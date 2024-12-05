美11月ISM非製造業指數降至52.1 創3個月新低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-05 00:13
美國供應管理協會 (ISM) 周三 (4 日) 公布數據顯示，11 月服務業活動擴張速度降至 3 個月來最慢，表明美國最大經濟引擎正在失去動力，服務業在美國經濟中的占比超過三分之二。
具體來看，美國 11 月非製造業指數下滑 3.9 點至 52.1，為 6 月以來首降，儘管仍高於 50 榮枯線，但遜於經濟學家預期的 55.5，也不及 10 月前值 56.0。
美國 11 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 53.7，前值 57.2
- 新訂單指數報 53.7，前值 57.4
- 僱傭指數報 51.5，前值 53.0
- 供應商交貨指數報 49.5，前值 56.4
- 存貨指數報 45.9，前值 57.2
- 價格指數報 58.2，前值 58.1
- 未完成訂單指數報 47.1，前值 47.7
- 新出口訂單指數報 49.6，前值 51.7
- 進口指數報 53.8，前值 50.2
- 庫存景氣指數報 54.6，前值 53.0
觀察指數細項，11 月新訂單指數下滑 3.7 點至 53.7，寫下 3 個月新低，為此次整體指數表現令人失望的主因，而衡量商業活動的指標同樣也降至 53.7，創去年 8 月以來新低。
IMS 服務業調查委員會主席 Steve Miller 持樂觀態度表示，報告結果強化過去幾個月的觀點，及服務業已恢復持續成長。他也指出，選舉和關稅影響在調查中常被提及，特定產業的受訪者對此持謹慎態度。
然而加上日前公布連續第八個月萎縮的 11 月 ISM 製造業指數，透露美國經濟在今年最後一段時間的增速可能放緩。
值得注意的是，11 月價格指數從 10 月的 58.1 微幅攀升至 58.2，意味著服務業繼續面臨成本上升的壓力。
至於就業方面，11 月雇傭指數報 51.5，比 10 月的 53.0 下滑，主要是商業活動放緩，再加上未完成訂單連續第四個月下滑以及出口需求疲軟所致。
另外，在需求放緩的情況下，供應商交貨時間也加長，11 月供應商交貨指數從 10 月的 56.4 回落至 49.5。
11 月服務業與綜合 PMI 終值均高於 10 月
儘管 ISM 的調查報告大幅下滑，同日公布的另一份報告顯示，標普全球美國綜合 PMI 生產指數 (S&P Global US Composite PMI Output Index) 從 10 月的 54.1 升至 11 月的 54.9，創 31 個月新高，推升同月服務業與綜合採購經理人指數 (PMI) 走高。
具體來看，雖然 11 月 Markit 服務業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 56.1，低於經濟學家預期與初值的 57，不過略高 10 月前值 55.0；11 月綜合 PMI 終值報 54.9，也遜於經濟學家預期與初值的 55.3，同樣略高 10 月前值 54.1。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，服務業的改善抵消製造業的進一步下滑，幫助推動商業活動的整體成長速度達到兩年半多來的最快水準。
最近的調查數據與第四季國內生產毛額 (GDP)2.6% 的成長率是一致的，如果 12 月份也出現同樣強勁的成長。然而，儘管服務業的投入成本通膨又一個月高於平均水準，但由於競爭加劇，服務的平均價格僅小幅上漲。
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