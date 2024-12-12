CIO 2025 IT支出調查：谷歌雲端可望成大贏家 50%以上企業首選

鉅亨網編譯許家華 2024-12-12 12:22

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隨著年底假期臨近，企業買家正緊鑼密鼓優先考慮 2025 年技術支出計畫。《巴隆周刊》科技專欄撰稿人 Tae Kim 寫道，根據最近的調查，Google Cloud 在企業 AI 支出競賽中迅速崛起，可能成為贏家。

根據 Piper Sandler 發布的 2025 年資訊長 (CIO) 調查，81 位 CIO 被詢問了在不同供應商和技術領域的預算優先順序。調查顯示，87% 受訪 CIO 預計增加 2025 年的 IT 預算，這是該調查自 2020 年以來的最高比例。

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在這次調查中，Google Cloud 的地位顯著上升，超越了微軟和 OpenAI，成為「最具戰略意義」的 AI 供應商，拿下 27% 的支持率，較 6 個月前的 15% 比例大幅增長。相對而言，微軟的支持率從 33% 降至 24%。

在被詢問明年計劃使用哪家雲端公司來測試或實施 AI 項目時， 50% 受訪者選擇 Google Cloud，這使其成為 AI 基礎設施供應商中的榜首。

這一趨勢對其他主要雲端運算基礎設施供應商也帶來了好消息。隨著對 AI 應用和項目的興趣上升，各大供應商的支出意向均有所上升，包括微軟 (MSFT-US) Azure、亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 和甲骨文 (ORCL-US) 的雲端基礎設施。

此外，Piper 半導體分析師 Harsh Kumar 指出，這些結果對輝達 (NVDA-US) 也有利，因為所有雲端公司都是輝達 AI 晶片的主要買家。Kumar 估計，整個 AI 晶片市場到 2028 年將擁有超過 5000 億美元的商機。

如果各家 CIO 的預算計畫得以落實，2025 年將成為 AI 願景之年，投資者似乎也已經注意到此趨勢，Alphabet (GOOGL-US) 股價本月上漲近 15%。