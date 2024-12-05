〈醫療科技展〉南亞積極轉型推出四大醫材 攜手基亞生技布局細胞治療

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-05 18:28

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南亞表示，其中細胞培養袋主要用於免疫細胞培養，如 T 細胞、NK 細胞等，為基亞開發的自動化細胞培養設備提供關鍵耗材。基亞生技表示，自動化設備目前為原型機階段，正在尋找合作夥伴進入量產階段。

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南亞指出，其真空採血管產品預計明年上半年可取得醫療許可證；前台灣市場主要仰賴進口產品，南亞開發國產真空採血管的優勢在於供應時程較短，且可延長產品效期，有助於醫療院所庫存管理。

南亞表示，新型血袋創新之處在於結合過濾系統，可在捐血過程中直接過濾白血球。這項設計不僅可節省人力與時間，更可避免白血球引起的免疫反應，提高輸血安全性，該過濾系統的紅血球回收率優於傳統方式。

在抗沾黏醫材方面，南亞開發可分解膜產品，可預防因手術過程中的切割、拉扯造成的小傷口引發腸道沾黏。該產品會在體內自然分解，無需二次手術取出，可有效降低術後併發症如腸沾黏、腹腔沾黏等風險，避免因沾黏造成的腸道阻塞、脹氣或消化不良等症狀。