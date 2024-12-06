歐元區Q3生產率依然疲弱 但消費支出開始成長

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-06 20:09

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歐盟統計局 (Eurostat) 周五 (6 日) 公布數據顯示，儘管歐元區經濟溫和擴張，但第三季生產率依然疲弱，延續多年來的頹勢，不過同期私人消費達到兩年來新高，消費者終於開始購物，帶來經濟復甦的希望。

歐盟統計局表示，第三季人均生產率與去年同期相比沒有變化，但按工作時間計算，人均生產率成長 0.5%，約為第三季國內生產毛額 (GDP) 年增率終值 0.9% 的一半。

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自新冠疫情爆發以來，歐洲生產率成長特別疲軟，和美國之間的差距已拉開許多。在去全球化時期，歐洲正在努力應對高昂的進口能源、效率低下的勞動市場、支離破碎的監管以及出口的依賴。

歐元區第三季 GDP 季增率終值報 0.4%，符合市場預期也與前值持平，另外同期就業人數季增率終值報 0.2%，也符合市場預期且與前值持平。

儘管如此，生產力似乎有了適度的改善，從一年前的新低到現在已經轉為正值，至少從工作時間來看是如此。

值得注意的是，第三季家庭支出成長 0.7%、投資成長 2%，前者達到兩年來的新高，消費者終於開始消費替經濟復甦帶來希望。長久以來，歐洲一直期待隨著收入成長、通膨降溫和利率下降，消費者能夠提振經濟。

與此同時，隨著近年來通膨飆升，薪資也出現了強勁上漲。歐洲央行 (ECB) 同日稍晚公布的數據顯示，第三季員工人均薪資比去年同期成長 4.4%，低於前一季的 4.8%，但仍處於高位。