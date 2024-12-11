日銀對下周升息持開放態度 等到1月再升也無妨

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-11 19:45

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根據外媒周三 (11 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 官員認為，在升息之前等待幾乎沒有成本，同時仍對下周升息持開放態度，取決於數據和市場的發展。

知情人士說，即使日銀決定等到明年 1 月或更長一段時間再升息，有關部門也認為這不會帶來巨大成本，因為有跡象顯示通膨超預期的風險很小。與此同時，一些官員也並不反對在下周會議上提出升息。

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消息傳出後，日元對美元匯率在一番拉鋸戰後走弱。東京時間下午 6 點 35 分左右，日元兌美元一度觸及 152.52 日元，截稿前微幅續貶至 152.64 日元。

知情人士透露，日銀官員認為下一次升息只是時間問題，因為經濟和通膨符合他們的預測。在在 12 月 19 日公布利率決策之前，決策者會仔細評估數據和金融市場後再做出最終決定。

據了解，日銀官員將仔細分析的數據包括今天晚些時候的美國消費者物價指數 * CPI(數據、本周五 (13 日) 的日本短觀季度商業信心調查，以及聯準會 (Fed) 的最新利率決策。

市場一直在試圖弄清楚日銀下次升息的時間，12 月和 1 月似乎都是可能的。此前，央行官員和媒體報導發出不同的訊號，日銀總裁植田和男上月接受《日經》採訪時表示，升息「即將到來」。幾天后，《時事通訊社》(Jiji Press) 報導日銀內部對過早升息的擔憂。

日銀鴿派政策委員會成員中村豐明 (Toyoaki Nakamura) 上周表示，他整體上並不反對升息，但在本月做出決定之前，必須先看一下數據。