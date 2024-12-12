領漲A股！陸半導體股兩個半月內猛漲72% 專家：國產替代有望加快下的溢價表現

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-12 10:10

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最新數據顯示，中國半導體類股自 9 月 24 日以來累計上漲 72%，在滬深北三市領漲，其中市值最大的前六家逾千億人民幣中芯國際、海光資訊、寒武紀、北方華創、中微公司、韋爾股份，分別大漲 102%、71%、160%、42%、82%、19%。

目前，中國半導體族群最新本益比為 87.8 倍，高於近十年平均估值 75.4 倍，更遠高於 2022 年 10 月週期低點的 32 倍，但專家最新指出，中美兩國近來的半導體管制與反制措施，將對中國半導體業產生深遠影響。

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在短短 2 個多月內，A 股半導體大漲超過 70%，估值來到歷史相對高位的 88 倍，主要驅動力更多來自市場回暖下的交易行情，資金瘋狂擁抱半導體為首的科技類股，使之在短時間內出現明顯溢價。

最典型的是寒武紀 (688256-CN) ，本益比估值為 46 倍，遠超半導體指數的 4.77 倍，居 A 股所有半導體企業之冠。寒武紀在 2 個月內飆漲 160%，市值衝進 A 股半導體前三。去年 4 月前的一季，因市場瘋炒 AI，該公司股價飆升近 400%，之後幾個月內又暴跌了 60% 以上。

當然，基於未來國產替代率加速、業績成長空間大，A 股半導體較其他行業有所溢價是合理的。

中國多年來一直都是全球最大半導體單一市場，去年市場規模為 1553 億美元，佔全球的 27.1%，超過美國、歐洲等市場。世界積體電路協會 (WICA) 預測，今年中國半導體市場規模將年增 20.1% 至 1865 億美元，增速位列全球主要國家或首位。中國佔全球市場比重將提升至 30.1%。

中國通信、汽車等重要行業協會日前公開呼籲謹慎採購美國晶片，對其他行業同樣具有示範效應，這代表半導體國產替代速度還將大大加快。

中國通信領域專家項立剛表示，2018 年中國晶片自給率僅 5%，當時晶圓廠僅幾座，去年自給率提升至 25% 以上，建成的晶圓廠達 20 座，今年已達 40 座。項立剛預測，到 2026 年底，中國將成為全球最大晶片製造國。

另據 Knometa Research 研究報告，到 2026 年，中國晶片產能將達 22.3%，超過南韓的 21.3%，台灣的 21%，成為全球第一。此外，日本、美國、歐洲晶片產能佔比則一直維持在 13%、11%、4% 左右。