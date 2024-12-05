美11月ISM非製造業指數降至52.1 創3個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-05 00:13

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美國供應管理協會 (ISM) 周三 (4 日) 公布數據顯示，11 月服務業活動擴張速度降至 3 個月來最慢，表明美國最大經濟引擎正在失去動力，服務業在美國經濟中的占比超過三分之二。

具體來看，美國 11 月非製造業指數下滑 3.9 點至 52.1，為 6 月以來首降，儘管仍高於 50 榮枯線，但遜於經濟學家預期的 55.5，也不及 10 月前值 56.0。

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11 月 ISM 非製造業指數降至 52.1，低於預期。(圖：ZeroHedge)

美國 11 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 53.7，前值 57.2

新訂單指數報 53.7，前值 57.4

僱傭指數報 51.5，前值 53.0

供應商交貨指數報 49.5，前值 56.4

存貨指數報 45.9，前值 57.2

價格指數報 58.2，前值 58.1

未完成訂單指數報 47.1，前值 47.7

新出口訂單指數報 49.6，前值 51.7

進口指數報 53.8，前值 50.2

庫存景氣指數報 54.6，前值 53.0

圖：ISM

觀察指數細項，11 月新訂單指數下滑 3.7 點至 53.7，寫下 3 個月新低，為此次整體指數表現令人失望的主因，而衡量商業活動的指標同樣也降至 53.7，創去年 8 月以來新低。

11 月新訂單指數下滑 3.7 點至 53.7，寫下 3 個月新低，為此次整體指數表現令人失望的主因。(圖：ZeroHedge)

IMS 服務業調查委員會主席 Steve Miller 持樂觀態度表示，報告結果強化過去幾個月的觀點，及服務業已恢復持續成長。他也指出，選舉和關稅影響在調查中常被提及，特定產業的受訪者對此持謹慎態度。

然而加上日前公布連續第八個月萎縮的 11 月 ISM 製造業指數，透露美國經濟在今年最後一段時間的增速可能放緩。

值得注意的是，11 月價格指數從 10 月的 58.1 微幅攀升至 58.2，意味著服務業繼續面臨成本上升的壓力。

至於就業方面，11 月雇傭指數報 51.5，比 10 月的 53.0 下滑，主要是商業活動放緩，再加上未完成訂單連續第四個月下滑以及出口需求疲軟所致。

另外，在需求放緩的情況下，供應商交貨時間也加長，11 月供應商交貨指數從 10 月的 56.4 回落至 49.5。

11 月服務業與綜合 PMI 終值均高於 10 月

儘管 ISM 的調查報告大幅下滑，同日公布的另一份報告顯示，標普全球美國綜合 PMI 生產指數 (S&P Global US Composite PMI Output Index) 從 10 月的 54.1 升至 11 月的 54.9，創 31 個月新高，推升同月服務業與綜合採購經理人指數 (PMI) 走高。

具體來看，雖然 11 月 Markit 服務業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 56.1，低於經濟學家預期與初值的 57，不過略高 10 月前值 55.0；11 月綜合 PMI 終值報 54.9，也遜於經濟學家預期與初值的 55.3，同樣略高 10 月前值 54.1。

(圖：ZeroHedge)

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，服務業的改善抵消製造業的進一步下滑，幫助推動商業活動的整體成長速度達到兩年半多來的最快水準。