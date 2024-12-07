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鉅亨速報

營收速報 - 2024年12月7日台股中小型公司11月營收一覽（新增364家）

鉅亨網新聞中心 2024-12-07 07:55


本次公布11月營收一覽

截至台北時間2024年12月7日07:55，彙整前一日公布11月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計627家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
旭東環保-綠能環保 8,044萬 519.3%
福格創新-其他業 4萬 457.1%
威睿-資訊服務業 4,629萬 349.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
威睿-資訊服務業 4,629萬 494.1%
鏵友益-其他電子業 7,689萬 210.8%
福格創新-其他業 4萬 200.0%
11月已公布營收一覽

截至目前，已公布11月營收報告（資本額<50億）的家數累計達627家。其中營收年增大於 25％有160家，年增小於-20％有85家。

11月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 57家
介於10～50億 >= 0% 109家
介於10～50億 < 0% 53家
介於10～50億 <= -20% 50家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 103家
小於10億 >= 0% 129家
小於10億 < 0% 90家
小於10億 <= -20% 50家

11月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
康霈*-生技醫療業 936萬 7768.1%
欣巴巴-建材營造業 4.62億 1686.4%
旭東環保-綠能環保 8,044萬 519.3%
福格創新-其他業 4萬 457.1%
威睿-資訊服務業 4,629萬 349.8%

11月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
台寶生醫-生技醫療業 3,407萬 677.5%
天方能源-綠能環保 1,941萬 576.5%
皇龍-建材營造業 1,982萬 527.5%
全福生技-生技醫療業 20萬 509.1%
威睿-資訊服務業 4,629萬 494.1%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收11月營收生技醫療業康霈*綠能環保旭東環保

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福格創新%
鏵友益92.410.00%
康霈*5700.53%
欣巴巴131.53.95%
天方能源66.40.61%
皇龍31.452.28%
旭東環保92.6-3.44%
威睿21.81.16%
台寶生醫41.60.63%
全福生技39.5-1.27%

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