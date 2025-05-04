【波克夏股東會】巴菲特問答精華重點、5萬字完整全文

鉅亨網新聞中心 2025-05-04 15:19

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以下是巴菲特在會議中問答環節提出的十大重點觀察，這些話語不僅展示了他的智慧，也透露出他對未來的準備和期望。

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談接班人： 阿貝爾在各方面都做好了擔任波克夏執行長的準備；將建議董事會在年底前任命阿貝爾為公司 CEO。 談關稅問題： 美國應該尋求與世界其他國家進行貿易，貿易不應該被當成武器。 談美國財政政策： 美國的財政問題令我害怕，但這也不是美國獨有的問題。 談美股大幅波動： 與歷史上的大崩盤相比，過去幾十天的下跌根本不算什麼。 談人工智慧： 我不會把所有的東西都繞著 AI 進行投資和發展；如果 AI 裡面有選擇的話，應該讓 Ajit Jain 來選擇。 談日本市場： 不會賣掉任何日本股票，現在不會未來 10 年內也不會。 談現金儲備： 我之所以賺了很多錢，是因為從未全倉投資。 談出手時機： 明天就出現機會的可能性微乎其微，但五年內發生的機率並不低。 給年輕人的建議： 應該和比你優秀的人在一起；要做自己喜歡的工作，不要太擔心一開始的薪水是多少。 稱讚蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克： 說來有點難為情，庫克為波克夏賺的錢，比我為波克夏賺的還多。

＊以下為問答完整內容：

第 1 問：在 2003 年的未來期刊當中，您說進口的證書對於貿易的赤字是有限的。基本上您認為到目前為止這個關稅已經改變了，貿易上的障礙也有所改變，您認為進口的憑證是不是跟關稅有什麼不一樣呢？

華倫 ‧ 巴菲特：我認為進口的證書是非常獨特的，因為它的目標是要平衡進出口，貿易上的赤字就不會成長得這麼多，也不會在不知道的情況下增長太多，我還記得當時我們是在幫助第三世界的國家，而且有很多地方需要趕上發達的國家，這些證書的設計就是希望能夠平衡貿易。

我想我們可以做出非常好的論斷，也就是說比較平衡的貿易對於這個世界來講會是更好的。換句話說當時會對戛納，還有他們做的咖啡交易，比如說哥倫比亞之間對他們來說是比較好的平衡。在一段時間之後，這個產業從原來農業的國家，本來就是一無所有的國家變成一個農業的國家。我們美國以前是一個還沒有存在的國家，後來我們成為一個非常重要的工業國家，我個人的看法是這樣的。

我們現在所累積的赤字是越來越多，因為債務越來越多，根據這些國家來講。所以我設計出了這張進口的證書，查理認為這個是有一點盧比哥德堡遊戲的感覺，一個推著一個才能成立，是有一點獨特的。但我覺得這個貿易有可能算是一種貿易戰，但是毫無疑問的貿易，它有可能會造成不好的事情發生。貿易大家對它的態度也很重要，在美國提出來的態度是大家盡最大的能力提出更大的誠意​​做這件事情，大家各盡所能。

一開始我們的想法是這樣的，我們在最厲害的地方製造煙草或棉花，這是 250 年的事情，我們希望全世界都是非常富庶的。這當中有 8 個國家持有核武器，其中有一些國家並不是非常穩定的，所以如果我們要設計的國家會說我們是勝利的，我們是勝利的國家，我想這裡不適當的。讓其他的幾個國家羨慕你們，這是不合適的。

所以我認為這個進口的證書想法當時是沒有成功的，當時的確我多印製了幾個副本，但是沒有人需要，如果你需要的話，你寫信到我辦公室我會寄幾份給你。我的看法是貿易不能被當成武器使用，美國我們已經勝利了，一開始是一無所有的國家，後來變成一個非常重要的國家，我個人認為如果有 70 多萬人他們的生活不是很好，但是其他的三億多人要想辦法能夠脫離困境，這是不適當的情境，我不認為這是正確的事情，也不夠聰明。如果這個世界愈加富庶的話，只要不是在別人的犧牲下，我們會感覺更好、更安全的，小孩也會覺得更安全。但你不要以為說因為這樣的關係，入口的證書就會記錄到一個富庶國家的記錄本裡面。

第 2 問：早安，我來自香港，巴菲特先生還有查理 · 芒格，你們兩個在日本過去 5 到 6 年做的投資非常好，但是最近日本的 CPI 大概是 3%，與它的 2% 目標距離並不是很遠。日本的銀行非常想要提高利率，ECB 還有其他重要的銀行想要刪減這個利率。您認為日本銀行增加利率的做法是正確的嗎？如果增加利率是不想讓你在日本的股票投資嗎？或者您會考慮把目前的利潤降低，賣掉股票來​​實現你的利率嗎？感謝您每年安排這樣的活動，最後我要祝你健康，也希望你能繼續保持你的這些股票，股東會議。

巴菲特：我也希望日本將來會表現得很好，就像你剛剛對我的祝福是一樣的，我們深信在經濟上面的行動是非常正確的，這個是非常重要的一件事情，而且這個是非常動人的故事，我想大概是 6 年前，你剛才也提到了，之前我不過是在看一本手冊。裡面大概有兩到三千家日本的公司，現在這個手冊字跡太小，我已經看不到了。這裡有 5 家貿易公司，是日本的。當時他們的價格賣得非常低，非常荒唐。後來我在經過一年當中就考慮一下，看得越多，我就認為越來越喜歡這 5 家公司，最後我們覺得他的價格非常激進，是我們想要的價格，所以我們就告訴這家公司，我們希望在沒有他們的許可之下就採買他們的股票。最近我們說你們買股票的限制是不是可以放寬？

我可以這樣告訴大家的，在未來 50 年我們希望公司是由他經營的，但是我們不會賣這些股票的，我的意思是說，日本的這些公司經營的歷史記錄是非常優秀的。 Tim Cook 我會這樣告訴你的，在有關於 iPhone 在美國以外其他的國家也是賣得相當好。美國運通銀行卡也會告訴你他們的產品在日本賣得很好，可口可樂也會告訴你說在日本的投資和交易非常好。他們國家銷售的習性跟其他的民主國家非常不一樣，日本到目前為止一直以來就是比較喜歡喝這些飲料，所以在這個地方整個分銷系統是非常優秀的。而且我們認為在過去這 5 家公司的表現是非常優秀的，過去一兩年主要都是跟格雷格 · 阿貝爾進行溝通，所以格雷格 · 阿貝爾是屬於比較大都會的人士，他的習性跟我不一樣。你跟這 5 家公司的代表碰面過幾次？

格雷格 · 阿貝爾：一年至少會開會一兩次，這 5 家公司每一家都是非常好的貿易行動，我們想在全球環節來講，這幾家公司還有非常好的機會，所以我會跟他們繼續進行這樣的工作。



華倫 ‧ 巴菲特：不僅是長期的關係，同時他們的習慣以及文化也是跟我們不一樣，對於進行業務的方法在全世界他們進行的方式也有所不同。所以我們現在並不會有任何的打算，開始進行短期的改變，這是我們現在的想法。因為我覺得他們現在做得是非常成功的，這也是挺公平的一種想法。所以我想我 94 歲到今天為止還是可以跟你這麼說的，我們該歡呼、鼓掌好嗎？

我想現在這些股票我們不會立刻賣掉任何日本的股票，現在不會發生，也不會發生在以後的十年。因為我覺得這些東西有的時候涵蓋了全世界很多結果，而且有 5 個不同的交易公司，我們感覺偶爾會找到一些比較大的公司，或者是任何的個人獨立公司，也許會有一些某種方式能夠得到某些的幫助，但是不管怎麼講，我們還會擴展我們的關係。波克夏目前我想我們還是會不斷擴大這段關係，對日本來講是這樣的。我們已經進入這個市場，投資了 200 億的投資在這個市場，我希望我當時投資了 1000 億，不是 200 億，這是我的感覺，如此的投資我們已經有了。當然我們現在還有一些不太好的績效，但是我不知道這些如果有不良的績效我們要怎麼樣立刻解決，就像查理以前常常告訴我的，如果你有問題，這些問題對我們是有益處的，你只要不斷理解，主要的傾聽，然後進行行動，至少你已經了解了這個問題。

格雷格 · 阿貝爾：這個問題您剛剛已經講到了一些核心，所以現在肯定我也同意您的講法，華倫先生，這些都是非常好的機會，都是長期能夠持倉的機會。

巴菲特：沒錯，我們已經得到了相應的機會，現在還是有現金的頭寸，所以我們一天到晚在這裡喝可口可樂，但是在那邊他們有的時候喝的一個東西叫作喬治亞咖啡，他們現在還沒有喝這種櫻桃的可口可樂，但是他們也不可能叫我去喝他們中間的喬治亞咖啡，我們中間的關係還是完美的。

有的時候兩家公司他們有自己作業的方法，或者有些人有上千種不同的方式，所以這是讓人覺得非常驚喜的事情，而且每一家公司在作業的時候還是要翻到下一頁的，所以每一頁都有它的重要性。每一頁上面可能會提供一個最重要的因素，而且會帶給我們投資者最好的一個配方。所以每一頁您都必須仔細閱讀，仔細看，告訴我在每一頁之中你找到了怎麼樣的精髓，告訴他們你發現了什麼？

第 3 問：這是來自紐約的問題，今天波克夏有大概 3000 億的現金，而且在短期投資上面佔了 27%，所以現在在高度的數字，在過去 25 年之中都是佔了 13% 的現金頭寸，在波克夏過去五年之中，還有國債的市場，我想您做的一些慣例，流動性履行這個業務。籌集現金決定是一種對於高市場深度風險的策略。今天您是不是能對現金部署上面能夠有更好、更順利的，提供彈性？現在您有沒有看到在近期對於這些現金會有怎麼樣配置的方式？

華倫 ‧ 巴菲特：目前我還是會抱持保留的態度，我現在不會做任何的舉措。當然現在格雷格如果看得好，由他做決定，任何的事情已經到了邊緣，我會再次重新考慮，當然現在現金的數量是你們講得都對，是非常多的。所以我們之前的時候花掉了 100 億，而且是沒有多久之前。當然我們以前也曾經花過 1000 億的情況，這些決定是我們必須做決策的時候做的。當某些事情提供給我們了，而且我覺得是有道理的。或者我們了解了這些提供出來的是非常好的，有價值的。我們不會擔心失掉這些投資，這就是我們要做決定的事情，現在有一些問題投資在業務上面的事情，有的時候您不是每一天都是以這種經典的想法來做的。而且好的機會不是每一天都會出現的，當然我們現在有長期的記錄顯示出來，我們都是在投資的時候做了非常謹慎的考慮。在過去 80 年當中，我們交易了有 1600 萬次了。所以我覺得一定是讓我們覺得非常有吸引的。

我們在經營，或是除以這些數字的時候，不是每天都看到有同樣的期待。我們在經營業務的時候也是非常的，把握機會的這種狀態。查理常常跟我講，你就是一手監管了太多的事情，所以我覺得我這輩子裡面只有 5 件事情，我們最後還是會這麼做。我們也情願，如果現在有 3350 億的時候，我也希望我能夠找到一些真正的珍寶，也許我可以在某一些情況之下，比如說投資 500 億，而且這 500 億是不是真正能夠對我們的業務進行作用的。

我們也不想完完全全所有的時間裡面都進行全方位的投資。我們認為不正確，或者是適當的投資實際上會影響到我們這些被動投資者的利益，我們在做決策的時候，進行更多業務的時候要做得更好。如果說你現在告訴我，我必須去投資，因為我們的錢已經太多了。我想我可以告訴大家，每一年大約有 400 億現金會進來，我們開始先從 3350 億，但是你告訴我，如果我非得每一次都要投資 500 億，每一年都這麼投資的話，這是一個最愚蠢的事情，這些事情並不是所有投資的情況，或者是我們投資的行為，所以這些事情如果是非常好，而且找到讓我在這裡進行的討論。

比如說今天的業務會成為怎麼樣，明天會怎麼樣，或者是下個禮拜，下個月你要怎麼樣花掉現在的現金都不知道，當然我會不斷開始進行傾聽，但是你要聽出這些玄機並不是那麼容易。而且如果你聽了一些不好的東西，也是沒有任何價值的。所以在這裡我可以告訴大家，透過我們在講到的，比如說在日本的帳本裡面我也讀不懂他們寫的是什麼。在尋找珍寶的路途之中，你不見得什麼時候會找到最好的珍寶，但是有的時候你會找到，也許在五年之內你就找到了，也許五十年都找不到。所以我想這些有大部分的一些投資，比如說一些公司上市了你都看到爆炸性的發展，但是我可以告訴大家，我們現在有了現金，也許不會馬上發生，也不會明天就把這些錢給投進去了，但是在以後五年之中可能會發生，或者是我可以告訴大家，也許 15 年。所以這個中間有的時候真的好像海底撈針一樣，不見到你會看到這樣的情況。

所以我以前常常會跟查理講，我們是不是可以變成個性，女人的觀點比我們更敏銳。他說他雖然是個男性，但他還是做得還挺好的。

第 4 問：你好，我姓韓，來自中國，我現在是在加拿大工作，這是我第八次來到波克夏的股東年度大會，所以我花了很多時間在網上，今天我們會找到作為的房地產上面比較軟的地方，所以我想現在全球不確定性的一些情況，您覺得在全球不確定的情況下，我們的未來要怎麼面對？怎麼面對現在在全世界環境上的一些挑戰？

華倫 ‧ 巴菲特：謝謝您，您今天講到房地產，我覺得這個是比股票更艱苦的，比如說你要怎麼樣跟它們溝通、交談，怎麼樣溢價，這個牽扯的人太多了，業務是誰。房地產來講更不容易，而且有的時候你要再說到，能夠得到好的價錢，有的時候並不是太容易的。而且這個中間的變數實在太多了。

查理當初也做了很多的房地產交易，而且他非常喜歡做房地產的交易。所以在他的一生之中，他做的房地產交易是非常多的，但是他在玩的遊戲等於是非常有趣的一種遊戲。而他從 21 歲的時候就開始做了這樣的決定。他覺得他自己也許要完完全全是在做股票，或是他要全心投入其他的業務。所以這個中間我想你講到選擇股票的話，在每一秒鐘都有選擇的機會，在美國都可以找到股票，而且有更多機會呈現在這個股票本身的。所以證券市場跟房地產比較的話，我想還是有更多的機會。

但是，你再說到做房地產的交易，也許你今天跟他們交易的人是一個單一的個體，有的時候是大的，所有的人口，還有業主都是不一定的。我想在紐約的股票市場上來講，這個中間有上幾十億的錢每天都在交易，而且有很多不知名的人也在參與到這些市場之中，每五個人當中你有看到交易的數字是不可限量的。但是在房地產，當你在開始進行交易的時候，也許今天是一個非常大的一筆交易，你能夠到另外一個階段，但是我的意思是說，人們開始進行商議的時候，這個中間有許多作戰的遊戲必須顧全到。我們也做了幾場房地產的交易，比如說 2008 年跟 2009 年的時候，我希望你能夠進行比較，以最具智慧，而且是能夠比做證券上面更有智慧的方式進行交易。

假設說有人想賣 2 萬股的波克夏股票，只要價格可以的話，5 秒鐘內就可以成交了。所以，如果我問你說，你要不要讓你的女兒結婚？其實如果說女兒對像很好的話，結婚也沒問題。但是股票的話，因為他們可能在交易的時候用電話或是其他的方式來記錄，所以我們什麼都可以談，都可以交易。在完成這個比率上來講，如果是股票來上，你可以談個會議，談談價格，如果可以的話就可以成交了。但是如果房地產可能要很久的一段時間才能夠交易成功，對於我這樣一個 90 幾歲的老人家來講，如果一談判就好幾年，這是非常有意思的一段時間了。

