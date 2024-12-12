〈美股早盤〉美11月PPI增速超預期 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-12 22:40

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美股主要指數周四 (12 日) 開盤漲跌互現，由於美國 11 月生產者物價指數 (PPI) 增速超預期、上周初領失業金人數攀升，增添聯準會 (Fed) 未來降息路徑不確定性，影響投資人情緒。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 20 點或 0.06%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 1%。

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美股主要指數期貨盤前走跌，標普 500 指數期貨下跌 0.3%、那斯達克 100 指數期貨下跌 0.5%，這兩個指數前一交易日均強勁上漲，主要是受到 11 月消費者物價指數 (CPI) 符合預期的支撐，也鞏固了 Fed 下周降息 1 碼 (25 個基點) 的預期。

美國上周初領失業金人數升至 24.2 萬，高於市場預期的 22 萬人，數據出爐後短期公債殖利率觸及日內低點。與此同時，11 月 PPI 年增 3.0%，高於市場預期的 2.6%，基準 10 年期公債殖利率漲幅收窄近 4 個基點，報 4.27%。

通膨壓力仍在上升的跡象，以及 Fed 可能在 2025 年初暫停升息的前景，讓投資人感到不安。牛頓投資管理公司 (Newton Investment Management) 固定收益部門主管 Ella Hoxha 表示：「本月 Fed 可能會採取一些強硬的降息措施，並稱現在會降息但會留意經濟數據。」

其他消息方面，歐洲央行 (ECB) 周四 宣布今年第四次降息，如市場預期將關鍵存款利率下調 1 碼，而主要再融資利率和邊際貸款利率維持不變。與此同時，歐洲央行還下調今、明兩年經濟和通膨預期。

其他央行動態方面，在加拿大央行日前宣布降息兩碼 (50 個基點) 後，瑞士央行也出人意料的跟進同樣幅度的降息，而澳洲央行暗示會降息，與此同時日銀則透露不急著升息。

大宗商品方面，國際油價在連續 3 天上漲後走穩，原因是有可能收緊對俄羅斯和伊朗的石油供應限制。

截至台北時間周四（12 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.93%，至每股 136.62 美元

輝達在中國社群媒體上發文表示，最近社群媒體上聲稱該公司將削減對中國供應的貼文是虛假的。輝達還稱，中國是重要市場，將繼續為中國客戶提供高品質的產品和服務。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價下跌 0.49%，至每股 629.57 美元

Meta 周三證實，公司已向總統當選人川普的就職基金捐贈了 100 萬美元，顯示出 Meta 積極與川普政府建立良好關係的意圖。這一消息是在 Meta 執行長祖克柏在海湖莊園與川普私下會面兩周後發布的。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 0.45%，至每股 194.52 美元

Alphabet 旗下的 Google 已向美國政府提出要求，拆分微軟 (MSFT-US) 與 OpenAI 之間的專屬協議，該協議允許微軟將 OpenAI 的技術託管於其雲端伺服器上，給其他競爭對手，如 Google 和亞馬遜(AMZN-US) 帶來了明顯的不利。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 PPI 年增率報 3.0%，預期 2.6%，前值 2.6%

美國 11 月 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 11 月核心 PPI 年增率報 3.4%，預期 3.2%，前值 3.4%

美國 11 月核心 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國上周初領失業金人數報 24.2 萬人，預期 22.1 萬，前值 22.5 萬

美國上周續領失業金人數報 188.6 萬人，預期 188 萬，前值 187.1 萬

華爾街分析：