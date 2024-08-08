緯穎H2獲利94億年增近6成 三率皆創同期新高

緯穎 ( 6669-TW ) 今 (8) 日召開董事會，並通過第二季財報。緯穎今年上半年財務表現亮眼，稅後純益達 94.01 億元，年增近 6 成。此外毛利率、營益率以及淨利率三率三升，且創下歷史同期新高。

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緯穎表示，持續看好雲端產業以及 AI 伺服器的長期發展，並持續投資深化資料中心技術與產品開發。同時，為因應業務需求，今天董事會也通過對美國子公司 Wiwynn International Corporation 增資 5 億美元 (約新台幣 162 億元) 以充實自有營運資金，優化財務結構。