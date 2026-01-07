2029年50萬人才到位！陸啟動「晶片曼哈頓計畫」專家：「三位一體」讓美國管制成廢紙

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-07 14:50

美國晶片管制持續加碼之際，中國悄悄啟動代號「晶片曼哈頓工程」的國家級人才策略－《半導體技能振興綱要 (2025-2029)》(下稱《綱要》)。這份由中國教育部、工信部、人社部聯合下發的文件，劍指半導體人才短缺痛點，計畫四年內新增 50 萬名本土化技術人才，將中國國產設備操作崗位的對外依賴度從 35% 降至 10% 以下，被業界視為破解美國技術封鎖的關鍵行動。

《綱要》祭出三大核心舉措：學歷「直通車」將 35 所高職院校升格為職業本科，開設「積體電路裝備技術」等緊缺專業，2025 年起每年定向輸送 6 萬名畢業生；「工廠進教室」由國家大基金出資 120 億元，在全中國建成 15 個「共享晶圓實訓中心」，學生可直接操作 28 奈米真實產線；技能「軍銜制」參照兩彈一星經驗設立八級技師體系，首席技師享正高級職稱待遇並可獲股權激勵。

常州某高職校長透露，該校「裝備技師班」二年級學生已進入 65 奈米產線訓練，月薪人民幣 7000 元，遠超傳統電子專業。

人才缺口計算顯示，中國未來四年需補充蝕刻設備技師 18 萬、晶片設計架構師 3 萬等關鍵職位。

《綱要》還明確提出「硬指標」：2028 年前中國國產蝕刻設備一線操作工本土化率須達 90%，28 奈米製程維修團隊外籍員工比例控制在 8% 以內，否則企業將失去大基金二期補貼資格。

企業端已快速回應：中微公司、北方華創等與職校共建訂單班，學生大三時簽三方協議。

美方智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS) 指出，中國此舉相當於曼哈頓計畫集中核物理學家，一旦本土技師取代八成外資維修團隊 (約 4800 人)，美國設備商將失去服務收入與技術迭代數據。

按計畫時間表，中國將在 2027 年底累計培養 25 萬人滿足 28 奈米產線需求，2029 年實現 50 萬人規模支撐 14 奈米及以下節點去美化。