對人來講，我們有一種能力，在面對非常大的失敗的時候，我們可以回到 1960 年代的時候，有一個行業，有一個人想要改變一個世界，這個是在加州的一個城市發生的事情。當時他是達到事業的巔峰了，在建築業上面遇到很大的問題，通常銀行並不願意承認當時發生這樣的錯誤，但是你要經過一個非常疼痛的一段時間才能夠完成這種交易。所以他們一定要進行重組，馬斯克大概是三年前，現在 twitter 現在變成 X 了，三年前他開始進行交易，當時必須各方加入才能夠完成行動。這樣一筆交易是數百億美元的交易額，我這樣講下去就破壞大家的心情了，就到這邊打住了。

第 5 問：這是來自舊金山的提問，要問華倫 ‧ 巴菲特和 Ajit Jain，現在 AI 的能力越來越高，要闡釋得越來越困難，您覺得對於保險業的能力有什麼影響呢？你在評估還有轉變上面有什麼影響呢？還有在資本的配置上面要怎麼樣進行配置呢？

巴菲特：Becky，現在 Ajit Jain 他的 IQ 比我多出 100 多點，所以我讓他回來好了。

Ajit Jain：我的腦袋非常清楚地相信，AI 將會是改變遊戲規則的工具，我們要改變我們做事的方式評估風險，幫這個風險進行評價，我這麼說完之後還是要告訴你們，我個人非常相信，我們人花很多的時間還有錢，想要追求下一個非常時尚的東西。但是我們不是第一個能夠移動山脈的公司，我們的方法就是先等候看事情已經非常清楚再採取行動，現在在這種個別的公司如果開始使用 AI 的話，他們會遇到一些想辦法要解決的問題。但是我們還沒有投入很多的精力追求 AI 這件事情，我認為我想到時候，我們做好準備，到時候只要有這個機會的話，我馬上就會跳入，開始進行投資。

華倫 ‧ 巴菲特：我可以再補充一下，我不會把所有的東西繞著 AI 進行投資和發展，這是由 Ajit Jain 決定的，但是如果你給我選擇的話，我們有 1000 多億的金額在這個地方，我們會投資在保險業裡面，談到意外保險裡面有選擇，如果 AIB 裡面有選擇的金額在這個地方，阿吉特 · 賈特 · 賈特 ·Jain 這個我可不是在開玩笑的。

第 6 問：我是芝加哥來的人，感謝你，銀行高層幫我們準備這樣的會議，而且幫我們準備了一個非常多元化的人在一個屋簷之下大家進行開會。波克夏旗下有很多公司，你買的一家公司是我們芝加哥的公司，他們是賣熱狗的，您當時怎麼會知道這家公司合適放到你們公司的組合裡頭呢？

華倫 ‧ 巴菲特：這個你要問格雷格 ‧ 阿貝爾。這個我一點都不知道，也許他當時是在我沒看到的時候他偷偷買下來的。

格雷格 · 阿貝爾：我可能要打電話找一個朋友來回答這個問題。

華倫 ‧ 巴菲特：我們的旗下有很多公司，但可能是子公司下面的子公司，但我並不是完全知道，對這個我可能就有點熟悉了。而且我們芝加哥有很多公司，透過 Marvin 這是非常好的機會，我們累積了非常多優異的公司，這是在我們公司之下非常多組合的公司。我也有看到他們的財報，大概我們公司有 50 到 60 家的公司，每個月我看到是 50 家到 60 家公司的財報，以 Marvin 來講旗下就有 100 多家公司，這家公司本身的創建是由 Jasper 創建的。這是他們兩個兄弟創建下來的，這是非常棒的一家公司，他旗下是非常多元化的公司，這就是波克夏旗下的公司。

我們認為這樣的運作是可行的，Jasper 是非常有意思的人，非常優秀的男士，他們家族旗下有很多的企業。在 1954 年聯邦的稅務法有所改變了，這是極端的改變，所以在美國來講，對我來說是非常大的打擊。當時我在哥倫比亞，還在讀 JK 的《稅務法》，忽然這一年是非常重大的改變，就像在 1986 年代一樣，所以你可以看得到，最近這幾個例子是非常重要的。

當時有一家公司叫作 Rockwood chocolate，來自紐約的伯克利這個地方，有些人買巧克力之後回家做餅乾了。後來他們發現裡面使用的可可粉就賣得價格很高，因為當時它的每一鎊是 5 分每美元，後來他的價格有點改變了，這家賣巧克力的公司看到了一些信息，他們旗下擁有了大概 300 鎊的可可粉，但是在 1954 年的時候可可粉受到很大的影響。那時我才剛搬到紐約市，我們發現有一個新的稅務法，當時有一家或兩家以上的公司。你一定要在當年是有投資報酬的，但當時的稅金已經達到了 48%，所以當時利潤是相當高的。

因為當時可可粉金額上揚，但是你如果要賣巧克力的話，這是非常難的。所以這家公司在零售業來講，在賣巧克力的時候，如果是像批發來賣是非常困難的。基本上在巧克力的行業來講，我們在他賣的巧克力，買 1/4 鎊要付 4 塊 5，主要是因為在西非這個地方可可粉上揚的關係，後來不管怎麼樣 Jasper 他們把 Rockwood 這家巧克力公司買下來了。當時他們開了一個會議，我大概是 20 幾歲，他們決定開會議，然後把這個巧克力公司一分為二，他們在可可豆上面得到更大的利益，這個主要是因為稅務法改變的關係。當時在開會的時候，在柏克萊那個地方開會，當時開會沒有人在那個地方，我不過 24 歲，還有另外一個人在那邊參加會議。我們一個人 24 歲，一個人 29 歲，在開會的現場也是凌亂不堪，老舊的大樓。

當時我沒有辦法上研究所，後來我們學到的內容也沒有這麼多。幾年之後我們把這家 Rockwood 公司買下了，這家公司就變成 Marvin 基礎的公司了。後來 Marvin 就進行開發發展。他又發展了一批車輛，贏得了印第安納波利斯第一場賽車賽，第一名就是他們。後視鏡也是他們發明的。當時他們在車子裡面，賽車的時候有兩個人在車子裡面，你再回顧當時的情況之下，很多人都是在做這樣的事情，我們的駕車人，他們當時有人在生病，因為他們投資做後視鏡的錢，你們發現我們家公司所做的實驗室事情，做了很多實驗的工作。

格雷格 · 阿貝爾：我有一個朋友，他​​打電話給我，這個還是可以用的。 Peter Eastwood，今年我們的子公司之一，他找到了這家公司，經營者是一家私人控股的公司，叫作 Bush Partner，所以我們終於把這個問題的根結找出來，這個跟波克夏是有關係的。

華倫 ‧ 巴菲特：我剛剛講的故事就是我們運作的典範，跟大家講了一下。

第 7 問：下面一個問題，我想你對於美國順風的狀況都是非常相信的，歷史也證明了這一切，也是對的。但現在美國顯示得出來是前所未有顯著的，而且革命的一些改變，對於今天的投資者來講，還有美國的投資概念，請問一下，我們的這些投資者在目前是不是還是必須非常悲觀，還是樂觀？在美國現在經濟狀況之下？您可以不可以重新評估？

華倫 ‧ 巴菲特：我想我會這麼說，您現在聽到的也許是以前講到的，您可能是我們的新生代，所有的經理曾經的每一年年度報告之中您可能不會看到相同的一些東西。但是美國已經經歷到了非常大的革命，而且很多狀況之下我曾經也都提過的，我們也開始做了，以前我們是一個農業的國家，之後我們的社會也進行了高度的變換。我們提交出來的工作業績也非常好，我想以前的話都整個是男性的時代，後來都做了變革，而且也制定了新的憲法。

所以現在我們在發言的時候你也不會老是聽到男性的「他」字，女性也有同樣的機會了。這已經花了 2000 多年，從 1920 年的時候，到 19 世紀，到現在的改變。回到 1776 年的時候到現在到底做些什麼？我們絕對是做了某些事情，但是也經過很久了。我是在美國出生的一個人，在我出生的時候大概所有的 3% 的事情都是在美國發生的，但現在是不一樣了。

我是在美國出生，我自己是非常幸運，而且在這裡我又是美國出生的一個男性，真的那個時候是非常幸運，這個對我來講是不容易的事情。美國現在已經改變了，從我出生的時候 1930 年到現在，我們經過了多樣的一些變化，而且也經過了美國大蕭條的時代，另外我們還經過了一戰、二戰，也有原子彈這樣一些覺得讓我們非常緊張的情況。但是我們也被鼓勵到發掘這些事情，這都是一路走來所有曾經發生的事情，在我出生到現在，我感覺到這些事情也都是在美國發生的，我們是一個非常幸運的國家，我也是幸運的。我覺得在美國出生，在其他的地方是比不上的。

第 8 問：我來自紐澤西。您今天選我在這裡問，我覺得是非常好的機會，你常告訴我們投資的一些原則，常常提醒我們要有耐心，您可不可以再給我們提示一下。

華倫 ‧ 巴菲特：有的時候必須快速行動，並不是你現在的機會好，而是我們要願意馬上行動把握這個機會，旁邊沒有人觀察你，你可以自己來做，還有 Ben Rosser，在 1966 年的時候，我那個時候接到個電話。

當然我不跟你們再講細節了，這中間還有一些細節，我要跟你先講清楚才能告訴你這個故事。接到這個電話之後我就跟查理回到辦公室了。我說你知道不知道這個人？他說這個人很不錯的，但是我從來沒有跟他碰過面。我說這個電話是一位女士打給我的。

她的丈夫就是 Van Rooster 的合作夥伴。說願意把我的業務賣給你，而且這個價格是非常廉價的，我把現在的這些資產賣給你，賣給你 600 萬，中間還有 200 萬的資產，以及 900 多個不同的事項。這樣每一年我想在稅前大概賺 200 萬，這個價格在我們聽起來是非常好的。於是我就跟查理來講，我們是不是能夠回到 Ben Rosser 曾經跟我們講過的。也許這個合作夥伴是非常、非常有錢的一個​​寡婦，或者她不願意做這個事情，我覺得查理那個時候是非常的緊張，也許她的丈夫那個時候太緊張了，不願意把這個資產賣掉。

直到 12 月 31 日的時候，我跟查理講，我說我們還是要再研究到底怎麼做？這個帳簿到底是怎麼樣的？我們還要再看看心理學的書籍，了解她到底為什麼要賣這個資產？所以那時候我們是不是要買她的公司，隔天早上我接到一個電話。叫 Will Phillips 的這個人，他說他做了一些背景調查，他說我有好幾次都感覺到今天在東岸的人，他們有的時候是比較有刻板的概念，而且對於某種人跟中西部的人他們感覺是不太一樣的。所以我想如果說這個女的是來自愛荷華州，而且是第一次結婚，這樣在中西部的人他們講話跟東部可能就是不一樣，所以這個中間是不是有一些玄機我們不知道的。

而她今天要賣給我們的是 600 萬的資產，每一年可以賺 200 萬，當你聽到這樣的狀況之後，你那時候可能等不及了，不需要你現在有耐心。但這件事情可能把我喚醒了，你不知道有一些好的機會什麼時候會發生的，當它發生的時候你覺得是特別有趣。

我的意思就是耐心是一種混合的機制，就是說你的耐心以及你自己的意願，如果說真的機會到你面前，你不需要耐心地等待了，你要趕快出手，趕快把握這個機會，只要這件事情對你來講是有利可圖的，而且是合理的，這就是我的講法。當然我現在告訴你，今天的一些資產不是永恆的都會留在那裡的。

格雷格 · 阿貝爾：我想在進行經理工作的時候，我們常常告訴大家要有耐心，有的時候非常有耐心的人看到一些機會，這些機會已經在對你敲門了，你必須趕快開始採取行動，不要低估了某一些事情，當然我們在股權的業務裡面，在我們的關鍵，以及私快開始採取行動，不要低估了某一些事情，當然我們在股權的業務裡面，在我們的關鍵，以及私募的時候

華倫 ‧ 巴菲特：當然耐心是非常重要的，有的時候你要準備恰當然後才可以做。我講得是不錯的，當任何事情出現的時候，如果正好留到你的面前，也許 5 秒鐘之中，電話掛掉之後，你要想這 5 秒鐘是不是就能夠做判斷，有的時候你對自己的業務不要自我懷疑，不能說算了，我不做了，我就回去工作吧。有很多事情會因為自我懷疑而做不成，所以做生意的話我覺得是一個很有趣的事情，而且我覺得這是最大的享受。

我已經 90 多歲了，已經比世界上很多人都更有錢，但是我還是非常享受每天早上到辦公室工作，我並不是一台機器，但是能夠幫助很多人，以及其他的事情對我來講真的是一件讓我覺得非常享受的事情。而且不管你自己如何，你的小孩也能夠跟你一樣。

所以就像我跟 Charles 非常享受現在的事實，以及周圍讓我們相信的人一起工作，而且這件事情是在 60 年前，70 年以前就開始進行了，我們成為合作夥伴，這種合作的機制我們從來沒有過任何讓我覺得不好的，而且我們就是希望有這樣的人加入我們，成為合作夥伴。所以這個中間是非常重要的一個想法，因此我今天才會坐在這裡，所以可以告訴你，我們的這些所有董事們跟我們的團隊今天之所以在這裡，一切事情都是進行得相當順利。有的時候如果這個事情是對你有利的，你不需要再有耐心的，必須付諸行動。

第 9 問：在幾次大會的時候，我曾經聽到 GEICO 這個汽車保險公司面臨了幾次現代的危機，而且這些是加成式的，你們現在已經有了面對危機的系統。 GEICO 在現在的這些情況之下，真正是以價格，還是運作上的改進戰勝了這一切，您是不是可以提供任何的細節，你們做了哪些具體的動作？

Ajit Jain：我的另外一位經理 Ted 已經做得非常棒，他把所有的危機變成轉機。當他開始接手的時候，GEICO 在現在的競爭對手之下面臨了兩個很大的問題，第一個是跟大家匹配的利率或者是費率上面，第二就是我們在進行計算的時候，這些所有的機制在五六年之前是我們覺得非常顧慮的。在快速計算之後，我想 GEICO 現在已經沒有這樣的問題了。所以，當談到匹配競爭對手的費率時，我們確實進行了價格調整，這是我們曾經做過的。 Ted 先生也講到了，原來比如說 2 萬塊的結果，現在要 3 萬塊做結果，這中間產生了一年 20 多億的不同點。我現在允許 GEICO 到底做些什麼呢？還有關注在我們今天的競爭對手上的一些費率，GEICO 今天顯示出來的每一個人都可以以這種所謂綜合的費率來購買保險。

我覺得 GEICO 做得非常棒，它的工作轉變成了非常大的利潤，我們講的就是在承保的地方，還有汽車保險業。雖然我們目前為止有了很多的成就，Ted 也成就了很多東西，但是我們不願意承認已經完成任務了，還有認為可以利用很多的技術像 AI 還有其他大的力量，我不是要說趕上別人，而是能夠成就更多的事情，而且是做好準備。

