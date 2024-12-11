鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為47.63元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.18元下修至-0.2元，其中最高估值1.03元，最低估值-0.55元，預估目標價為47.63元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.03(1.03)
|1.89
|2.1
|最低值
|-0.55(-0.55)
|0.37
|1.38
|平均值
|-0.09(0.06)
|0.86
|1.72
|中位數
|-0.2(-0.18)
|0.76
|1.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|209,112,910
|214,159,000
|219,094,020
|最低值
|190,730,000
|193,280,000
|195,842,000
|平均值
|199,944,770
|204,129,600
|204,187,160
|中位數
|200,657,000
|203,597,000
|200,906,320
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.15
|5.68
|11.21
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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