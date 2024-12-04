通用汽車擬斥資逾50億美元 重組陷入困境的中國業務

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-04 20:50

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根據外媒周三 (4 日) 報導，通用汽車預計將對其與上汽集團 (SAIC Motor) 的合資企業進行重組。該公司在一份文件中披露，在中國的非現金支出和減記成本超過 50 億美元。

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通用汽車表示，預估將對其在中國合資企業的價值減記 26 億至 29 億美元，此外還預估在支出 27 億美元用於業務重組，其中包括關閉工廠、並削減不獲利的車型和優化投資組合。該公司曾宣布重組中國業務的計畫，不過並未透露關廠相關的細節。

根據通用汽車提交的文件，大部分非現金項目將在第四季確認，雖然這筆費用和減記會影響淨利，但不會影響調整後息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)。

通用汽車聲明表示：「正如我們一直所說的，我們專注於資本效率和成本紀律，並一直與上海通用汽車 (SGM) 合作，扭轉中國業務，以便在市場上實現永續發展和獲利。我們即將與合作夥伴敲定重組計畫，預估 2025 年我們在中國的業績將比去年同期改善」。

該公司也表示，相信合資企業「有能力在沒有新的現金投資的情況下進行重組」。

市場分析指出，這些舉措象徵通用汽車及其中國合作夥伴上汽集團多年來在中國市場的下滑達到頂峰。由於北京政府的巨額補貼和消費者搶購的一系列新車型，中國汽車製造商蓬勃發展。

中國一直在支持國內汽車製造商，讓它們成為國內的主導企業，並成為全球汽車業的一股力量。然而這迫使外國汽車製造商撤退，過去 6 年，美國、日本、韓國和歐洲的汽車製造商關閉或出售了工廠，退出了合資企業。

通用汽車也未能倖免於這種壓力，今年前 9 個月在中國虧損 3.47 億美元，然而在 2017 年曾實現 20 億美元的年利潤。