華倫 ‧ 巴菲特：我想這個是非常有趣的案例。特別是關於事業發展的遊戲規則，特別是我們的業務部分，每一個都有一點不一樣。每個事業都有它自己本身挑戰性的問題，但是當然也有一定的機會存在，我們在 1971 年的時候付了 5000 萬塊錢買下了 GEICO，後來發現 GEICO 又賺了很多錢，現在我們是百分之百擁有這家公司了。原本 5000 萬的投資，現在第一季就有 20 億的收益。當然我們是要很多年的發展，但是有趣的一點，汽車保險業的部分在 100 年前基本上是不存在的。我們就說大概是 120 年前吧，但是現在除了我們的財產和意外傷害保險之外，最大的保險業，另外談到保險業的部分，GEICO 的利潤也是相當高，有 290 億流動的現金，這是額外的部分，這個部分當然不是說它不重要，但是當時我付了 5000 億買下這家公司。

另外在汽車業上也很重要的一點，我們這家公司在 1936 年開發的、賣的產品，跟那個時候賣的是一樣的東西，當然我們現在是比較精準一些，這是價格的部分。而且我們還要進行 USAA 的模式，當然我們要遵守它的要求，還有我們要遵守政府的規定。

當時我剛有一個員工，他不是保險的評估員，但他給我們一個非常好的觀察論點，他後來離開這家公司的時候是一個非常成功的公司，創立了 GEICO。他在第一年就已經賺了錢了，後來第二年又賺了更多的錢，之後就開始上市了。所以，1936 年的時候基本上到現在他這個汽車保險業當時就是這個樣子，後來就非常龐大地發展了。沒有人喜歡買保險，但是他們確實喜歡開車的感覺，所以 GEICO 的故事真的是非常有意思的，這些公司在幾年下來成長翻了三倍左右，後來這家公司有一點分心了，但是他們又回到最基本的路途上面，這是非常棒的一件事情，非常棒的一項事業。我們在每年年會當中也有談到這些事情，他會有一個訊息是來自 Lorimer Davidson 講的話，在 1950 年 1 月份的時候，他是唯一一個在大樓裡面的人。

有一天星期六我去那邊拜訪，但是星期六沒有人在那邊上班，所以我敲著門，終於有一個清潔工讓我進去了，因為我說 6 樓上有一個人，他幫我做了一個非常棒的事情。後來他在生命當中的確是遇到一些幸運的事情，這些事情對他的生命創造了非常重大的改變。如果你在一生當中能夠遇到幾件這樣的事情，一定要珍惜這件事情。就像我們這邊的董事會，還有像湯姆墨菲、比爾蓋茲。

在這個地方我們做得最棒的事情就是人這一塊，因為我們對這些人做的是長期的投資，因為這當中有很多的人才，而且我們工作的時候是非常開心的。所以如果您有機會跟我們 Lorimer Davidson 聊天的話，您應該小心聽他說話。那麼在每一個類別他都有話可以跟你談的。有些時候我們在人生的過程當中碰到幸運的事情你一定要充分利用這樣幸運的邂逅。

第 10 問：我來自加州，感謝您幫我們準備這樣的大會。你說過除了賈伯斯之外，沒有人有辦法創造蘋果這樣的公司，但是提姆庫克做得很好。華倫你是創造波克夏的人，你認為格雷格 · 阿貝爾是這當中意外的​​人才，但是他看起來是非常正常的人，抱歉，這是非常好的方式來講一個人是正常的人，你告訴我一下，為什麼你認為格雷格 · 阿貝爾在未來幾十年會是非常棒的接棒人？

華倫 ‧ 巴菲特：謝謝你，你問到最重要的問題了。我們這邊事業當中有一群非常棒的人，在這種資本投資的行業當中你要找到這樣的人才是不容易的。你可以想想，在美國如果你要能夠創造出這樣一群人才的話，因為這個產業是非常廣泛的，你要發展出這樣的環境是不容易的。特別是你要談到它資本的定位更加困難了，所以要達到這些成就的話，要花很長一段時間。當然，你還要有一小群能夠有成就的一些人，你要彼此互相信任。每個人都要互相承擔責任，我這邊幾年下來，做的事業非常多，但是就本職上來講，我這個人對每件事情都採取評判的態度，因為我會看哪些事情有問題。基本上就是投資要做的事情，我會想哪些事情有問題了。

你知道的，有些人會準備一些秀給你看，不是做正常的工作。昨天我去看了一下展場裡的人，大概看了一個半小時​​的時間。這些人對我們公司所有的事情是非常熱情十足的，而且他們做了很多工作，但是他們卻沒有期待任何的回饋，他們幫我們做了很多準備，而且他們非常喜愛他們的工作。

你做的事情應該是你喜歡的工作，我曾經在一生當中有過 5 個老闆，每一個我都很喜歡他們，他們都是非常有意思的人。但後來我決定要幫自己出來創業，但我發現如果你工作的地方是你喜歡的東西，會是最好的地方。你們不是每個人都能夠像我一樣幸運，因為我發現如果是你在七到八歲的時候有事情感興趣的話，就會投入的。如果六、七年之後你不喜歡，就沒有辦法在那裡待得長久了，等於說你找到你喜歡的音樂就會繼續想聽，就好像有一個指揮家的故事，像 Glen miller 就是創造出這個非常好的故事，他創造的第一個就是暢銷版的音樂，後來我們才在 1941 年的時候，一開始他手上的樂團默默無聞的，後來他發現他們的聲音非常好聽，所以我常常會說，他們的聲音也許不合我的胃口，但是這不是很明顯的馬上就會成名。如果你像我一樣幸運，在很年輕的時候就找到喜歡，對胃口的東西你就會很努力，會想去爭取，不要太擔心一開始的薪水是多少。

當時你要小心你的公司老闆是誰？因為有些工作你是不該去做的。因為你現在在你所在的國家是最棒的國家，現在是最棒的時刻。所以我想要把這個棒子交給格雷格 · 阿貝爾。當然，如果你想要像波克夏這個公司遠大的夢想，當然不是你有辦法憑空捏造出來的，你也不知道明天會是什麼樣，當然有關財務的部分，我在想如果有意義的角度來講，應該有一本書，它是這麼說：你只要富庶一次就夠了，不需要冒這麼多風險。所以你的周圍也許會有很多愚蠢的事情在發生。有些人賺錢是因為他們借錢來賺的，或者是說他們去參與債券，或者是金融業的股票、證券，他們希望最後找到一些愚蠢的人來買他們的東西，但是你不能忘記這些事情，因為到最後你一定會知道，一定會發現你會承擔後果的。所以基本上來講，我是在早期，我不能再回去我媽媽的肚子裡面了，但是如果能再回去做一些其他的事情，你可以做一些你喜歡做的事情，對我來說這一生到目前為止是非常棒的一生。

格雷格 · 阿貝爾：在過去有一些地方我覺得是我應該要更加謙虛一些，因為我有機會在華倫旗下工作這麼多年，還有 Ajit Jain 在董事會裡面，如果找到這樣的人跟你一起工作，在波克夏這樣的公司工作，這是非常好的地方，你就會愛上這樣的地方，所以這是非常好的機會在這裡工作，謝謝你讓我有這樣的機會。

華倫 ‧ 巴菲特：所以就剛剛那位男士問的問題，如果你沒有馬上找到這個機會，你不要覺得非常的飢渴說我馬上就失去了所有的機會，我可以告訴你，在你這一輩子當中，你絕對會有適當的機會，也會找到真正好的一些適當的個人。比如說你結婚的對象，我的意思是說你也許第一次碰到這個人就對他一見鍾情或是怎麼樣。但是我可以告訴你，你不要覺得我以後，或是這個人你失掉了，以後就沒有人可以約會了。我的意思是說，有的時候是值得你等待的。

第 11 問：您覺得現在有沒有能夠減少美元貶值引發風險的方式，不會影響到下一個季度，或者是明年年度報告，您可以解釋一下，為什麼你會有這樣的感覺？

華倫巴菲特：我們現在看到了所有貨幣上面的變化，尤其是美元跟日幣還有其他的一些貨幣。我現在跟大家講一下日本的狀況跟其他的狀況是不太一樣的。現在我們所處的位置，以及資金的一些狀況，有的時候覺得某些貨幣對我們來講是非常便宜的。基本上來講，在某個狀況之下，日本的日圓現在國家的政策跟我們不太一樣，第一次我們也遭遇到這樣的狀況。我們擁有很多的證券，當然這些證券是用國家外幣的幣值來計算的。我們現在也不能做任何的一些手段，因為受到了他們那個國家政策以及貨幣的影響。所以這些都是每一個季度，以及每一年在我們的年度財報要表現出來。如果我們早就知道會這樣，我們會做哪些事？但是我們必須會看到在會計的帳薄上，或是任何的事情。



大家也知道，這些數字有的時候將會有不同的一些表現，我們也期待能夠有五年、十年，甚至在二十多年到現在還是值得驕傲的。我們關注所有的一些數字，這些數字到底能夠激發出哪樣的利益？我們曾經看過 20 幾家公司，你也看到了這些公司有的時候表現得很好，有的時候我們也覺得在這個數字之中不盡理想，我想你必須相信他們在任何的方式上，對他們完完全全的信任，不要再想到更多其他的東西。

我們最終總會得到控制的，我想大家也知道，如果是有貶值的狀況，或者是費率的一些變化發生了讓你覺得非常驚恐的，這些情況也許都會持續下去，但是我說人們在研究經濟，也許你會遭遇到任何不同的一些結果以及發生的一些安排。但是最後人們總會能夠控製到它自己貨幣的價值，而且會有一些情況，但是今天在講到紙幣，你現在參與的也許不是在收集這些紙幣，而是希望能夠用到最適當的一些地方。

一段的時間之後，我想這些自然的變化，還有也許某一些貨幣會貶值，但最重要的就是你要看它的結果到底如何。要達成平衡，或是建立制衡的一些制度要怎麼樣進行平衡這是非常困難的。但是我們可以看到最後的結果到底是怎麼樣呢？也許 100 年後，或是最後的 100 天，我們今天看到的一些狀況，我們也能夠稱作到底發生了什麼事。但是我們要最後蓋棺論定，不是自己一下子就變得非常緊張。最後你再開始進行觀察任何所有的一些情況的時候，必須看到今天也許發生了非常嚴重通膨的情況，在二戰的時候大家也看到過這些情況，但是我可以告訴你，某些事情並不是一輩子都一直會在發生的，還有不同的名字，或者不同的事情會隨時跳出來，目前的狀況，貨幣的價值也許是稀少發生的狀況，我們有非常好的系統能夠擊敗這一切，我們也做了更多的狀況，比如說日本現在的頭寸，以及他們的情況，他們也在適當地進行管理之中。

當然現在所有發生的事情，每個季度我們也都在進行非常謹慎的關注。

格雷格 · 阿貝爾：我想我們現在投資在 5 家的日本公司，伊藤忠商事、三菱商事、三井物產這些公司裡面，我們覺得日本的公司還是在投資日元的情況下，他們公司的表現真的是非常好的。而這些機會我覺得都在增加之中，每一個公司目前為止我們也慢慢能夠實現我們原有投資日圓的一些影響。

華倫 ‧ 巴菲特：沒有錯，一個是之前提到的，目前現有的不管這些貨幣扮演了怎麼樣重要的決策，就跟我曾經也寫過一些在財富 500 公司裡面的文章，曾經說過的，比如說在這個中間有 12 個不同的貨幣，我記得有些人會投資在比特幣上面，在不久之前我們也談到這個問題。所以這些事情對我們來說是非常大的一些影響，但是查理曾經講過，如果你要選擇除了證券之外的投資領域，比如購買國債或房地產，他認為這些都是可以賺很多錢的領域。但是我想你要真正在一些大的貨幣上進行投資，短期上面我不覺得會有這麼大的利潤，我們要保持現在的立場，對於現在看到的一個狀況，特別是在美國如果已經在進行投資了，比如說有很多的貨幣，你在不同的國家看到了這幾年發生的，比如說歐洲或者是其他的地方。

第 12 問：大家早，感謝你們今天能夠主持這場盛會，我來自蒙古，所以蒙古是一個新興的市場，而且我先介紹一下蒙古是在中國跟俄國之間，我們有絕大部分畜牧的行業，以及有更多的礦業，而且我們的經濟在繼續成長。我們去年也在紐約開了一場蒙古投資人的大會，而且吸引了許多對我們有興趣的投資人。我知道您今天也談到了，比如說投資在南韓、中國以及印度。所以我現在想知道，對於您要投資一個新興市場，比如說蒙古，您的想法是怎麼樣的？如果你有長期的計劃，如果您覺得有這些非常有興趣的投資人，在您長期計劃投資這些新興市場的時候，您的想法是怎麼樣的？有很多的一些機會在蒙古已經發生了，我今天告訴大家，如果你能夠在我們的經濟論壇上面，能夠參加蒙古舉辦的話，我覺得是非常非常高興的，我們的經濟論壇將在 7 月開始召開，感謝您。

華倫巴菲特：不好意思，我想到卡薩布蘭卡，我想去都一直沒去過，只是有幾英里的差距，但我還是非常樂觀的。我想我曾經參加過 20 年之前的某一個年度大會，而且我一直在追隨，這個中間我也聽到了蒙古做了介紹。所以我知道蒙古現在進行得也非常理想，當然這個是已經很久以前的事情了。

我現在會這麼講，我們也會聽取更多政府給我們的一些報告，開發出一些現在能夠進行的實際的業務。但我可以告訴你們，我們不會隨便就表現出進行投資的意願到任何的外國國家，除非我覺得真正是有大的一些機會。我知道現在很多的人都覺得要賺錢，你就要到這種超級通脹的一些時機上就可以找到更多的投資機會，而且可以賺得盆滿缽滿，但是我想我們並不會這麼做，所以我想在目前我們的公司來講，我們在蒙古並沒有一些真正的短期計劃，除非是對於我們規模上面有所要求，或者是我怎麼說呢？在過去的 20 年以前，我們如果說要進入蒙古的話，可能就已經去了。當然現在蒙古的發展我也已經聽到了，你的聲譽以及業務友善的環境，我想這也是大家非常注重的觀點。但我可以告訴你，蒙古可能真的有極大的發展，但是貴國的經濟，比如說牲口，還有礦業，我現在並不是知道得這麼清楚，這是我現在的想法。

我們並不是說一定要達到完美的境界，但是我們一定要比別人做得更好，因為我們一開始是一無所有的。但現在我們已經非常接近全世界 GDP 的 25% 了，成長的速度是非常快的，我希望祝福你們的國家。

第 13 問：這個問題來自紐澤西州，在過去幾年像大的私有的股票公司 Blackstone，還有 Polo，還有 KKR 非常積極地擴大進入保險業，而且有很多永久的資產，這些公司他們現在與你們直接在競爭保險資產，而且他們的方法更加的積極，你們對於波克夏保險發展會有什麼影響呢？還有你們在承保上面有真正哪些既定原則呢？對你們的保險人會有什麼樣的影響？怎麼確定你們的融資是有機會，而且是有利潤的？

Ajit Jain：這個問題回答是非常容易的，私有的公司想要進入這個空間，我們一定在這個空間是沒有競爭力的，但是在這個地方我們目前為止做得非常好。如果要把整個業務分隔出來，我們把財產、意外保險，還有其他的事業分隔出來的話，你們想想看，我們把所有積極的事業分隔出來，這個不是屬於我們財產意外保險的部分。你說得沒有錯，在這些私有企業上面來講，他們現在非常積極想要進入這個行業，雖然這方面經濟發展很好，但是現在這些私有的公司做的資產投資是非常保險的。

