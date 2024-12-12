IEA月報：即使OPEC+延後增產 明年石油也將供應過剩

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-12 20:39

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國際能源署 (IEA) 周四 (12 日) 發布月報稱，儘管石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 決定延後增產，但全球石油市場明年仍將面臨供過於求的局面。

此觀點與美國能源資訊署 (EIA) 的報告相左，EIA 認為明年全球石油市場將大致維持平衡。

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IEA 將 2024 年全球石油需求成長預期下調 8 萬桶至 84 萬桶，將 2025 年全球石油需求成長上調 9 萬桶，至 110 萬桶，其主要原因是中國最近宣布的經濟刺激措施。

供應方面，IEA 在月度報告中預測，如果 OPEC + 從 4 月開始實施恢復產量計畫，全球市場將面臨每天 140 萬桶的供應過剩。即使 OPEC + 完全取消明年的增產計畫，每天仍將有 95 萬桶的供應過剩。

IEA 預估，2024 年全球石油供應每日將增加 63 萬桶，2025 年每日將增加 190 萬桶。屆時全球石油消費量每日將達到 1.039 億桶。

但該機構預估，非 OPEC + 國家的供應將再增加約 36%，其中美國、巴西、加拿大和圭亞那的增幅最大。

需求方面，IEA 將今年石油需求成長的預測每日下調 8 萬桶，至每日 84 萬桶，主要原因是「沙烏地阿拉伯和印尼等非經合組織國家的石油產量低於預期」。將 2025 年全球石油需求成長上調 9 萬桶，至 110 萬桶，其主要原因是中國最近宣布的經濟刺激措施。

IEA 表示，今明兩年需求成長乏力，反映出「宏觀經濟環境整體欠佳，石油使用模式不斷變化」。石油化學原料將推動需求成長，而運輸燃料的需求「將繼續受到行為和技術進步的限制」。