鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至6.68元，預估目標價為103.5元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.82元下修至6.68元，其中最高估值7.42元，最低估值6.24元，預估目標價為103.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.42(7.42)
|7.83
|8.84
|最低值
|6.24(6.24)
|5.66
|6.64
|平均值
|6.74(6.76)
|7.12
|7.64
|中位數
|6.68(6.82)
|7.22
|7.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,150,258,000
|1,353,130,000
|1,413,335,860
|最低值
|1,116,381,000
|1,162,542,000
|1,140,869,000
|平均值
|1,136,745,810
|1,252,304,890
|1,312,620,890
|中位數
|1,139,652,000
|1,255,445,830
|1,337,599,990
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