而且，我不能說他們是非常積極地在發展的，他們投資方面是前進式在發展的，他們也希望能夠得到更多的投資回報，只要這些公司賺錢的話應該就可以了。但是最後的監管單位一定會在這個地方講說你們冒的險太高了一點，這時候對他們來講可能就是一個終止點了。我們並不喜歡目前的這種風險情境，因此如果說在這種情況之下我們可能就會豎起白旗，不會在這個行業內競爭。

華倫巴菲特：當然有一些人想要複製波克夏的模型。但是他們複製的時候會做一些事情，不會說我們的 CEO 有這麼多錢可以做這些工作，他們就盲目複製了。我的意思是這樣的，因為不同的方程式，像我們在 Union Pacific 他們有這個資本投資等等，這當中情形是不一樣的，所以你要考慮到情境不同性。有的時候忠誠度不一樣，有些可行，有些不可行，如果是可行的話，你可以採取行動，波克夏這個地方如果不行的話，我以前做得不對，就好像用了一生其他的時間在懺悔和後悔。

所以我們在想，光是你拿意外保險這塊來講，一開始並不是這樣的，如果你看我們的國家避險行業來講，離這個辦公室不是很遠的地方，他們的工作並不是每個人都能夠複製的。這是 Ajit Jain 之前的事情，Ajit Jain 是 1986 年加入我們公司，後來很多這些工作別人放棄他卻沒有放棄的。

第 14 問：我來自馬州，感謝您今天有這個時間跟我們講話，我是一個年輕人，我想要進行投資，想聽聽您的看法。在早期的時候你學到哪些教訓？我這樣的年輕人希望能夠發展自己的投資哲理，你有什麼樣的建議呢？

華倫 ‧ 巴菲特：這是一個非常好的問題，我真希望我年輕的時候會有人給我這方面的建議。這牽涉到周圍有哪些人，你不要去期待說你每一次做的決定都是正確的。譬如說，如果你的生命有一定的方向要進行發展，有敬愛的人要成為你的朋友，我剛剛有提到幾個人，在過去幾年當中他們這些人跟我一起合作、一起工作，可能有很多的規模跟波克夏 · 哈撒韋來講是小巫見大巫，你要找的人是這樣的跟你相處，這樣是比較好的，因為在往你的人生方向進行的話，你要跟志同道合的人相處，可能你在人生比較晚期的時候會學習到這些事情。

等到年紀大的時候才知道這些事情對你很重要，這是一件非常奇怪的事情。但當時你周圍如果像有湯姆 · 墨菲，還有其他一些人，但是我不記得他們的名字，比如像 Sandy Gottesman、Walter Scott 在相處的話，你的生命會比以前更好。你只要找到一些你喜愛的人，相比光去找有錢人，複製他們的模式更好。如果我是你的話，我會盡量跟有智慧的人在一起，然後跟他們一起學習，我自己去進行學習、嘗試。如果說你在生命當中找到有意義的工作，如果說你真的不是非常急需要錢的話，我會花一點時間像查理 · 芒格一樣跟他們相處。

我剛剛講到的這些人，超乎他們的工作範圍在做事情，所以你找這樣的人跟他們一起工作，分享你們的成功。如果能夠找到他們，就要珍惜他們。如果你找不到的話，你就繼續做一些你想做的事情，但你不要放棄。繼續努力的話，絕對會找到一些願意和你做有意義的事情的人。我剛剛已經提到了，我去 GEICO 的時候，我去敲門，當時門是鎖著的，我也不知道後面是誰在哪裡。後來十分鐘之後，我找到了這一個人。這個人對我的幫助非常大。當然之後你也不要去忘記幫助你的人，你要幫助他們，你要更進一步去幫助他們，要以好的行為表現出來，來感謝他們。

有些時候很不幸也會有反向的效果，比如說你很幸運有好的環境的話，你的周圍都是很幸運的人的話，你當然是要珍惜這些環境。當然如果你是幸運的話，你不要覺得有罪惡感。如果你是住在美國的話，全世界有 80 億人，在美國的人口是 3 億多人，你現在在美國已經是在遊戲當中勝率高的人了，你一定要利用這樣的環境。但是你不要跟企業或人，如果他們讓你做某些事情，你覺得不該做的事情，你不應該跟他們在一起。不同的行業挑選的人是不一樣的。

對我來講，投資是非常有趣的，很多人在賺了一筆錢之後就不想再進行這個行業了。當然你要找的人，是你想終身一直做的事情。如果你不需要錢的話，可以繼續投資，這些人真的很喜歡他們所做的事情。我個人真的很幸運能夠看到長期發展的傾向，在投資上面也有一些問題。像湯姆 · 墨菲一直活到將近 98 歲。到目前為止，我們還沒有看到像他這樣能夠看到別人潛力的人，因為湯姆墨菲是個能看到別人潛力的人。如果你想成為更好的人，你就要找到像湯姆墨菲這樣的人，跟他一起工作。

事實上有很多成功的人，但是不是每個人都能夠做到這樣的事情。如果你要成功的話，我個人看法，最成功的方法就是要找到這樣的人。我認為波克夏的經驗也是非常好的，Sandy Gottesman 從 1963 年到幾年前過世幫我們經營這家公司，還有 Walter Scott，也是幫我們經營 30 多年，格雷格 · 阿貝爾也幫我們運作有 25 年的時間了。有這樣的人的話，你絕對不會錯過的，因為從他們身上可以學習到很多的成功發展的機會，而且你可以藉鏡他們的經驗。這是我個人要給你的建議。

因為某些原因，因為這樣的話，你也可以活得更長久不知道為什麼，這是一件非常不可思議的事。這包含我自己本身，還有我剛剛談到這些人，我認為可能是因為喝可樂的原因，才會活這麼長久。幸福快樂的人會活得更久，這是我個人的看法。因為他們做的是生命中喜愛的事。

第 15 問：第一季現金累積非常多，比去年更多。現在市場不穩定性，在 4 月之後非常不穩定，是不是你們波克夏 ‧ 哈撒韋有很多的機會？最近投資大概有 100 億美元，請問為什麼現在要做這樣的現金累積？

華倫 ‧ 巴菲特：這個部分我可以給你非常好的答案，有關於 100 億的投資，其實不是那麼多。過去 30 天或 45 天或 100 天，不管講哪一天都是一樣的，這個情形基本上是小巫見大巫了。所以波克夏 · 哈撒韋等待了很長的時間，不管是哪些時間，在短期裡面大概有 50% 的時間等待都是非常長的，並沒有任何的錯誤，道瓊斯指數原來是 381，在 1929 年的時候變成 42，這些數字我們都經歷過。後來從 100 又掉到 11，現在講的數字並不是讓我們覺得在市場上面特別有戲劇性地發生。

我的意思是說，我今天要指出來的，一年交易的時間至少有 200 多天，而且每一天，有的時候交易總數字有到 17000 或 18000，這些都是非常重要的數字。我那時候出生的時候，道瓊指數從 240 點，到 1930 年的時候變成 30 點。現在從 24000 點到 41240 點或 41000 多點，這些結果對我們來講不是巨大的改變，我小就看著這些數字長大的。

如果說有 15%，或是今天股票跌下去 15% 的話，必須知道這並不是多大的投資上面的損失或者是改變，整個世界也不會因為如此就進行了巨大的變化。也許以後的 20 年之後，你會看到某段時間有這樣的一些現象。

任何在市場上所敘述的一些情況，有時候世界上會發生非常龐大的錯誤，而且不斷地一些驚訝的事情或戲劇性的事情總是會發生的，這就是股票市場的常態。也就是股票市場發生的一部分的常態，但是你覺得這是你要關注的事情，你會因為這些短期的變化就開始驚恐或非常恐懼，那你必須處理一些比較固定的事情。

我的意思是說，人們都是這樣情緒化的變化，但是你不要說一發覺這些情況的時候就找別的門去投資了。

第 16 問：巴菲特先生，Ajit Jain、格雷格 · 阿貝爾，我叫作皮特 · 陳，我來自上海，這是第一次參加波克夏的股東大會。我今天的問題是，就是關於生命上升的問題，在您生命是否也有最低點？在最低點的時候如何突破低點而衝破難關的？

巴菲特：我想每個人都有高潮或進入低潮的境界，謝謝你的問題，這些問題對我來說是非常微不足道的。例如我講到查理，他曾經常常經過很多的低點，但我的意思說這就是人生的一部分，不可能沒有低潮的時候。但我現在希望不是給你最好的建議，但是我的意思就是說，今天如果說一輩子裡面低潮是常常會發生的，也許低潮對你來講是非常重大的低潮。但我可以告訴大家，不是說發生低潮就馬上過世了或是怎麼樣。我可以給你保證，就是發生低潮，你也不會死掉。某些人發生了這個事情，你當然不能嗤之以鼻或一笑了之，但是很多的人非常偉大，也許現在的運氣不好，但是他覺得他的好運氣馬上就會到來了，所以不要覺得運氣就是運氣。但我可以告訴你，如果你今天遭遇到這些低潮的時候，也許可能是健康上面的問題，當然是不可言喻的。

但我可以告訴你，我們現在出生在一個好時代，同時您再看一下歷史，如果您那個時候是一百年前或五百年前或一千年前出生的話，您現在在朝朝代代交替之下已經非常幸運了。我的意思是說，我們經過了二十幾代引導，我感覺到現在生命已經成為被帶領到最好的時機。我可以告訴大家在二十年前，任何的事情可以在您的一己之力不見得一定變得更好，但是想辦法有理想地去處理。我會關注在您的生命中發生好的事情上面，我可以告訴你壞的事情總是會發生的，這是不可避免的。但這些美好的人生，或是經過了一些比較困難的境界，還是可以掌握到美好人生的，我就是這個意思。

到目前為止，對於我來講，我不覺得有太糟的事情曾經發生在我身上，同時對我的一些朋友也是如此。我現在已經 94 歲了，在 94 年的歷史之中，我想喝可樂，我任何時間想喝就喝它一杯，所以並沒有太壞的事情發生在我身上，至少現在還沒發生。

你現在看一下，比如說我們打橄欖球的職業橄欖球隊的 12 個人，也許他們只能打到 30 歲、40 歲，但是他們生命週期，以及職業生涯，在一段時間之後這些職業運動員已經習慣了這樣子的狀況，但實際上如果你決定要選擇某一個行業的話，一開始你就已經做了這個決定。另外在棒球隊，或是棒球隊裡面任何一個位置也都是如此。

我們人類的身體，查理跟我常常談到這個問題，在某個層面上來講，你也不需要太過量的運動。我們是非常謹慎地在保持自己的身體強度，也不需要太運動。我剛剛用運動員做比較，您了解我的意思嗎？所以是看好的一面。如果你要想辦法擴展您的生命，如果很幸運的話，你今天來自這麼遠的地方，你還是非常健康，而且長途跋涉來到這個會，你有了這麼好的機會跟這麼多聰明的人，對於有趣的人進行學習、進行比較，所以我覺得你現在的準確對於幾千、幾百年來講已經非常幸運，這就是我們可以提供給你的。

第 17 問：我們現在看到的自動駕駛在美國沒有這麼介入，如果有自動駕駛的話，GEICO 保險公司的保單以及業務對於在承保狀態的駕駛員有什麼樣的結果？您對於所謂的自動駕駛的責任，還有車子的責任以及軟體，您的想法是怎麼樣的？

Ajit Jain：保險因為有了自動駕駛，並不見得會有這麼大的改變，即便自動駕駛的機制已經成熟了，而且成為事實了。最大的改變，我們現在看到的，而且被辨識出來的，就是大部分的保險就是在司機的錯誤，或是發生錯誤的次數有多常。我們的保單或保費就是這樣計算的。

自動駕駛是新的機制，關於現在自動駕駛是否發生車禍的機會會更少？保險公司是不是對於保險的責任也相應減少了？我們現在告訴你 GEICO 公司，也許其他公司還是有同樣的觀點，我們現在已經準備好了，也許當自動駕駛能夠在開始發生的時候，我們隨時會進行機制上的轉變，所以目前為止還是根據駕駛人的錯誤率進行承保的機制。

華倫 ‧ 巴菲特：我現在期待，也是查理常常跟我講到的一件事情，比如以前進入紡織界，在新英格蘭買了一家紡織公司，這是大概七、八十年以前。但我可以告訴大家，全世界不斷在進行轉變，今天作戰的遊戲也許還是沒有改變。所以任何時間，每一次像打棒球揮了棒以後，會不會打到全壘打呢？或者打高爾夫會不會一桿進洞呢？這不是那麼有趣的事情，因為不是每次都會發生的。我想你是不是能夠犯錯？這也是我們現在在玩任何遊戲或體育活動最有趣的部分。

我的意思是說，你的大腦在開始推動你做任何解決問題方案的時候，我想大家也知道，今天我們在講到汽車的保險是不是會改變呢？這個是讓我們覺得非常重要的議題。但今天的自動駕駛在市面上存活的時間不是那麼長，在美國也不是這麼風行，所以保險一百年後會怎麼樣？還是無法預測。但是人們以前在美國開車的時候，人們現在非常喜歡開車，但是我們不要把世界摧毀了，這是我們最大的目標，我們已經學到如何保護地球等等。我們知道世界是非常美好的，也知道全世界裡面大概有八個國家，或是九個，對我們可能會產生比較重的影響。更必要的是完美的人們希望領導這九個國家，也希望有最好的領導者能帶動並主導這些國家。

愛因斯坦曾經在 1905 年的時候提出了 E = mc² 的理論，那個時候也知道能源怎麼轉變成更大的一些威力，那個時候在全世界也造成了緊急的狀況，我們覺得也快要發生了。我是 1930 年出生的，也學到了物理上面愛因斯坦發明的一些定律，25 年以前，在我出生前就有了。沒有人知道這些事情到底會不會改變全世界的一切，或是對未來有什麼樣的影響。但是我們也都知道現在發生的一些結果，愛因斯坦曾經發明這些定律的時候，並不知道會有這樣的一些結果。而且到 1939 年，愛因斯坦也不知道這一點為什麼會發生。

在我們看到 8 月 1 號在波蘭發生的狀況、這封信，還有 Leo Szilard 跟愛因斯坦當時發生的一些協調，哪一個人不願意簽字，或者簽了這封信之後，所以羅斯福總統那時候也不太了解到底會發生怎麼樣的一些事情。但最後愛因斯坦還是簽了，那時候說在開始轉變的時候，是不是真的會摧毀全世界？但是我們那時候覺得必須這麼做。

這個事情一旦發生之後，我們就不能再回去了，因為世界的確是會改變的。我們有非常棒的事情在發生當中。同時有北韓的人，我們在批評他的頭髮剪成什麼樣子，但是誰想到他會做什麼樣的事情呢？那北韓到底需要什麼東西呢？對世界來講，這是好的事情嗎？這些事情是不會銷聲匿跡的，所以這個世界是不斷在改變當中的。因為它的改變相當多，造成房間裡面的每個人生活比一百年前還要更好。但是即使是這樣子，我們還沒有辦法避免，也就是人類的改變並沒有很多。比如說大型毀滅性的武器，對於人類進展的部分現在還沒有改變很大。

同時，我們看到汽車業、汽車保險、汽車的發展還是改變相當大。這種事情對我們來說，比到新英格蘭做紡織業更容易。我們現在看到這個事情的轉變，就像我說的每一個人都是活在幸運的時期，所以你要享受你的生活，享受你的生命。同時，你還是要去了解保險業到底會發生什麼事。其實目前的這個行業，我們做得很好。

