緯穎洪麗寗：今年已完成去中化 美國總統大選牽動赴美設廠與否

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-25 15:31

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AI 指標廠緯穎 (6669-TW) 董事長洪麗寗今 (25) 日出席「剛柔並濟大未來」論壇，談到地緣政治風險議題指出，緯穎今年已經完成去中國化，所有的製造皆已離開中國，不過他也坦言，美國總統大選結果增添不確定因素，牽動是否前往美國設廠。

洪麗寗表示，由於 AI 的敏感度，許多台灣公司為了要更接近客戶，加上地緣政治等因素，選擇布局海外。

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洪麗寗進一步指出，緯穎走得比較前面，一開始沒有放太多資源在中國，也在今年完成去中國化，聚焦台灣、馬來西亞、捷克等地布局。不過他也坦言，年底的美國總統大選，也將牽動赴美設廠與否。