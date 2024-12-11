〈美股早盤〉美11月CPI鞏固Fed降息預期 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-11 22:43

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美股主要指數周三 (11 日) 開高，稍早出爐的通膨數據符合經濟學家預期，鞏固交易員對聯準會 (Fed) 下周降息預期。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 180 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲逾 1%。

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具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周三公布數據顯示，11 月消費者物價指數連續第四個月成長 0.3%，而剔除波動較大的食品和能源價格後的核心 CPI 也出現同樣的單月增幅。

數據出爐後，交換利率交易員加大對本月降息的押注，同時增加對未來 12 個月降息逾 80 個基點的押注。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 表示：「這些細節對 Fed 來說尤其令人鼓舞。從現在開始，在明天的 PPI 更新之前，幾乎沒有什麼東西將推動利率市場，稍晚的預算數據也值得注意。」

與此同時，其他國家的央行也將採取寬鬆政策，在某些情況下，降息幅度和速度將超過 Fed。隨著加拿大央行周三稍晚可能降息，加元觸及四年半低點，歐洲央行 (ECB) 和瑞士央行周四 (12 日) 也將跟進。

大宗商品方面，原油期貨上漲，此前有外媒報導，拜登政府正在考慮對俄羅斯石油貿易實施新的制裁，此舉可能會收緊石油市場。

截至台北時間周三（11 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.43%，至每股 248.75 美元

蘋果周三發布 iPhone、iPad 和 Mac 的軟體更新，其中包括了期待已久的 ChatGPT 與 Siri 的整合。當使用者詢問 Siri 複雜的問題時，就會觸發 ChatGPT 整合。該功能使用 OpenAI 的 GPT-4o 模型且內建隱私保護，OpenAI 不會儲存請求。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.25%，至每股 444.43 美元

根據英國《金融時報》(FT) 周三報導，Google(GOOGL-US) 子公司 DeepMind 聯合創始人、現任微軟人工智慧 (AI) 負責人蘇雷曼 (Mustafa Suleyman) 正在打造一支專注消費者健康的新團隊，並從前公司 DeepMind 挖角多名員工擔任要職。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤股價下跌 0.32%，至每股 112.31 美元

北美最大能源探勘公司埃克森美孚周三聲明表示明年將增加資本支出，計劃投入 270 億至 290 億美元現金，而在下來的 5 年內，每年的支出將增加至 305 億美元左右。在該公司收購頁岩油公司先鋒天然資源 (Pioneer Natural Resources) 之前，每年的資本支出約為 245 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 CPI 年增率報 2.7%，預期 2.7%，前值 2.6%

美國 11 月 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 11 月核心 CPI 年增率報 3.3%，預期 3.3%，前值 3.3%

美國 11 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析：

90% 的經濟學家預測，Fed 將在 12 月 18 日的政策會議上宣布降息 1 碼，將聯邦基金利率降至 4.25%-4.50%。同時，大部分經濟學家預期在明年 1 月下旬可能會暫停進一步降息，主要由於通膨風險上升帶來的擔憂。川普提議的政策——從進口關稅到減稅措施——預計將帶來通膨壓力。