在保險業來講，其實有蠻大的問題，但我不知道保險業要如何進行調試。如果說你不知道怎麼樣去揮桿的話，就不要去打高爾夫球，對吧？

Ajit Jain：我們剛剛談到在產品的責任，還有生產的部分，還有汽車的意外事故，因為這當中的確有一些條款需要注意的，但是我要補充一件事情，除了大型的改變之外，這當中有很多的因素和意外事故要發生，所以要考慮在內。還有一旦發生事故之後修車的成本以及把所有東西復原的時候，這部分成長非常多，因為汽車現在使用高科技產品特別多，所以當中有幾個元素要考慮，我想這個問題還沒有完全解決。

巴菲特：我講兩個數字讓你考慮一下，1950 年我剛進入 GEICO 辦公室的時候，一年平均保險費用大概是 40 塊。當然，還是會有一些變化，取決於您住在什麼地方。但是現在一下子要多到 2000 塊的話，這是一件非常容易發生的事情。同時，因為意外事故而死亡的人也降低了很多，以里程數來講，大概是 6 億個里程數。到目前，開車比以前更安全，費用以現在來比的話，大概是多出 50 倍了，就是如果用這種方式來的話。

從汽車駕駛的發展來講，以及各種事情的發生當中，有些時候從不同角度來看是比較容易一些。比如說用數學算汽車保險業，如果從這個角度來看，它的成長是非常大的。還有房屋保險的部分，過去十年在 Nebraska 翻了一倍，這是根據通膨調整出來的數據。還有風暴的事情，還要考慮到其他的，像房屋保險的部分，這方面基本上是沒有利潤，這是從過去十年來講。你要預測這個產業大的轉變是很難預測的，當然我知道很多的轉變還要做一些報告，有些人說這個世界轉變非常大。

同時，還有很多其他的事情在發展當中。能源業也能夠趕上。這些行業裡面，你沒有辦法找到一個答案。但是你可能會達到一個行動點，這個是可以達到，可以達到最高的機率。但現在的遊戲規則是不一樣的，這個行業的未來跟現在會是很不一樣的，每天起床的時候要想這個行業怎麼管理，你要不要談一下運營上面的營收？

今天早上我們出了這一季的營業收益，可以看到這邊有三個非常簡單的圖表。在保險業的部分，在第一季當中下滑了很多，在去年可以看得到去年表現非常好，但是表現一直是很難預測的。每個地方都是要分成幾個不同的區塊來講，今年的價格是有一點下滑，今年的風險也上揚了。你可以看到，這個是非常顯而易見的，通常我們在這個地方有非常不尋常的優勢。我們的成就是別家公司沒有辦法複製的。如果你看到比較好的成就發展的話，你不要想要去盲目複製。我不會一直談我們的保險業，因為我真的認為我們行業裡面的確是有一些非常重大的優勢，還有一些問題。但是我們昨天才剛做了一些宣布，威廉姆會跟我們聯合進行運作，會承保很大的金額。在承保的部分，一定要確保價格定位是適當的。

不管怎麼樣，投資收入部分的改變並不大，主要的原因就是錯誤的地方並不是很多，所以在投資上面有更多的回報，也能夠把一些收益保留下來。同時，能夠繼續成長。我們預期在一年當中投資部分會有 400 億左右。在部分講，我們投資的收益還有在利潤上面來講，在短期來講比以前會短一些，但是負面成效會比較少一些。在鐵路的部分，我們收益比去年多一些。當然有些問題已經慢慢解決了。

對於波克夏 · 哈撒韋來講，這是非常棒的資產。在能源部分來講，去年有一些比較具體的問題，今年的這個問題是不存在的，所以收益也上揚了。還有一些一般的事業，基本上還要再加一把勁，我們做了一些計算，當中 21 個上揚、28 個下滑，所以這是一個混合的結果。我們講的是非保險的部分。

在下一張幻燈片裡面，在這邊看到了財務的狀況，現在現金流的部分，講的就是財務現金的部分量是蠻多的。簡單來說，就是我們這邊有很多的機會，大家要有耐心。因為查理常常告訴我說，大部分的錢在過去五十年中有很多的想法可以進行投資。如果一天能夠有一個想法的話，能夠聽到比較友善的中介人士給你的報告，再小心閱讀財報的信息，最後會看到非常優異的機會。當然大部分的時候不會有很大的比別人更好的利益，但是如果你有耐心的話，就會有成果的。當然我們還有一些累積的浮存金，我不認為有任何一家公司有我們這麼多的利潤了。

現在我們每一件事情都已經是在迎頭趕上了，只要在承保的部分有利潤，這個利潤就是我們的現金流，預期未來在 50 年當中或 100 年將會有機會來做其他的事情。將來一定會有哪幾年有糟糕的承保紀錄，這個時候就要利用到遊存金了。

Ajit Jain：到目前為止，在整個範圍當中包含壽險的部分，浮存金的成本是負 2.2%，這表示說在浮存金的部分要釋放出大概 2.2% 的現金。

巴菲特：如果你想到我們負 2.2% 的話，如果沒有任何支票能夠兌現的話就有一些問題了。我們在經營這個事業的時候要有不同的思考方式，這個方式要跟財產、意外、傷害保險是不一樣的。如果我認為你們有機會像我們一樣複製，就不會講這些事情了。

我來給你們看最後一張的幻燈片，談到我們股票的購買。今年到目前為止，我們沒有任何做股票的收購，這個收購的部分，波克夏的部分。如果說你買我們股票的話，一定會得到這些金額的。大概是一年多前，有一個新的稅金法，你要付 1%。因為對我們的傷害比你的要大一些，因為我們有一些投資的公司，對我們的傷害也蠻大的。像提姆 · 庫克在今年做得蠻棒的，花了大概 1000 億美元來做投資的工作，這當中要繳的稅金也是非常大的。他在回購蘋果股票，比你當時買的金額還要多，所以這方面的表現是非常好的。

今天人們有的時候想增加某一些（成功）幾率，而且要顯著增加，如果不進行深入閱讀的話，這些事情是沒法完成的。所以在做了這些戲劇性的活動，在我們公司回購的機制絕對會比較保守、謹慎地參與。有的時候偶爾會有這些機會。雖然我們進行了回購，但是聯邦政府對我們要收取的費率還是非常高的。

這個時段的時間大概就差不多了，因為今天結束的時間是 1 點鐘，所以這一段先休息一下。

華倫巴菲特：大家好，我們要進行今天剩下的會議，我希望一開始給大家推荐一場電影，我現在建議大家去看這部電影，你到亞馬遜的 prime 的頻道或 APP，當然他們並沒有付我任何的經濟利益，這是一部紀錄片《成為凱瑟琳 · 格雷厄姆》，這大概是 50 年前的故事，在某種程度上來講我覺得我非常幸運。如果你詳細研究美國歷史的話，會感覺到美國歷史指引了你，你可以寫條子告訴我，你今天如果看過這部紀錄片的話，會看到非凡的故事，以及美國歷史非凡的故事。我自己曾經在這段美國歷史年代生活的一個人，我對於當時的理解，其實我是蠻清楚的。我可以告訴你，如果今天您是美國的公民的話，我覺得每個公民都應該好好去看這部片。我希望你能夠除了在店裡多買一些東西的話，我們可以去看這部電影。我們現在進行第九區的提問。

第 18 問：我來自加拿大多倫多。巴菲特先生，在三年以前 Charlie Rose 曾經問過你一些問題，您講查理是你的老師，本著這種精神，你在他身上學到了很多。如果您再想到他的話，你腦中出現的故事是什麼？

華倫 ‧ 巴菲特：你剛剛講格雷格先生到底學了什麼，除了大家所知道他比我老之外，我當然稱他是我的老師，我現在請格雷格先生講一下。

格雷格 · 阿貝爾：他真的是一位出色的導師，我覺得非常興奮，在這裡我也是因為他，我才會被人們記住。很顯然，他是永遠被我記得的，就像偉大父親的形象。而且他也是一個偉大的教練，他是像我的家人，或者我的朋友，不止如此，我們的孩子，我有的時候看到他們打曲棍球，或者棒球運動的話，我說我們有很多的機會都會遭遇到教練，所以我覺得自己有這樣子的記憶。

對於我今天有幸能夠成為巴菲特先生的學生一樣的導師的形象，很多年之前我們也會想到自己的老師。我覺得每一天都有更多的機會學習，包括我們之間的對話，所以他是全球性的導師，查理也是如此。這對我來講，是真正的學習機會。

再回到第一次開會的時候，我還記得這個是在我腦海之中揮之不去的記憶，而且是真正難以置信的機會。當時收購了美國波克夏的能源公司，那時我有機會跟他成為搭檔。有一天是星期六的早上，我們一起在討論收購的途徑。那天早上華倫在我面前放了財報，我期待他可能會考我一些問題，華倫進來房間的時候，立刻在負債表上面，而且已經鎖定好了到底是哪一個，而且桌上還有衍生的合約，就像大規模的殺傷性武器一樣，對於公共事業都完全了解了。

我可以告訴大家，我們正在進行配置任何的投資資產，當然沒有完美的配置，但是實際上在日常生活中有任何需要的，今天隱藏的一些風險是什麼，所以不能忽視隱藏的風險。而且您必須要了解，在很大的一些層面，哪些是他最擔心的。巴菲特先生會常常提到擔心的風險有哪些，常常在問一般收購的美國人的時候，他們考慮的並不是這樣，而是其他的事情。今天要講的，也許曾經美國發生了能源危機，還有電力，以及天然氣和各種天災，很多人說你是不是因為這些賺了很多錢？這些在 18 個月之後，一切的情形都過了。他說我們在能源危機的時候，到底賺了多少錢呢？我跟他講說，我們在預測的一些結果之下，以及在這些投機的頭寸，以及保留的倉位，真的是賺了很多，比 6 個月之前賺的是更多的，而且真正支持了整個波克夏 · 哈撒韋的業務。我們不是投機僅此而已，所以隨時都在了解、關註今天生意上的獲取，這就是巴菲特先生了解周圍風險的態度。

華倫 ‧ 巴菲特：當然我們在股東會議從來不會討論這一點，所以花了很多時間在資產負債表、損益表上面，仔細去閱讀。有的時候，有些人不會去看損益表，但損益表對我來說是非常重要的。我不僅看資產負債或損益表，再過十年我會看一些收入的帳戶，還有隱藏的玄機，或是平衡的攤銷上面所做的工作。我的意思是說，這裡面的數字其實會有很多讓你懂的元素。哪些我們說出來的，或是哪些東西他們不肯說，或他們想說或只喜歡說，其實這些都不是實際上要了解的。你必須要在損益表上可以學到更多的元素，能夠學到更多知識的東西。除了看資產負債表，大部分都是這麼認為的。我現在從來沒有擔心說會不會被人們記得？但是很多人不知道對凱瑟琳 · 格雷厄姆的記憶是什麼？

在這方面，這個故事的塑造了很多的美國人，而且他們都是非常重要的，他們扮演了各種各樣的角色，而影響到我們的社會和人們。但是歷史上讓人著迷的主題，查理也是我覺得最適合的人選，能夠在他身上學到最好東西的人。查理本身是不會看一些膚淺的東西，所以他要去了解一件事的時候，會真正想切入主題，而且真正進行了解，所以他不會有主觀的立場。如果您今天提出了反對的理由，也不會跟你進行對峙，他只會說你對我這件事的理解更好，而且能夠成為更好的辯護。我覺得他是真正對我來講非常了不起的導師、老師。

我們曾經上過一個節目，當然我自己的父親對我來講也是非常傑出的老師，所以要充分利用今天在你身邊可以讓你學到知識或機會的人​​。如果你想成為更好的人，就不能忘記這些事。

第 19 問：十幾年，我們都聽到華倫跟查理的投資，而且我們對他們的能力幾乎是非常有信心的。以後接手的格雷格先生會成為首席執行官，在波克夏會有更多的可能性，我想聽聽他對資本配置的想法？

格雷格 · 阿貝爾：這個標準是非常高的，我可以講一講的。如果你講到波克夏 · 哈撒韋公司，對這些問題，我們要從起點開始，很清楚地能夠了解我們全部的投資，以及曾經有的投資。這家公司基本上在投資業有非常偉大的企業文化，而且對我們來講，我們的價值觀，以及管理的團隊，都是由巴菲特先生進行定義以及領導的。跟著這些所有進行投資配置的人員，都有同樣相等的價值觀。波克夏 · 哈撒韋公司今天之所以發展得那麼好，就是因為在部署分配資本的時候，不僅有管理層面，同時也管理一些與風險相關的資訊。我想我們的價值觀是主要的關鍵元素，就好像在進行配對的時候，第一件事情一定會維護波克夏 · 哈撒韋原有的聲譽，不是不可多得的。我們認為投資結果和運作業務時候的道德觀念，在每個專案永遠都會優先考慮公司原來的信譽，這是我們在心中的財富。

而且剛剛講到巴菲特先生說在看任何一個投資的時候要看損益表，要了解裡面的數字。另外，我們在之前還有一個叫 Decker 董事也提過同樣的。例如現在有大筆的現金頭寸，也是巨大的資產。我們已經擁有它，到底要怎麼樣進行配置？這是非常深奧的哲學。我們可以進行它的部署，但是會更好地來進行配置資產。

我承認這是一項所謂戰略資產的配置藝術，我會讓這些資產的配置能夠渡過所有的困難時期，而且不會依靠任何人。投資是一個非常重要的哲理，我們也希望波克夏公司不會依賴任何銀行或一方提出要投資上面的資助。

我們談到資本投資的部分是非常重要的，再就是風險管理的部分，我們也要了解風險的存在，所有的經理都需要注意這些事情，包括保險和非保險業。在波克夏的行業來講，不管是哪個工作都要注意到這些事情。另外要談一下，最後在運作公司事業的時候，一定要創造足夠的現金流，無論是保險業或者是其他的非保險業的公司，一定要有足夠的現金流作為基礎，這樣才能夠繼續確保波克夏能夠往前進。

有一些現金流之後，另外還有一個非常重要的事情，就是要有足夠的資源，在我們的損益表裡面可以看出來的。當然我們會繼續利用非常類似的哲理來進行，基本上是一樣的過去 60 年的哲學，也就是會繼續注意到產業裡面有哪些好的機會。無論是保險或非保險業，如果說有的話，我們會適當的利用這樣的機會來管理事業。如果他們存在的話，我們會讓這些事業能夠自主去開發。

最後，波克夏當然會去管理這些資本，在進入這些事業最後離開的時候能夠賺到一些錢。同等重要的部分，就是接下來的機會，要整個把它買下來，或是買下其中的一部分。當然有些時候我們的確是可以做到這些事情，華倫剛剛有提到有些事情很重要，就是在上一季當中做了大概 100 億美元的收購，價值跟風險是適當的。有些時候適合這樣做，有些時候是不適合這樣做的。當然還有一些機會，我們透過資本收購的股票關係只買下公司的一部分而已，就像華倫常講的，這就是我們思考的方式當中，有一些公司只擁有一部分。我們的做法是長期經營這家公司，無論是 1% 擁有，或者是 100% 擁有這些公司，一定要了解在做這些事情的時候，這些公司的經濟願景是什麼樣子，五年或十年之後，或者是二十年之後會是什麼樣子，如果看不到這樣的遠景就不會進行投資，無論是 100% 或 2% 都不會進行投資。

因為我們要完全了解這家公司的願景，在了解願景之後還要了解事業發展的底線風險在什麼地方，所以這是我們投資的哲學。華倫和其他的人在配置這些資產的時候，過去 60 年來基本上是用這樣的哲學，將來是不會改變的，將來還會採取這樣的哲學。

