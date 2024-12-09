中國11月CPI僅上升0.2% 彭博：刺激措施未提振內需
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-09 10:50
中國 11 月消費者物價指數（CPI）減速，連續第三個月回落，《彭博》指出，最新數據顯示政府提出的支撐經濟與信心的措施，不足以提振內需。
中國國家統計局周一（9 日）公布的數據顯示，11 月 CPI 年升 0.2％，升幅小於經濟學家原估的 0.4％。生產者物價指數（PPI）降 2.5%，連續第 26 個月下滑。
國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，11 月受氣溫偏高、出行需求回落等因素影響，全國 CPI 與一年前相比小幅上漲。
《彭博》指出，中國一直想擺脫通縮，但目前消費成長力道仍遠低於疫情前的水準，而經濟放緩促使政府和央行從 9 月起開始推出一系列刺激措施。
保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）說：「通縮壓力持續存在，儘管近來經濟活動回穩，但復甦力道還不足以讓通膨加速。」
《彭博》經濟學家朱懌（Eric Zhu）則指出，民間部門疲軟，政府需要加強刺激措施的力道，刺激經濟復甦，拉高通膨。
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