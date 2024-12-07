美12月密大消費者信心指數初值超預期升至74 短期通膨預期大漲

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-07 00:20

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密西根大學周五 (6 日) 公布初步調查顯示，12 月消費者信心指數升至 74，高於經濟學家預期的 73.2，比 11 月前值 71.8 大幅成長，創今年 4 月以來新高。不過，12 月消費者對未來一年通膨預期飆至 5 個月高點，因為預期川普關稅政策帶來的物價壓力加大。

12 月消費者信心指數初值升至 4 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

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具體來看，12 月消費者對未來一年通膨預期初值報 2.9%，遠超經濟學家預期的 2.7%，也比 11 月前值 2.6% 大幅攀升；同月消費者對未來五至十年通膨預期則降至 3.1%，符合市場預期，比 11 月前值 3.2% 小幅下滑。

未來一年通膨預期初值報 2.9%，比 11 月前值大幅攀升。(圖：ZeroHedge)

這份報告繼續反映 11 月大選後政治意識形態變化。密大消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示：「調查顯示民主黨人表達對預期政策變化 (尤其是關稅上調) 將導致通膨抬頭的擔憂，然而共和黨人不同意，預估下一任總統將讓通膨大幅放緩。」

經濟學家警告，川普的一些政策，包括他對關稅的提議，可能會導致更高的通膨。報告顯示，由於預期物價會上漲，消費者認為目前的耐久財購買狀況是自 2021 年 4 月以來最有利的。

調查顯示，消費者認為目前的耐久財購買狀況是自 2021 年 4 月以來最有利的。(圖：ZeroHedge)

另外有四分之一的受訪者表示，現在購買高價商品可以避免未來物價上漲。這一觀點也推動 12 月現況指數上漲。當前現況指數上漲近 14 點達 77.7 點，遠超 11 月的 63.9，而同月預期指數則從 11 月的 76.9 降至 71.6。