華倫 ‧ 巴菲特：我不想講太多，很抱歉，我把你的話給截短了，你講的話是非常重要的。很明顯的事情是這樣的，以這個國家來說，有些國家需要非常棒的改進，比如說需要非常好的大的程度的轉向，這樣才能對某些地方進行改變。譬如說在美國來講，人口成長已經超過舊的電網的設計了，所以從某個角度來講美國州際之間的高速公路是一樣的，以政府的力量來講一定要把這樣的事情改善。我們大概有 40 或 50 個司法管轄區，每個都有自己的方法來思考。當然在二次大戰的時候，當時必須是 1 個小時 1 塊錢的時薪，必須以很快的方式把船隻運送才能應對大戰的需求，當時福特汽車很快製造了汽車，是幾天出來，不是好幾個月。你要做大幅度的投資，這是根據情景而定的。

我們現在手上有的資本，跟其他的資本投資公司是不一樣的，我們有足夠的知識，所以在整個世代上來講，我們的知識是非常豐富的。但是我們要進行轉變，這個國家目前需要進行這樣的轉型。如果你要做到這一點的話，要想辦法做出對政府來講覺得有意義的事情，從一般民眾角度來講是有意義的。還有從波克夏的角度來講，也是有意義的。

到目前為止，我們還不知道到底要怎麼樣做，我不知道格雷格 · 阿貝爾會怎麼樣解釋這些主要的問題。但是有一點很清楚，我們一定要充分利用上千萬億的金額，善加利於它把資金準備好。如果要處理這些事情的話，一定要有政府、私人機構一起合作，才能把事情做好。就好像當時戰爭時候的高速公路的系統，我不認為政府有辦法把這些事情做好，當時要有水泥蓋高速公路，當時光是企業公司是做不來的。在能源業來講，我們一定要有一些一定程度的進展。

格雷格 ‧ 阿貝爾：我認為現在有一些投資的機會，在電力產業來講，可以說產業裡面像有一些機會，就是既也產業裡面有投資的機會。在資本的部分來講，我們需要必要的資本才能滿足長期的需求，而目前我們預測的需求量將是相當大的。從我們的公司來講，有非常能力處理這樣的需求。但是現在一定要處理這樣的風險，才能夠部署這樣資本的需求。

華倫 ‧ 巴菲特：聯邦政府的力量絕對是需要藉助的，至於你是否能夠做到通過 40 多個或 50 多個的測試，因為到時候要看事情的本質還有司法管轄區的要求。例如在二戰的時候，當時州際公路系統，如果要蓋這樣系統的話，如果沒有合作的話，速度將會非常慢。你要如何運用當時整個國家的力量？然後發揮出它該有的潛力，所以當時才能夠保留下來，讓美國 45 個陸地的州通過公路連接起來，這將是非常有趣的事情。我知道我們的確有資本，但是必須要有一些知識，這樣才能把事情做好。

我們知道到底要玩什麼樣的遊戲，但你要把這些力量集中出來，還要有足夠的知識、資本來玩遊戲，這並不容易的，這是我們這個國家應該具備的能力。但是這個國家原來本質不是能做到這樣的事情，不是有 48 個司法管轄一起去合作，設計的本質不是這樣的。戰爭的時期我們能做，但是在和平自由的時刻做到這樣的事情是不容易的，所以要讓下一代來解決這個問題。

第 20 問：早安，巴菲特先生、格雷格 · 阿貝爾先生。我 14 歲了，我父親已經幫你們投資很多年的時間了，我希望長大一些也希望能夠進行投資，我今天早上 2 點鐘起來就是要排隊參加你的會議。我父親說他是你們的股東，他說我必須認真工作才能夠享有你們的股票。我們兩個都是來自於香港，我們想問你的問題，就是有哪些重要的元素才能夠讓我這樣全球的年輕人，如果年輕人想要成為像巴菲特這樣的人，能夠像你們具備這樣的知識，我想跟你們學習，或者要不要聘我到你們公司來工作呢？

華倫巴菲特：如果講未來的話，就請格雷格 · 阿貝爾回答。

格雷格 · 阿貝爾：我想你父親說的話很對，他講的再好不過了。他已經剛剛跟你強調了，如果你要成為波克夏員工的話，要努力工作才能擁有股票，當然你要像我們的生命一樣要努力工作的。這個部分我是不會遲疑的，在生命當中有些事情是非常重要的，有些工作是有道德的，你要有適當的道德有所奉獻。長期以來，你會發現生命當中會有很多讓你覺得很快樂的事情，就像巴菲特先生所說，如果你認真工作的話，就會發現生命當中所喜愛的事情。非常期待將來看到你是波克夏的成員之一。

第 21 問：您有什麼樣的策略可以保護公司，比如說現在野火會影響到電力或公共事業公司，請問如何保護你的公司？

巴菲特：這是一個非常好的問題，當然在過去幾年當中，我們曾經犯下一些錯誤，因為買下了 PacifiCorp，這是 2000 年的事情。後來 Walter Scott，還有我自己本身，我們三個人是資本投資人，當時我們犯錯了。我們用了自己很多的錢，後來發現這個錢有些錯誤。後來在 7 個州當中出現問題，我們是買下了這 7 個州的電網，後來我們把它集成在一起，但是我們結構上面是沒有改變的，當時這是一個不對的，這是一個錯誤。每個州的每個地方都需要電力的，公共事業的部分無論是公營或私營的部分都是非常重要的。如果沒有管理的情況下，經營是非常愚笨的。這就是事實，現在這個問題不是現在才變得這麼突出，我把時間交給格雷格 · 阿貝爾來回答。

格雷格 · 阿貝爾：我想公共事業電力的問題是永遠不會消失的，每一年都看到比如說有野火發生的事實，而且他們是絕對不會消失，風險是每一年都上升。我們希望減輕事件，但依然帶來更多的負債。我們想改變，但是不能永遠消除風險。我們團隊已經在降低風險，這也是我們期待的，我們已經盡心盡力做這樣的事情。不僅野火在加州發生，現在在德州和各地都有這樣的狀況。我們要怎麼樣關注在管理風險？一開始也在處理資產、維護資產著手，在哪裡投資是首先的觀點，我們確保怎麼樣的方式能夠不會引起火災，讓我們的活系統變得更堅固、堅實，這些都是想要做好的觀點。

在營運的重點上，我們已經討論過很多次了，公共事業在目前已經意識到了這些不尋常的天氣，還有在內布拉斯加州有時也會產生風暴，還有地球變熱的狀況，這些問題已經同時在發生，不僅僅在西部。我們現在解決這些問題的技巧已經變得非常擅長了，我們有不同的方式來管理這些系統。當然有的時候會斷電，這還是可能的。我們在 2020 年太平洋公司曾經發生的重大事件，我們就做了相當多的關注。但是我們那個時候，沒有在大火逼近的時候關閉系統，因為我們的公司以及整體團隊都一直關注到，還是要保持照明，以及能夠關注到大家生活的需要，所以那個時候不願意停電或者是切掉現在的電力系統。但這些事情發生之後，我們認真思考到底在以後情形發展的時候到底如何關注風險和資產的問題？目前我們已經清楚地意識到作為這個團隊，我們必須要從是否資產喪失了活力開始著眼，當大火蔓延到一定距離的時候會斷電，因為我們不想火上澆油或造成更大的損害而傷害到消費者。如果有出現更多的傷亡或損害，就必須帶領團隊朝著不同的方向走。

我們現在管理的是不同的風險，確保火勢不會進一步蔓延，現在已經做到這一點了，所以在公共事業當中是這麼做的。

第 22 問：我叫作阿里薩，我來自於波蘭，現在住在芝加哥。我們看到了很多鼓舞人心的事情提出來，那個時候你在 74 年前曾經有一個在 1951 年的 1 月，你在寒冷的星期六乘坐了 8 個小時的火車從紐約到華盛頓，你一直想走下去，希望有人告訴你更多保險業的知識。結果你到了科特的辦公室之後，它的門都關了，這是你曾經發表的。

在 2011 年的時候，我那時只有 15 歲，我自己也開始有了同樣堅持的想法。我那時以同樣的決心寫信給你，告訴我自己一定要跟你見面。你說你現在只剩下大概 3000 天，還有更迫切的事情可以做。

巴菲特先生，你的回信已經過去 5000 天了，從 1951 年的堅持到現在，你的熱情真正鼓舞了我。再次請您給我 1/4 的時間，在你的辦公室待一個小時好不好？我知道你到處去出差，我是波蘭人，我是倖存下來的特別的事情，我交朋友很慢，但是我要問我自己，你不要躲著我好不好？現在有 4 萬人，但是 4 萬人都在你的背後支持你，而且不是隱姓埋名的。我再恭敬地要求您一遍，您是不是可以分享任何一個小時給我跟您見面？謝謝您寶貴的時間。

華倫巴菲特：真的太好了，停一下，我知道你不用把我的生平全部宣佈出來了，我知道這是我自己。謝謝你這樣講，在 4 萬個人的現場的話，我覺得你問的問題很有趣。我現在給你一個我自己覺得的貼士，也是我的建議。我很小的時候、很年輕的時候，我會開車到不同的公司去參觀，而且是在不同的州、全國各地。

當時我的年紀很大，這些公司通常沒有所謂的投資人關係部門，通常是 CEO 跟我說話。因為我很擔心他們不會跟我說話。後來我問他們兩個問題，我跟他們說，這不是不好的想法。如果你要去某個人的辦公室說我要你 10 分鐘的時間的話，大概不到 1 小時的時間，你想想你要跟這個人說的話。你跟他講，你只願意跟他講 10 分鐘，除非他願意要求你留下來，所以這個條件要你來定，不要他們跟你定。以前是在煤礦業的話，大概 70 年前你問他一個問題，你是不是願意待在一個沙漠的島嶼豁免，或者未來十年當中擁有有競爭力的股票呢？

每個經理想要談的是競爭者的情況，因為這些好像一堆的小孩一樣，只是想談競爭對手而已。我可能談到很多競爭的行業，但是我要確保他們談到的，就是他們並不會只是談到競爭者的工作，這是我自己學到的經驗與教訓。最後，你可能在公司當中會變成把它分成幾塊來看，因為所有公司都有自己不同的部門，投資者關係部門的工作會告訴你，你今天買我們股票的好處是在這些地方。

這個是非常大的事業，投資人關係部門是越來越大的。現在的情況就是這個樣子。你用自己的話語、用自己的方式做事。波克夏有自己的方式來處理事情，當然我們有足夠的資料，你可以自己去讀。但是我們不需要去做面試，因為你如果這樣做的話，我們大概有 4 萬多人，我們沒有辦法去做這樣的事情。我非常欣賞你的努力，你只能這樣接受，我只能這樣告訴你，我非常欣賞你，我只能這樣告訴你了。

第 23 問：很高興能夠看到波克夏買下 100% 的 BHE，這當中是透過幾個不同的步驟買的，2022 年是 1%，經過不同的過程當中，您又用 8 億多塊錢買下來。後來其中 8% 是從另一個家庭，就是 Walter Scott 買下來的，後來的價格是 480 多億。光是在兩年當中的價值就上揚了，這樣的數字可不可以解釋說，為什麼價格差異這麼多呢？

華倫 ‧ 巴菲特：我們不知道 PacifiCorp 的到底損失了多少錢，還有一件事情是肯定的，明顯顯示出來在具體的例子來講，在整個公用事業的部分來講，很多州目前為止是想要去進行升級的，運營的方式還不錯的。但是像查理會告訴你，在營運上面要有足夠的知識。但是我們看到 pacific northwest 發生的事情，後來又看到一件事情特別強調出來，在 pacific northwest 太平洋西北部的地方更加強調我們看到的事情。這個不是直接問 PacifiCorp 的問題存在而已，另外還要看到社會上面的趨勢。

還有一件事情，我們還要去注意到一件事情，當時做了一個決定，這是非預期當中的事情，這個事情可能會改變我們價值的。如果你沒有考慮到這一些正確價值的話，你要做決定就容易一些了。當然不同的行業，很多的事情是會發生，沒有錯。在 70 年當中，的確是變化很大。格雷格 · 阿貝爾後來做了一個決定，也就是說脫離這個行業沒有關係，但是當時不知道做了這個決定之後會發生什麼事情，因為這一個是公用事業的一筆交易，或者是屬於房地產的事業，當時並不想要去賣這樣的事業。

對我們公司來說，是一筆相當大的金額，當時要損失的錢是相當大的。當時是根據我們最佳的理解情況做的事情，但是在公用事業的事業，現在跟以前相比沒有那麼好了。如果你不相信我的話，你們自己看一下現在加州發生的野火的情況，還有現在看到的社會發生的趨勢。還有看一些書本，書裡面也談到這些，所以你就了解為什麼情況會是這樣。

價值是會改變，但是不會永遠以我們期待的方式改變。我們當時跟格雷格 · 阿貝爾做了一筆交易，當時願意從 Scott 家族把這個事業買下來，但是價格上能夠接受的，就好像說我們買下的是這麼多筆的股票，在幾年下來付的越來越多，但是以行業來講價值不是這個樣子的。我們買這個公用事業的正面態度，跟幾年前相比沒有那麼高了。

別的產業發生也是這樣子，但是公用事業是比較明顯的。如果你需要很多錢的話，至少想辦法鼓勵別人也要同樣去花這筆錢。我們當然希望公用事業表現得很好。

第 24 問：華倫、格雷格先生、各位股東們，我很榮幸來到這裡，我現在在倫敦工作，很高興你們給我們提供了很多的洞察力，其中一件事情是告訴我說，波克夏持有人的關係。你認為在最新的財政年度，你的估價會是什麼樣子的？你覺得將來獲利的力量是會增加還是會降低呢？你認為波克夏收入的計算值會是什麼樣子的？

華倫巴菲特：我認為，公用事業板塊的收入可能會受到一定影響。從收益層面來看，有時業績不會因為併購受到影響，但公司不定期也會有併購活動。今年，我們投入了約 100 億美元進行相關操作，之所以這麼做，必然有其價值與意義，否則不會輕易動用這筆資金。併購決策非常取決於具體情境，當然很多是取決於目前市場狀況、還有投資人的心態。當下，有些人可能是比較悲觀的。

我出生於 20 世紀 30 年代，在成長初期，曾有過極具吸引力的機遇，但當時因各種顧慮，比如我擔心如何照顧尚在襁褓中的孩子，我當時沒有採取任何的行動，最終錯失了這些良機。回顧我的一生，其實有過很多機會，這些機會的出現，往往與人的因素緊密相連。不過，我也有自己的原則與底線，有些事情我絕對不會嘗試，就像在雙塔間掛一條細繩子讓我走，我是不會去走的。然而在金融領域，有些別人怕的東西，我卻不會像別人那麼害怕。

假設波克夏的價值出現腰斬，我認為這會是非常好的機會。面對這種情況，很多人的反應都不一樣了，如果是我，我不會擔心的。不是說我沒有情緒，只是說我不會對價格或股票特別有情緒性的反應。因為這種決定是要理性思考，而不是情緒來影響智慧的判斷。

從長期來看，波克夏的營收能力會持續增強。我們會審慎留存資金，並且每天都要做決定，既要妥善保管已賺取的利潤，又要權衡資金的合理配置。當然，在商業運作中，無論是產業鏈上游或下游，各方的影響力和話語權都不盡相同，這種差異恰恰孕育這投資良機。市場環境複雜多變，並非所有情況都盡如人意，但換個角度看，當競爭對手的拋售行為越激烈，反而為我們創造了更好的入局時機。

