鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-01-08 16:30

中國股市三大指數周四（8 日）收盤同步走低，上證指數跌 0.07%，兩市震盪下行。

上證指數周四收報 4,082.98 點，跌 0.07%。深證成指收報 13,959.48 點，跌 0.51%。創業板指收報 3,302.31 點，跌 0.82%。

‌



滬深兩市成交總額人民幣 2.8003 兆元，較前一交易日減少 538 億元。

中原證券認為，進入 1 月份以來，支持市場走好的主要因素依然存在。人民幣資產吸引力增強，市場對年初信貸投放及後續政策抱有期待。企業盈利結構發生積極變化，以先進製造和出海企業為代表的新經濟力量，正驅動 A 股收益率企穩回升，為市場提供較好基本面支撐。

財信證券認為，市場在此前連續放量上漲後，積累了一定量的獲利籌碼，部分獲利盤選擇兌現，導致賣盤增加。當前資金承接動能仍較為充足，大盤並未明顯走弱。

因此，短期內，隨著當日大盤震盪分化，連續普漲快漲行情或暫告一段落，指數層面震盪向上、題材板塊輪動的結構性行情大概率再度成為市場主基調，財信證券建議投資者採取去弱留強策略，逐步聚焦主線板塊，把握好輪動節奏。