為南韓首家超大型全服務航空公司 (FSC)，以超過 200 架飛機的機隊規模躋身全球十大航空公司之列，同時也將是東北亞最大的航空公司。

《彭博資訊》指出，大韓與韓亞合併後將成為亞洲運力第二大的航空集團，僅次於新加坡航空，並擠身全球第十大航空集團。

目前，大韓航空旗下擁有 158 架飛機，員工人數超過 2 萬人，為 40 個國家共 115 個城市提供服務。