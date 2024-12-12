美11月PPI月增速創6月以來最快 通膨降溫之路崎嶇難行

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-12 21:49

‌



美國 11 月生產者物價指數 (PPI) 超預期成長，主因是受到食品價格飆升帶動，而其他類別的通膨指標溫和漲幅似乎表明，聯準會 (Fed) 青睞的物價指標略有上升，不過服務價格回落仍帶來通膨降溫趨勢仍在持續的希望。

美國勞工統計局 (BLS) 周四 (12 日) 公布數據顯示，11 月 PPI 年升 3.0%，遠超市場預期的 2.6%，前值自 2.4% 上修至 2.6%；按月來看成長 0.4%，創 6 月以來新高，超過市場預期的 0.2%，前值自 0.2% 上修至 0.3%。

‌



11 月 PPI 月增 0.4%，創 6 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源的 11 月核心 PPI 年增 3.4%，創去年 2 月以來新高，超過市場預期的 3.2%，前值自 3.1% 上修至 3.4%；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，略低前值 0.3%。

11 月核心 PPI 年增 3.4%，創去年 2 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

有分析認為，昨日公布的 11 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨再次抬頭，僅是「符合預期」的表現並非 Fed 降通膨的任務，然而今日再度傳來 PPI 超預期的消息，凸顯通膨在降溫的道路上頻頻回頭，在這樣的背景之下 Fed 下周是否確定降息可能要再想想。

儘管如此，根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 下周降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 98.1%，維持利率不變的機率僅 1.9%。

圖：芝商所 FedWatch 工具

根據報告，11 月食品價格上漲 0.7%，創下今年 2 月以來最大漲幅，其中食品價格貢獻超過 80% 的漲幅，尤其雞蛋價格更是在一個月內飆漲 55%。

11 月食品價格上漲 0.7%，創下今年 2 月以來最大漲幅。(圖：ZeroHedge)

慶幸的是，11 月整體服務成本僅小幅成長 0.2%，為過去 4 個月以來新低，剔除食品和能源等波動較大的項目後，商品價格上漲幅度與服務業類似。

11 月整體服務成本僅小幅成長 0.2%，為過去 4 個月以來新低。(圖：ZeroHedge)

經濟學家仍在密切留意 PPI 報告，因為其中的幾個組成部分與 Fed 偏好通膨衡量指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數——有關。

根據報告，在醫療保健類別中，包括醫院、醫生服務、療養院服務和家庭保健的價格幾乎沒有變化，使得這些類別對整體通膨趨勢具有抑制作用。

此外，投資組合管理服務 (通常追蹤股票市場走勢的類別) 和機票價格也出現下跌，這也在一定程度上緩解了整體通膨壓力。上述這些都是 PCE 物價指數的組成部分。

最新 PPI 數據的細節顯示，幾大關鍵服務類別的價格幾乎沒有變化或直接下降，經濟學家認為這緩解了人們對近期整體通膨指標走強的一些擔憂。