第 25 問：大的科技公司的股票，在 2017 年年度股東大會的時候，投資大科技公司的股票，你不需要藉錢給公司，像微軟、蘋果、亞馬遜等公司如今擁有大量資本，並將抓喲資金投入 AI 領域。請問，相較於以往，您對這些公司在資產層面的看法是否有所改變？

巴菲特：這個的確沒有錯，它們的確賺了很多的錢，因為他們投資了很多錢。不管做什麼事情都需要資本，這是沒有錯的。以可口可樂為例，現在可口可樂有自己的裝瓶公司，在裝瓶環節需要大量的資金。但在銷售環節，所需資本規模相對較小，這一點並不顯而易見。可口可樂的生意非常出色，至今仍廣受歡迎。對於裝瓶公司而言，我認為，初期購買大量機械設備等固定資產必然需要投入大量資金，但後續營運所需的資本就不是那麼多了，只需要非常少的資本就可以進行運作，而且其投資回報率相當可觀。

今天我們常常聽到大家講一定要投資到高回報的業務，通常以資本的角度來講，保險、財產險、意外險是非常獨特而罕見的業務，因為您必須有資金運作作為擔保，您未來的收益要遵守您的承諾，但是可以使用得到的保險金，而且長期密集資本的經營都可以這麼運作。整體來看，這是一個非常好的業務，你可以買蘋果股票，蘋果這項業務其實是一筆不錯的生意。而且在我們來講，我們長期持有蘋果股票期間，它的表現也都是非常好的。

我現在告訴大家，那些必須要有極大的運作資本或資本密集的業務，其實有些地方是值得深入探討的。例如在講到蘋果公司的話，這麼多年好像都不需要任何的資金，我們也可以回購它的股票。儘管有的時候股價會大幅波動，但是未來走向如何，我們都是無法預測的。

今天我們的國家裡面有很多的人，因為有不同的一些投資，他們賺取了很多的錢，他們自己都搞不清楚怎麼變富有的，主要是因為能夠讓別人提供資本，而自己在資本管理中能夠做適當的事情，所以他們就變得非常富有。因為他覺得在別人身上，也可以擴展他的資本。

我可以告訴大家，今天所有的人如果都投資支付了 1% 的費用在做管理，然後你可以賺取到更多的收益，我覺得這個管理是非常好的，但是不見得每個人都會這麼做。當然，這些管理資產的人，因為其他人提供資金，他們收取管理費，不管他們做的好不好都可以收取相當高的費用。如果做的好的話，非常認真的在做，而且給客戶設計了一套非常精心的計劃，人們會再去用他，所以我們也不能夠責怪他們只賺不賠，因為這是資本主義的社會。

你要用別人的資金來進行你的收益，撤銷或抵銷對他的一些約束，這才是最重要的。查理跟我在一起工作的時候，也沒有去批評運作的機制，所以過了一段時間之後，我們也不太對這個感覺有任何的興趣了。我們一起想這個問題想了 12 年，後來就跟查理說，這些所有的人把我們自己的錢投在裡面了，他們也分擔了我們的損失，所以我們後來的決定是用別人的資本來進行賺取收益，這個是最好的生意，這是一筆不錯的投資。當然，我們也要看到，有的時候會造成濫用的情況。您也許會看到資本管理的公司，在美國，還有加拿大都有這樣的狀況。

格雷格 · 阿貝爾：我認為，談到資本體系，毫無疑問，在某些方面是可比較的。我的意思是說，我們的資本系統，任何的國家也許都是很難被改變的。以加拿大為例，據我觀察，地方政府有時會傾向加強對經濟的干預力度，期望承擔更多責任與義務。然而，這種幹預政策能否真正落地實施並形成長效機制，最終取決於加拿大社會各界的態度與選擇。畢竟，國家事務的走向歸根究底是由本國人民來決定的。

同樣，澳洲以及世界上其他國家，也都各自發展了不同的資本運作機制。探究資本主義的本質，其背後必然存在著特定的驅動力，這種驅動力不僅塑造了各國獨特的資本體系形態，也在持續推動著經濟模式的演變與發展 ，同時還深刻影響著國家政策制定、企業運營以及民眾的經濟生活等多個層面 。

華倫 ‧ 巴菲特：沒有錯，在美國的話，美國已經創造了很多的奇蹟，比如洛克菲勒以及肯尼迪家族，還有他們投入的一些資本以及建設，無論是進行多元化的投資，還是涉足精煉廠或石油等其他渠道，我們都看到這些是必須要出錢才能做到的。如果你用別人的錢，你現在不能夠責怪其他的人對於你的錢善加利用的行為。資本主義在美國，是我們在做生意的動機，而且在這裡已經取得了前所未有的成功，它是一種獨特的經濟本質與發展模式的組合，推動著美國經濟走向繁榮。

例如你今天到了教堂或賭場，在賭場玩得很開心，可以下注、賺錢，但是教會有什麼樣的不同呢？賭場有它的魔法，人們可以盡情享受，而且有賺錢的可能性，不少人在那裡賺了很多的錢，激發了更多的慾望等等。你現在覺得賭場跟大教堂之間是不是有平衡的力量？有很多人只去賭場，不去教會的，這都是非常重要的觀點。有很多人去賭場講我只要贏的時候，服務人員就拼命送酒、送飲料，這是多享受的事情。人們用金錢把他轉移到其他區塊之中，而得到更好的回報。但在大教堂裡面，則是人們寄託信仰、尋求精神滿足的神聖之地。如今美國擁有 3 億多人，這樣的社會組成使得各類現象層出不窮，前所未見。

每個人對於生活都有不同的期待與追求，很難簡單判定哪一種選擇或行為是正確的，哪一種是無效的。我們都渴望把工作做好、把生活過好，但答案卻沒有統一標準。當我們思考能真正留給下一代的東西時，或許需要從更長遠、更深刻的角度去權衡和抉擇。

第 26 問：我 13 歲，來自於佛羅裡達，我的哥哥 15 歲，我今天也跟我的父親一起來，所以謝謝你們今天主持了股東大會，這是我第一次參加你們的股東大會。我的問題是，在上高中的課程裡面，怎麼能影響以後做偉大投資的課程？你可不可以擴充地說一下？

華倫 ‧ 巴菲特：您在這輩子能夠經歷的老師，是真正養成你人生中最重要、不可思議的印象。而且很多都是正規的老師讓您學到的。另外，您可以對於以後的雇主也可以學到更多。希望您找到想學的正確的東西，我是非常用心的，我也有很多經驗，同時我也非常幸運。那時我父親在投資業之中，我真的非常幸運，因為我的老爸是做投資生意的，所以每個週六等他，看他怎麼樣做生意，而且我自己也讀了很多相關的書籍。其他的小孩都沒有讀過這些書，他們只談一談數字或講講話，但是我非常有幸能學到這些。

後來我就去公共圖書館裡面，有一天我找到了一本關於投資的書，這個叫作 19 世紀奧馬哈公共圖書館，而且在紐約也找到了很多的寶藏，我很喜歡這些書。我不像查理，查理讀的書像書海一樣。我也很喜歡讀書，但得到的效果真的沒有他多，因為我讀太多的話可能會崩潰。我可以告訴你，很多的人常常講，如果你想跟某個人共進午餐，最希望跟他吃飯的人是誰？後來我說，查理，我已經找到這個人了。基本上查理已經讀過很多的書，他找到的所有人，等於在書裡發現黃金屋了，所以我覺得好奇心是最重要的，找到跟你有同理心的老師是非常有用的，我這一輩子遇到了幾個老師，在高中、大學都有。我自己上過三個不同的學校，又上過大學，在華盛頓上的高中，在每個地方都可以找到兩三個特別優秀的可以讓我真正追隨的老師。我自己覺得跟他們在一起是非常享受的，有的時候還不是很注意其他的課程，但是很幸運地找到了這些老師，他們真的非常適合我。

例如你看過電視劇裡面的東西，你也會追劇。但是我花了很多時間，我有一次讀了一本書，花了大概 1 萬小時，我可以花 1 萬小時去做一些其他事，比如說跳舞，我的一個最有趣的老師，我花了 10 個小時去讀本傑明 · 格雷厄姆老師的書，我也覺得非常受益，對於我來講他就是偉大的人。另外，我也看過一本非常重要的《偉大的大橋飛人》這本書，這中間講了非常棒的醫生，也讓我覺得我靈光一現。

在你的大腦細胞中，你的記憶會閃爍明亮的光芒，但是每個人不一樣，我爸爸以前告訴我每個人是不同的，你現在也許覺得不太好，但是會找到自己想要的那條路。你也會找到在上學的時候哪些人跟你最對頭，不管是跟你進行交談，或是要教導你做任何事的時候，你都覺得你特別喜歡。有些老師特別喜歡跟年輕的學生們進行某些課題的交談，而且會花額外的時間和你在一起。我在哥倫比亞大學的時候，覺得葛雷厄姆的老師對我，好像就是把我當兒子一樣看待，真的在全心全意跟我溝通，我覺得我非常幸運，而且非常有趣。

當時我會看一下周圍有哪一些事情非常有意思，將來你一定會找到你喜愛的老師，會找到一些非常優秀的人。過去在我生命當中至少有十個人，他們都給了我非常正面的影響。這當中有很多的人願意幫助年輕人，有些時候覺得你迷失了，讓你覺得需要幫忙。我在學校學習的經驗是很好的，但我認為之所以有這麼好的經驗，是因為個人的關係，而不是學校機構的關係。我跟你講的已經超出我的知識範圍了。

第 27 問：你覺得 DOGE（政府效率部）對美國長期健康來講，會是好處還是壞處呢？

華倫 ‧ 巴菲特：為什麼給我這個困難的問題？我想政府官僚的製度，從我個人來講是非常不可思議的一個問題，而且是很明顯、有感測的，我講的是從資本主義的市場來講。大部分的系統，當然有更好的方式來經營，我想波克夏應該也有地方再精簡化的。政府就是政府，上面是沒有人給它管制的。就是因為這樣的關係，如果說對於未來貨幣的關係是什麼樣子的，你不知道就會覺得有一點害怕。如果有些人被選舉，就是口頭做承諾被選上，但是卻言行不一致的話，就會讓你覺得很害怕。政治人物，他們如果有錢的話，但沒有信用的話，對我來講這就是不好的人。我想你在控制你的收益，還有開銷的部分，這個問題是完全沒有被解決掉，從來沒有被完全解決的。

在很多的社會裡面，可能沒有一個是免疫的，有些是接近免疫的，但不可能是完全免疫的。現在我們財務是出現赤字的，大概在兩年或二十年之後，沒有像美國這樣的國家，但是現在的赤字是不可持久的。不管怎麼樣，我們現在做的事情是不可持久的。這當中有一個環節，從某個角度來講是無法控制的，最後可能兩手一插就放棄了。像 Paul Walker（音）一直保留不會讓美國發生最糟的情況，這個事情已經好幾次接近崩潰，但是沒有文化崩潰。但美國現在的通膨是非常嚴重，這是被實驗過的事情，也知道後果是什麼樣子。如果是我的話，我不會想要去做這個修正目前系統的工作，也就是改正美國收益，還有收支平衡的問題，我不想要來解決這種問題。因為現在這種情況，現在的赤字或收益大概是 7%，以這種情況來講是無法控制的，是無法持久的。這是一個我不想要的工作，但這份工作是需要有人做的，國會好像沒有人在做這件事。

我現在講到這裡應該趕快打住了，因為這個時候我們是一個國家，當然我們的問題是很多的。我們必須要創造收益，在國家裡面有很多的人才，是前所未見的。如果有地方會出現問題的話，這個問題就會慢慢演變了，我想很多地方都會有這樣的事情發生。當然這當中有一些激勵的方案，再加上這當中還有製衡的工作，不管做什麼事情一定有好處和壞處。有史以來成功的公司就會有這樣的問題，只要有規則可以解決問題就好。

第 28 問：巴菲特先生，我來自德國。首先我要感謝你，你對我的生命有很大的影響，也對我愛的人有影響，這個是無價的。巴菲特先生，假設說你現在回到 1770 年，如果你要坐在富蘭克林的旁邊，你要創造美國新的國家的基礎，你在經濟的原則上來講，你會提倡資本主義比較有復原性的國家？創造一個資本的社會，為一個社會支持比較長久的未來的世代的發展嗎？

華倫 · 巴菲特：這是一個好的問題，我認為富蘭克林比我還要厲害。如果以他的立場來講，會想出更好的辦法。富蘭克林發明的很多東西，甚至把遺產留給了在費城的地方，留下的金額是非常大的金額。當時跟他一起坐在樹下見證美國歷史的話，我至少不要擋住他，讓他完全思考如何創造美國的基礎。他當時解決了一個問題，他看到的是社會上急迫性的問題，而這個問題解決之後可以幫助社會更成功。那麼也可以看到短期、緊迫性的問題，還有 80 億人的問題要怎麼樣去解決。因為這個國家一直都很幸運，有非常好的系統，所以你光去教育這個世界該怎麼去做事情，你是沒有辦法走的太長遠的。大概幾百年前，如果光是去教育別人的話，別人會很討厭你的話。因為當時有幾組不同的人，開始給建議的話，我想這是犯錯的事。如果你要去說服別人，要給別人教育的話，我會建議這樣說，我如果你能夠在謙卑的遊戲之下致勝的話要設計出系統，不需要發明太多的東西，這些東西是會摧毀地球的東西，因為這些東西是後來變成無法管控的。像原子彈一旦部署之後是沒有回頭路的，所以必須要有能力有辦法能夠幫助這些人，而且把不該有的東西排除掉。現在像伊朗一樣，問題是非常嚴重的，有些實行一旦發生之後是無法挽回的。

因為我的父親以前是國會議員，當時原子彈第一次被使用的時候，當時有 400 多名的國會議員，我想他們能夠理解這個情景的困難之處。不管怎麼樣，當時我們是這個樣子的。我們現在社會已經遠遠超出富蘭克林所想像的社會，現在的走向是兩個方向：第一是可以解決一些問題，也就是當時革命宣言時候所講出來的問題是要解決掉，但是一般來講，我們走的方向是正確的。但是我們也面臨著一些問題，這些問題如果由富蘭克林來解決的話，我不知道他會怎麼樣去解決，比如大型毀滅性的武器，一旦擁有這些武器之後，基本上環顧這個世界，你會想說要不然是贏家，要不然是輸家。你讓失敗一方覺得汗顏，他們以前是不會想到有這樣的情況發生。當然美國是最好的地方，現在在美國是最棒的時刻，如果你回到一百年前、兩百年前，如果你光是要拔牙或者找醫生的話，可能喝威士忌酒才能夠拔牙的。在中西部的地方，可能還要去搭馬車。

還有你如何維持好的，還要不斷改善好的情景，最基本上來講，每個人手上都有一定的責任。當然我們要注意社會的穩定性，不要讓相信政府的人卻被政府傷害到了。我們可以從法則當中獲利，而且變得越來越富有，這是現在希望得到的想法，這也是一種適當的社會運作的方式。

第 29 問：我今天看到巴菲特管理公司對經營補貼方面做了不干涉的方式，所以描述一下您現在進行業務上怎麼樣的？請格雷格 · 阿貝爾來答。

格雷格 · 阿貝爾：從經理來講，從 2018 年，我們都是覺得非常幸運，我們也參與到了很多的業務，擔任了不同的角色，學了更多的業務。巴菲特先生本身的知識，也都是讓我們非常崇敬的，並且我們跟他的相處及交流都非常好，他善於分享已經知道了商業模式、想法跟方法，哪裡有機會，也會指點給我們聽。

