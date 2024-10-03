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緯穎台南廠擴大採購綠電 力拚年底綠電使用比例達35%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-03 11:33

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緯穎台南廠擴大採購綠電，力拚年底綠電使用比例達35%。(鉅亨網資料照)

淨零碳排成全球趨勢，緯穎 (6669-TW) 近年也積極將綠電導入各個廠區，財務長陳昌偉指出，台南廠自去年 12 月導入綠電後，目前綠電比例約為 20%，將持續採購綠電，力拚年底綠電使用比例達 35%。 

陳昌偉表示，台南廠自去年 12 月 1 日導入綠電，一開始跟綠電業者採購的額度較小、較為保守，但持續觀察用電情況後，認為可以擴大綠電採購，截至目前台南廠的綠電使用比例約為 20%，希望年底可以達 35%，最終目標是在 2030 年可達到 100% 使用綠電。 


至於其他廠區，陳昌偉說明，包含台北內湖地上權、南科新廠區都將裝設太陽能板，除建置太陽能板，也會採購綠電。陳昌偉補充，目前採購的綠電主要以光電為主，接下來也會尋找其他綠色能源，如風電。 

此外，陳昌偉提到，由於墨西哥廠負責最後的組裝與測試，因此用電需求較大，不過墨西哥採用憑證的方式，支持綠電的使用。 

陳昌偉也說明 AI 伺服器及通用型伺服器的最新展望，AI 伺服器下半年逐季成長，且新專案陸續完工設計，預計將持續帶動 AI 伺服器表現；通用型伺服器下半年則與上半年持平。不過整體而言客戶需求都不錯，尤其在 7、8 月表現轉佳。 

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緯穎淨零碳排綠電

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