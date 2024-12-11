美11月CPI增速雖快但符合預期 鞏固Fed下周降息押注

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-11 21:38

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美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 持續上升，其中月增速度創下 7 個月最快、剔除食品和能源價格後的核心 CPI 月增幅也連續第四個月以同樣速度成長，加劇通膨降溫進程停滯的擔憂。儘管如此，在就業市場降溫的背景下，不太可能影響聯準會 (Fed) 下周第三次降息。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (11 日) 公布數據顯示，11 月 CPI 年增 2.7%，符合市場預期，略高前值 2.6% ；按月來看成長 0.3%，也符合市場預期，不過創今年 4 月以來最大增幅，此前連續 4 個月成長 0.2%。

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11 月 CPI 月增 0.3%，創今年 4 月以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 11 月年升 3.3%，符合市場預期且與前值持平 ；11 月核心 CPI 月增 0.3%，也符合市場預期且與前值持平，連續第四個月維持同樣增速。

11 月核心 CPI 增速仍居高不下。(圖：ZeroHedge)

分析指出，美國 CPI 成長率持續上漲，加劇大眾對遏制通膨進程停滯的擔憂。雖然物價壓力已從新冠疫情期間的高峰回落，但最近進展趨於平穩。再加上對就業市場的擔憂逐漸消退，有助於解釋為何有幾位 Fed 官員主張採取漸進的降息步伐。

雖然與 2022 年 6 月的 9.1% 峰值相比，通膨年增速已經大幅放緩，但近幾個月來在往 Fed 的 2% 目標邁進路上已經停滯。不過現在 Fed 更留意就業市場，11 月非農就業人數增幅有所加速，不過失業率在連續兩個月保持 4.1% 之後升至 4.2%。這解釋了幾位 Fed 官員為何主張採取更漸進的降息步伐。

根據芝商所 FedWatch 工具顯示，Fed 在 12 月降息 1 碼的可能性為 96.2%，維持利率不變的機率為 3.8%。值得注意的是，與前幾個月的預期相比，明年降息幅度預料會更小，因為川普上任後帶來的關稅和大規模驅逐移民所帶來的物價上升可能影響政策路徑。

圖：芝商所 FedWatch 工具

核心商品成本創去年 5 月以來最大漲幅

觀察報告細項，11 月扣除食品和能源的商品成本上漲 0.3%，創 2023 年 5 月以來最大漲幅，主要是受到新車、二手車和服飾價格上漲推動。在過去一年半的時間裡，這一類別一直是通膨降溫的主要推力。另外，11 月食品價格成長 0.5%，為去年初以來最大增幅。

11 月住房指數年增 4.7%，為 2022 年 2 月以來最慢增速。至於服務業中最大類別，也是近年來通膨最持久的來源之一住房價格繼 10 月成長 0.4% 後，11 月又上漲 0.3%；業主等效租金和主要住所租金均在 11 月小幅成長 0.2%，為 2021 年以來最慢增速。

11 月服務業通膨持續放緩，儘管仍非常熱，而商品通膨正在迅速攀升。(圖：ZeroHedge)

不過通膨仍有一線降溫希望，所謂「超級核心 CPI」(不包括住房在內的服務業通膨) 僅在 11 月成長 0.2%、年增 4.3%，後者創下 2023 年 12 月以來新低。

11 月超級核心 CPI 年增 4.3%，創去年 12 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

展望未來，美國候任總統川普的施政綱領將在多大程度上影響通膨走勢，仍有待觀察。儘管自從他重返白宮以來，消費者對經濟和財務狀況的看法有所改善，但許多經濟學家表示，其一些競選承諾可能會給通膨帶來額外壓力。例如，一些企業正在考慮提高價格，以應對更高的關稅。

專家看法

美銀證券分析師 Stephen Juneau 表示，從基本面來看，通膨不會有實質性上行風險，不過考慮到關稅、財政和移民政策可能調整，通膨降溫進展明年應該會停滯。

American Staffing Association 首席經濟學家 Noah Yosif 表示，下周的降息會讓 Fed 足夠靈活應對新的一年內可能出現不利通膨的因素，包括住房成本頑強難降，以及關稅、稅收和移民方面政策的轉變。

市場反應