台塑生醫創新光療眼鏡結合OLED技術與穿戴式設計獲台灣精品獎

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-28 11:22

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台塑生醫科技公司今 (28) 日宣布，旗下「台塑生醫微光眼鏡」獲得 2025 年台灣精品獎肯定，該產品結合 OLED 技術與穿戴式設計，突破傳統光照治療設備限制，為睡眠障礙患者提供更便利的解決方案。

台塑生醫微光眼鏡是台塑生醫與明志科技大學有機電子研究中心合作開發，採用 OLED 光源技術，具備均勻面光源和低功耗特性，相較於傳統光照治療設備 10,000 lux 的高強度，新產品大幅降低對眼睛的刺激，並維持相同節能功效。

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台塑生醫指出，過去一年針對科技業、輪班人員及學生等群體的使用數據顯示，75% 的使用者減少嗜睡問題，68% 改善失眠症狀，且使用者專注力也有明顯提升，已通過 IEC/EN 62471 光生物安全測試與動物實驗，確保使用安全性。