〈台股盤後〉權值股場邊稍息 資服族群閃耀撐場 小漲12點收23267點

台積電今 (5) 日早盤以 1070 元開高走高，帶動大盤一度漲逾百點，最高漲至 23387.17 點，不過隨後呈現平盤震盪，終場小漲 12.61 點或 0.05%，以 23267.94 點作收，成交量 3663.47 億元。雖然今天電子權值股無太多表現，不過資訊服務族群漲勢驚人，成盤面亮點。