美上周初領失業金人數超預期升至24.2萬 創兩個月新高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-13 00:44
美國勞工部 (DOL) 周四 (12 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數升至 2 個月以來新高，凸顯勞動力需求降溫。不過有分析指出，數據跳升反映了與感恩節有關的一些季節性波動，而非基本面惡化。
具體來看，截至 12 月 07 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.2 萬人，遠超市場預期的 22.1 萬人，較修正後前值 22.5 萬人增加 1.7 萬人，4 周移動平均值報 22.425 萬人。
截至 11 月 30 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 188.6 萬人，高於市場預期的 188 萬人，較前值 187.1 萬人增加 1.5 萬人，4 周移動平均值報 188.8 萬人。
Pantheon Macroeconomics 在報告中稱：「初領失業金人數跳升可能反映了與感恩節時間有關的一些季節性波動，而非基本面惡化。」
未來幾周初領失業金人數可能仍會波動，讓就業市場的清晰解讀變得困難，不過整體數據顯示勞動市場正在放緩。
儘管就業成長在 10 月受到罷工和颶風的嚴重限制後 11 月份有所加速，但失業率在連續兩個月維持在 4.1% 之後升至 4.2%。
就業市場趨軟讓聯準會 (Fed) 下周更有可能降息，這將是自去年 9 月啟動政策寬鬆周期以來的第三次降息，儘管近幾個月來通膨率降至 2% 目標方面進展甚微。
穩定的就業市場對維持經濟成長相當重要，處於歷史低點的裁員是勞動市場穩定的主要原因，並推動消費者支出。
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