經過這些結果之後，毫無疑問的，我們有問題就會跟巴菲特先生溝通。

尤其是你有好奇心的時候，我們跟他討論的都是框架性的問題，以及提供他所做的評論，同時我們也進行了非常好的業務。但是我們能夠自主經營這些業務，沒有任何問題。一旦有機會，或是在某一個產業看到了一些機會，必須跟他討論是否能夠繼續追求，是否能夠應付這些風險？我想我們的經理都是非常投入的。

但我們隨時都會有自主性的，可以自己經營自己的專業專案。但巴菲特先生對經理人的選擇，每個人都非常了解自己的本行，我們看到的一些機會，例如 GEICO 就是很好的例子，我們覺得花時間跟每位經理談一談。在 GEICO 保險業，也經過了一些變革。我們並不是一個人單打獨鬥的，需要有這樣思考的領袖，保證正確討論出來做了哪些，而且從以前的經驗中獲得利益。我想我們團體是非常特殊、非常活躍，但有正面的方式。

華倫 ‧ 巴菲特：我想格雷格 ‧ 阿貝爾講得沒有錯，我跟他在一起工作很多年了，有一段時間過的特別好，有時候我在想，我自己不知道做什麼，我希望自己是藝術家，但是不要像他努力的工作，因為這樣的話就沒有人會處罰我了。基本上在做生意的方面，如果生意做的非常好的話，就沒有被解僱的危機。我們自己擁有自己的所有權，以後也會做得很好。實際上格雷格 · 阿貝爾已經講了，有些人能夠做這個生意，但不能保證做得很好，但是格雷格 · 阿貝爾在很多的事情上面，他做的都特別好，有很多人希望被管理，在管理方面沒有辦法單打獨鬥，希望別人告訴他怎麼做。但是我們也有一些瘋狂的經理，如果給他下命令是不願意的，這些人他們就可能辭職了，當然我不會責怪他，如果你自己做同樣的事情，是不是能夠有這樣子的做法？這都是很難講的。

格雷格是可以自主行動，也可以接受別人的指點或幫助的人，所以不是一個高高在上的人。要從事經理的職位，行為跟舉止跟一般的人是不一樣的。所以一段時間下來，不是每個人都有一樣的行為舉止，也不是每個人在一段時間之後都能夠擔任這些工作。我們對有些人很羨慕、很欽佩，但有些人不被欽佩、青睞的。一個組織裡面要有質量，但是如果品質下降了，你就知道這個老闆自己的行為可能表現不好了，需要改進了。如果你已經找到這個問題的話，我可以告訴大家，也許這些所謂的上層管理機構必須要有很吸引人的風格，否則的話，傳染性也是極大的。經理不僅在做很多的小事，他自己還會遭遇到更多的屬於自己的狀況。像現在在經營一家零售店，很多的員工在之後都被解雇了，因為他告訴朋友說，你跟我買的話會有折扣。有很多的人是他的朋友，他說我來幫你買折扣的東西。員工是不能這麼做的，因為偏離了當初給員工折扣主要的意願。但是這種情況會被傳染的，而且是很難重現原有的行為。

我們真正需要的是高階層表現良好，不是在玩遊戲，而且不是為了自己的權利以及利益在進行遊戲規則改變的人。所以我們有很多的經歷，我跟他講說，你盡量不要做這些事情，前面的路會越走越彎的，那麼你就會得到很多不太想要的結果。格雷格已經做了這麼多年，某些事情覺得很放鬆，但他做的比我更好，這是我的想法。

第 30 問：巴菲特先生，格雷格 ‧ 阿貝爾先生，我是在高中第三年的學生，我也是在奧馬哈出生的。波克夏是第二大公共事業的供應商，2025 年路透社的調查是評估你們是第二大的。但是我現在發覺這個國家已經沒有在做碳的開發，或是由碳來發電。現在大家已經完全過渡到再生能源了。因為氣候的變化，波克夏對於環境變遷的想法是什麼樣的呢？因為大家覺得火力發電是最骯髒的行業？

格雷格 · 阿貝爾：謝謝你的問題，這個問題再說到波克夏能源公司怎麼部署前途，以及公司裡的機制、如何運作，這是非常重要的問題。您剛剛講到的問題，也是我在先前報告中提到的問題。

在國家的報告中有一件非常重要的事，就是在支持能源，以及我們在收購這家能源公司的時候也都考慮到了。 1999 年，在美國，以及 2000 年收購了波克夏中美公司，有一件事情是我跟團隊都非常清楚，在開始進行公共事業中實際的方向，以及驅動所有的工作，絕對要合乎聯邦政府給予法律上的要求，同時也要合乎州政府對你的認知和要求。在實施公共政策的時候，我有一次有一個非常有趣的談話，這是在愛荷華州跟某個人談論的。

21 世紀初的時候，愛荷華州第一次發生了一個電力短缺的公共事業的情況，這個州裡面沒有足夠的能源了。當時我跟州長坐下來談話，我們該怎麼走呢？如果是美國中部的人，要怎麼樣處理現在能源的問題？那時候，我們所有的發電廠都是以煤炭為基礎的，而且都是火力發電，所以我們要意識到這一點。我們要把這些新的概念在進行對話的時候，要了解怎麼樣處理問題。但後來更有趣的一件事情，我們在 2000 年初的時候，我們再一次又開始面臨到這些問題，我們也要確定怎麼樣維持長期的能源供應，對於客戶不會擔憂。

在討論能源的類型之中，這就成為一個非常清楚的議題。我們希望保持原樣，但是那時各式各樣的能源出台了，主要是煤炭和天然氣。後來做了愛荷華州最大的風力發電場的項目，同時建造三座煤炭火力發電廠。但在愛荷華，我們開始著手進行一項美國前所未有的風力發電的項目，而且大家的一些想法都是非常一致的，也合乎我們國家的一些政策以及基礎的工作。

再生能源以及非碳的主要資源，必須符合國家的要求及標準。之後，我們也配置了大概有 160 億美元在愛荷華投入的資本，這是一個跟我們現在州政府以及聯邦政府政策上面完全符合的，當然我們並不是說就是為了要投資 160 億分配到這個項目，而是我們跟政府合作，大家做了完全共識的想法而完成的。

那時我們也有機會說，把五個不同的火力發電廠相應退役，燃煤機也能夠退役。我們花了 160 億美元，退掉了五個工廠裡面的煤炭燃機，這是多大的結果？對於我們的客戶來講，結果非常好，也保持了現在相應的成本以及利潤，而且是全國最低的楷模，所以我們做的是非常棒的。

我們還是需要有五台燃煤機的運作，才能保持系統的穩定，但我們做到了。我們不能重蹈西班牙或葡萄牙的覆轍，我們現在絕對尊敬今天所有的流程，也尊敬各州的意願跟每一州積極配合，識別出他們想要走的路徑以及圖紙。我們會努力工作，保存現有最好的結果，也識別到他們所面臨的一些挑戰，所以我想我要回答的是每個人渴望持續看到我們對於公共事業上的努力，與利益相關方保持一致的要求，符合他們對於客戶需求上面的一些標準，這些是始終如一，而且是再次與法律一致，跟聯邦政府的標準一致，感謝您提出來這麼重要的問題。

第 31 問：我們知道醫保的情況是希望在第一時間拯救生命，在紐約如果不購買醫保，在運行系統之中，有些時候讓人覺得非常困惑的。我現在告訴您的是，您做了什麼樣的決定，就是您跟摩根大通、亞馬遜的健康投資的企業是否已經結束了？還是您對長期的價值觀的承諾，對於美國健保的改革想法是什麼？

巴菲特：我們的花費已經達到了最確切的數字，很接近 GDP 裡面的 20%，就是在健康上的花費。回到 1960 年，許多國家的支出也許只有 5%。但是這條線，後來就開始急劇分化，在數學上來講有些是事實，有些是 1% 可以得到要求的，所以這種是非常大的變化的。我們做了一個實驗，我們跟摩根大通和亞馬遜都做過這樣的實驗，我們發現他們不知道答案。

就我的案例來說好了，我認為好像我們經濟裡面的一條線蟲一樣。這個線蟲在肚子裡面是活的，我們生病了必須去醫院裡面，有些人不喜歡這樣的系統。像摩根大通和亞馬遜，到最後發現他們對 20% 的改變並不會做出這樣的改變，現在我們發現國家花了 6% 到 7%。我剛剛講的部分，其實也是真的。對我們來講，這是非常大的百分比，就是以經濟的角度來說。基本上來講，這個是根深蒂固了，很難去進行改變的。我們在上面花了一些錢，做了一些工作，學習到一些經驗。

我們看到目前的系統在許多人的心中是非常根深蒂固的，比如說醫療保健的提供者，還有很多其他的人，有些人就是想要拯救生命。但是我們發現要這樣做的話，無論是加拿大或英國，他們想要做這些事情，但成本實在是過高了。

有些人當然會來美國做一些非常異常或困難的健康方面相關的治療或手術，但這方面我們並沒有很大的進展。最後，我們還是有一個時間點需要政府進來幫忙，這樣才能夠解決各種不同的情景，社會裡面的確有問題存在。如果說有 20% 的 GDP 是要進入具體行業的話，你要改變這個行業的熱情，就不會這樣激情了，並不是說這是邪惡的行業，只是說大家最後走到這裡變成關卡了。最後我們三個人的結論是沒有答案，雖然我們有錢，但我們並不知道怎麼樣去改變。我們不知道 3 億人的醫生、對醫院的感覺是什麼樣子，或是覺得他們有特權或什麼樣子的，所以這是不會改變的。

我父親在 1948 年的時候，在選舉上面敗選了，他是非常忠誠的共和黨人，當時有醫生的支持想要去改變這個環節。他們非常相信在做的事情，因為醫生在幫助病人，在疫情過程醫療人員非常自我犧牲來拯救了很多人的生命，當時成千上萬人在死亡，但是依然有人在努力幫助病人。對於醫生、工作人員的重要性是毫無疑問的，但是成本非常高，我們國家的成本跟其他國家是不一樣的，這是非常大的環節。我們是非常富有的國家，所以可以做的事情是別的國家不能做的。

我們要請名義調查和很多人去做這些事情，只有透過這些才能改變。因為這個是已經發展出來的系統，現在這個系統有很大的抗拒。我真希望我有一個答案可以給你，但這個部分，我比較悲觀一點。進去的時候是悲觀，出來還是悲觀，雖然我很高興當時有參與，我也學到很多的經驗。

波克夏當時的確沒有虧錢，但最後還是沒有辦法改變。你要改變政府的話，是一個很有趣的建議。你選擇這些代表進入政府裡面工作，但是在過程當中他們還是要做出一些他們不想要做的決定，最後他們必須要能夠接受，而且要自己找到理由來接受他們不想要做的事情。不管怎麼樣，我們這個過程進行的方式比別的國家更好。不能說它是一個失敗的案例，但是我們也要承認的確是有很多的問題存在，但你要想辦法來解決問題是非常困難的。

其中一個問題是回到財政年度，你要花錢很容易，但是你要刪減別人的預算是困難的。你要被選上當名義代表的話，就要想辦法說我只能盡力這麼做。如果是照我的意思投票的話，有的時候是可以，有些時候是不行的，如果你繼續想當這個代表的話。

我自己是政治家庭長大的人，我看著我父親、我看著別人在政治場合的行為，因為畢竟是人，人的行為就是這樣。不管怎麼樣，我們還繼續在跨步往前前進，這個是你跟兩百年前相比好很多。你不能說這個系統是失敗的，只是說你要做大幅度改變是困難的。

第 32 問：我來自於台灣，這是我第一次參加股東大會，首先感謝你慷慨跟我們分享你的教訓與經驗，你改變我的生命，你是我的模範。將來格雷格 · 阿貝爾先生會負責資本的配置，將來你們是投資人，還是進行操作的投資人？

華倫 ‧ 巴菲特：這是個好問題，我們稱他是 “蘋果先生”，你要當操作人員是比較容易的，坐在房間裡面玩數錢遊戲是比較容易一些，這也是比較被人家羨慕的生活。我一生下來很幸運能夠選擇誰當我的朋友，我不需要跟不喜愛的人工作，對我來講這是生命當中屬於比較難能可貴的一件事情。這五個人都非常棒，他們是非常好的經理，以前他們住的地方離這裡並不是很遠，有些可能是報紙的經理。之前我一生當中的老師從來沒有讓我失望過，不過我必須承認一件事情，我可以選擇我一天要做什麼事情，我的選擇彈性度比一般操作人員更高一些。在很多的情景之下，我可以這麼告訴你的，我不想要去當成最高職位的事業經營者，因為其中有一些行為對我來講不太合適。我現在可以用我喜愛的方式來經營一家公司，對我來說這是一件寶貴的事。

有人跟我說，還剩下 5 分鐘了。剛剛 Becky 問了一個問題，這個問題你們可能會想要聽到這樣的答案，明天我們會有波克夏董事會會議，總共有 11 名董事，其中有兩位是我的孩子霍華德和蘇珊，他們知道我要說什麼，其他的人可能會等到開會的時候才知道我要說什麼。我想時間已經到了，格雷格 · 阿貝爾應該來繼位成為我們公司的 CEO，就是年底的時候成為 CEO，我在董事會的時候建議讓他們有段時間去思考，或者提出問題，或者有什麼樣的結構，他們希望能夠有所改變。再過幾個月，我們就是要討論這件事情了，到時候我們要採取行動來做這件事。到時候我們有 11 名的董事，我想他們應該會非常同意我把棒子交給格雷格先生，這將會是年底的事。當時就會有 11 名的董事，當然我還會盡量留在這個地方，在可看到的未來​​還會繼續留在這邊。

最後我要說的事情是這樣子的，就像格雷格所說，如果是運行的時候，在資本投資或運行上面無論是什麼，我可以有所幫助。從某一些角度來講，我可能會遇到一些非常好的機會，我想波克夏有一定的聲譽，如果有足夠的資產、責任，在政府有困難的時候，我們有辦法能夠承擔或應對這當中遇到的問題。在視野發展的時候，有些時候可能會有所幫助，但是最後的主導權將會是格雷格先生。我已經告訴你了，他將會是非常棒的 CEO。

我想我們的董事會是絕對會歡迎格雷格先生以後成為執行長的決定，他將會成為我們的 CEO。我們現在告訴大家的計畫就是如此，格雷格現在可能自己還不知道到底怎麼回事呢，但是我現在已經講了，他已經都聽到了。我們明天召開董事會的時候，他可以發出任何問題，任何特定的問題都可以回答。我們可能會由他們再進行思考這個問題，在他們進行消化之後，在下一次董事會將進行相應的宣布。當這個事情已經實際履行的時候，我們會向全世界宣布。

我們不是在玩遊戲做的事情，而是在做事情上面來講，我會告訴大家，現在波克夏公司將會慢慢進入權力轉移的工作。感謝大家對我的決議的支持，謝謝！

我再補充一下，這個決定我覺得是最具經濟性的決定，而且我認為我們的前景，有了他，對於我們在以後的發展上會真的變得更好。當然我還會做一些評估，或者我會做一些評論，任何有時間、有機會的時候，我覺得這一天已經到來了，當我們有機會的時候，這就是我們現在最好的。而且對於在您要投資更多錢的時候，對於我們的董事會來說是一個有幫助的決策。我自己已經把我自己的錢全部投資在這個公司了，所以我認為這是一個非常明智的決定。

感謝大家今天參與我們 2025 年全球波克夏年度股東大會，感謝你們的到來！