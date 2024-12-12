Fed下周降息預期助攻 那指數史上首次漲逾2萬點大關

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-12 02:20

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由於美國最新通膨報告提振聯準會 (Fed) 下周降息希望，科技股普遍走揚，帶動那斯達克指數周三 (11 日) 盤中首次突破 20,000 點大關。

截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或近 0.1%，暫報 44,295.14；那斯達克綜合指數漲逾 330 點或近 1.7%，暫報 20,023.10 點；標普 500 指數漲近 0.9%，暫報 6,088.43 點；費城半導體指數漲 2.07%，暫報 4,996.26 點。

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根據美國勞工統計局 (BLS) 最新報告，雖然 11 月消費者物價指數 (CPI) 月增速度創 7 個月以來新高，不過整體數據符合市場預期。根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 下周降息 1 碼 (25 個基點) 的押注躍升至 94% 以上，而數據公布前的押注為 86%。

Spartan Capital Securities 首席經濟學家 Peter Cardillo 表示：「那斯達克指數因下周降息希望而上漲，而且還有進一步走高的空間。」

美國 10 年期政府公債殖利率震盪，最後報 4.2419%，稍晚將售價 390 億美元公債。標普 11 個主要分類股中有 6 個板塊走高，其中非必需消費品上漲 1.8%，通訊服務上漲 2.8%。

Tanglewood Total Wealth Management 宏觀投資策略師 Tom Bruce 表示，「儘管 (科技股) 上漲，但估值並未失控，因此只要明年獲利 (成長) 能夠持續，我不認為 (科技股) 漲勢不能持續下去。」