埃克森美孚提高明年資本支出 可能加劇原油供應過剩

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-11 20:54

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北美最大能源探勘公司埃克森美孚 (XOM-US) 周三 (11 日) 聲明表示明年將增加資本支出，計劃投入 270 億至 290 億美元現金，而在下來的 5 年內，每年的支出將增加至 305 億美元左右。在該公司收購頁岩油公司先鋒天然資源 (Pioneer Natural Resources) 之前，每年的資本支出約為 245 億美元。

分析指出，埃克森美孚的展望與其他石油同業形成鮮明對比，增加資本支出此舉可能會加劇明年預期的原油供應過剩。

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石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 近期宣布將明年恢復增產計畫延後到 4 月，因為國際油價在未來預料中的供應過剩情景中苦苦掙扎。與此同時，雪佛龍 (CVX-US) 上周宣布自 2021 年以來首次削減年度資本支出，因為優顯考慮利率而非生產。

艾克森美孚預估，到 2030 年，公司的日產量將達到 540 萬桶，為歷史新高日產量。今年 5 月完持先鋒天然資源的收購案後節省的成本超過 30 億美元。

該公司執行長伍茲 (Darren Woods) 在投資他所謂的「有利」項目，這些項目能夠以每桶不到 40 美元的長期價格生產石油和天然氣。在美國二疊紀盆地和圭亞那的石油鑽探等低成本項目，以及液化天然氣產量，在未來很長一段時間內仍將保持獲利，即便主要經濟體從化石燃料轉型，也會壓低價格。

艾克森美孚在圭亞那宣布了兩項新的開發計畫，將日產量從目前的水準提高近一倍，達到 170 萬桶。到 2030 年，全公司的低碳投資將從 2027 年的 200 億美元提高到 300 億美元。

從長期來看，伍茲的策略對股東來說可能是有意義的，但分析師擔心，埃克森美孚石油產量的增加可能會加劇明年全球供應過剩的預期。這反過來又會讓 OPEC + 控制石油供應過剩、提振原油價格的努力變得複雜。