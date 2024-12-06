〈台塑四寶業績〉12月營收展望分歧 台塑預期春節後需求回溫

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-06 18:25

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台塑四寶今（6）日公布 12 月營運展望，台塑預估 12 月營收將較 11 月衰退，南亞估略增，台化則估持平，台塑石化則專注於產能利用率提升；展望明年，台塑指出，農曆春節後，下游廠商庫存去化後將展開補庫需求，加上進入季節性旺季，可望帶動買氣回溫，不過其餘三寶仍抱持審慎態度。

台塑 (1301-TW) 表示，12 月歲修廠數較 11 月增加 3 個廠，產銷量減少，加上液碱交運量比 11 月減少，預期 12 月營業額會比 11 月衰退；展望 2025 年首季，由於川普總統上任後可能實施新政策，若對墨西哥、中國大陸及加拿大全面加徵關稅，可能引發搶購潮，預期泰國及印度等亞洲國家加工製品銷往美國將增加。

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南亞 (1303-TW) 指出，受惠於 AI 伺服器及車用電子等高頻高速材料需求穩定，加上丙二酚寧波廠定檢完畢、乙二醇德州廠全產能生產，12 月營收預計較 11 月略增；南亞預期 2025 年第一季整體產業環境變化不大，但因農曆春節假期，工作天數減少，預估營收與 2024 年第四季相當。

台化 (1326-TW) 表示，12 月接近農曆春節，受到需求影響，市場備貨一般，台化持續分散市場及拓展差異化產品，希望至少維持 11 月的產銷量；而中國經濟持續低迷，雖然政府有些措施，但民眾消費信心缺乏，以致於在市場上起不了作用，加上川普上台後貿易戰結果難以預測，石化產品價格回升困難。