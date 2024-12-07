〈熱門股〉緯穎重回2000元俱樂部 11月營收年增9成 周漲逾2成

緯穎本周漲幅 24.55%，周五 (6 日) 股價最高漲至 2455 元，股價重回 2000 元關卡，站回所有均線。至於三大法人籌碼動向，三大法人連續 4 個交易日買超，本周合計買超 1283 張。

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緯穎 11 月營收 374.65 億元，月增 5.89%，年增 93.27%，連續 7 個月成長，寫下歷史同期新高；累計今年 1 至 11 月營收 3177.74 億元，年增 43.35%。

緯穎先前指出，下半年客戶需求優於上半年，加上多個 AI 專案都將出貨。法人指出，AWS 持續發展 ASIC 伺服器，其中自主研發的 Trainium 2 也加入生產行列，而 GPU 也同時並進，皆有望帶動整體營運。