緯穎H2獲利94億年增近6成 三率皆創同期新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-08 19:21
緯穎 (6669-TW) 今 (8) 日召開董事會，並通過第二季財報。緯穎今年上半年財務表現亮眼，稅後純益達 94.01 億元，年增近 6 成。此外毛利率、營益率以及淨利率三率三升，且創下歷史同期新高。
緯穎第二季營收 774.81 億元，季增 11.3%，年增 37.6%；毛利率 10.8%，季減 0.3 個百分點，年增 2 個百分點；營益率 8%，季減 0.4 個百分點，年增 1.8 個百分點；淨利率 6.1%，季減 0.7 個百分點，年增 1.5 個百分點；稅後純益 46.94 億元，季減 0.3%，年增 79.4%，每股純益 26.85 元。
緯穎累計今年上半年營收 1471.09 億元，年增 12.7%；毛利率 10.9%，年增 2.4 個百分點；營益率 8.2%，年增 2.1 個百分點；淨利率 6.4%，年增 1.9 個百分點；稅後純益 94.01 億元，年增 59%，每股純益 53.77 元。緯穎上半年包含營收、毛利率、營益率以及淨利率皆寫下歷史同期新高。
緯穎表示，持續看好雲端產業以及 AI 伺服器的長期發展，並持續投資深化資料中心技術與產品開發。同時，為因應業務需求，今天董事會也通過對美國子公司 Wiwynn International Corporation 增資 5 億美元 (約新台幣 162 億元) 以充實自有營運資金，優化財務結構。
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