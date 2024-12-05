〈台股盤後〉權值股場邊稍息 資服族群閃耀撐場 小漲12點收23267點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-05 14:10
台積電今 (5) 日早盤以 1070 元開高走高，帶動大盤一度漲逾百點，最高漲至 23387.17 點，不過隨後呈現平盤震盪，終場小漲 12.61 點或 0.05%，以 23267.94 點作收，成交量 3663.47 億元。雖然今天電子權值股無太多表現，不過資訊服務族群漲勢驚人，成盤面亮點。
今天電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 漲 0.47%，鴻海 (2317-TW) 跌 1%，失守 200 元關卡，聯發科 (2454-TW) 漲 0.38%。另外，廣達 (2382-TW) 收平盤，台達電 (2308-TW) 跌 0.89%，日月光 (3711-TW) 跌 0.32%。
資訊服務類股今天漲勢強勁，多檔高掛漲停，精誠 (6214-TW)、華經 (2468-TW)、邁達特 (6112-TW)、零壹 (3029-TW)、凌群 (2453-TW)、資通 (2471-TW) 皆亮燈漲停鎖死，敦陽科 (2480-TW)、三商電 (2427-TW) 皆漲逾半根停板。
另外，櫃買資訊服務同樣紅通通，驊宏資 (6148-TW)、訊達 (6140-TW)、晉泰 (6221-TW)、力新 (5202-TW)、智聯服務 (6751-TW)、緯軟 (4953-TW)、虎門科技 (6791-TW)、全景軟體 (8272-TW) 皆亮燈漲停。另外，屬於數位雲端的宏碁資訊 (6811-TW) 也強攻漲停。
千金股今天持續走強，世芯 - KY(3661-TW) 亮燈漲停鎖住 2575 元，祥碩 (5269-TW)、緯穎 (6669-TW) 漲逾半根停板，弘塑 (3131-TW) 漲逾 4%，股王信驊 (5274-TW) 漲 3%，股后力旺 (3529-TW) 漲逾 1%，鈊象 (3293-TW) 也重回千金股，漲 1.52%，以 1005 元作收。
傳產類股如玻璃、塑膠表現相對弱勢，玻璃族群中，台玻 (1802-TW) 跌逾 3%，中釉 (1809-TW)、冠軍 (1806-TW) 及和成 (1810-TW) 皆走跌；塑膠族群方面，台聚 (1304-TW)、台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 皆跌逾 2%，台化 (1326-TW)、國喬 (1312-TW) 也跌逾 1%。
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