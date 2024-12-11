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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為43.1元

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.53元，其中最高估值1.58元，最低估值0.27元，預估目標價為43.1元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.58(1.58)2.773.04
最低值0.27(0.48)0.661.14
平均值0.69(0.77)1.271.94
中位數0.53(0.56)1.011.78

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值259,036,000274,752,000279,671,800
最低值223,582,120230,495,390229,734,420
平均值251,920,900262,096,460262,352,550
中位數257,772,000266,283,180270,002,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.84.0510.253.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,755,344355,183,300411,670,391273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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