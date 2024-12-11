現代汽車中國合資企業陷困境 大手筆注資拚轉型

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-11 20:23

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根據外媒周三 (11 日) 報導，現代汽車 (Hyundai Motor Co.) 和北京汽車 (BAIC Motor) 計劃向其在中國的合資企業注資 11 億美元，加快往電動車轉型的腳步，並在中國這個全球最大汽車市場銷量下滑之際提振出口。

港交所周三提交的文件顯示，南韓現代汽車和北汽控股子公司北汽投資 (BAIC Investment) 將分別向各自持股的合資企業北京現代汽車有限公司 (Beijing Hyundai Motor Co.) 注資約 5.48 億美元。

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此次注資將在短期內幫助北京現代保持資本穩定，並有助於「透過投資新技術和新產品實現轉型和發展策略」。

北汽表示：「該公司計劃推出更多針對中國消費者需求的產品，並擴大其在國際市場的出口規模。」

但注資能否扭轉現代汽車及其姊妹品牌起亞汽車 (Kia) 在中國多年來的低迷局面仍有待觀察。也有人質疑，在中國捲入從歐盟到美國的貿易爭端之際，利用中國作為出口基地是否明智。

中國汽車媒體 Gasgoo 彙編的數據顯示，截至今年 10 月，現代與北汽的合資企業僅售出 13.73 萬輛汽車，較 2023 年同期下降了 41%。

與許多外國汽車製造商一樣，現代汽車一直在縮減其中國業務的其他部分，包括關閉工廠。即便是對這些關閉的工廠的需求也不慍不火——今年年初，該公司在重慶的工廠以原價的一半出售。