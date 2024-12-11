微軟挖角Google旗下DeepMind人才 打造AI健康部門

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-11 19:23

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根據英國《金融時報》(FT) 周三 (11 日) 報導，Google(GOOGL-US) 子公司 DeepMind 聯合創始人、現任微軟 (MSFT-US) 人工智慧 (AI) 負責人蘇雷曼 (Mustafa Suleyman) 正在打造一支專注消費者健康的新團隊，並從前公司 DeepMind 挖角多名員工擔任要職。

報導指出，蘇雷曼挖角的員工包括 DeepMind 前健康部門負責人 Dominic King、臨床研究科學家 Christopher Kelly 以及另外兩名員工，其中 King 將擔任微軟 AI 健康業務部門副總裁一職。

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微軟此次設立的 AI 健康部門將專注於打造以生成式 AI 用戶為導向的健康類應用程式。先前已經聘用了英國數位健康新創公司 Big Health 的執行長 Peter Hames 和數位醫療提供者 Cityblock Health 的聯合創始人 Bay Gross。

醫療保健市場正成為 AI 技術的重要成長領域，也因此成為各大 AI 巨擘的「兵家必爭之地」。Deloitte 今年的一項調查發現，48% 的受訪者詢問會向生成式 AI 聊天機器人詢問有關健康的問題。