〈焦點股〉川普提名石油業CEO任能源部長 台塑四寶股價揚升
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-18 12:24
美國總統當選人川普週六宣布，將提名油田服務公司「自由能源」(Liberty Energy) 創辦人暨執行長萊特 (Chris Wright) 出任能源部長，其支持化石燃料的立場引發市場關注，激勵台塑四寶今 (18) 日股價走揚，其中台塑漲幅最高約 6%。
根據川普聲明指出，萊特是推動美國頁岩油氣革命的先驅，在核能、太陽能、地熱以及石油和天然氣領域均有豐富經驗，新政府將成立國家能源委員會（National Energy Council），由萊特與內政部長提名人柏根（Doug Burgum）共同領導，負責監督能源許可、生產、發電、分配等事務。
萊特過去公開表態支持化石燃料，表示對發展中國家脫貧至關重要，並質疑氣候變遷與極端天氣的關聯性；外界預期，新任能源部長將配合川普政策，加速油氣生產、放寬環保法規。
受此消息激勵，台塑四寶今日股價全面走揚，台塑 (1301-TW) 漲幅約 6%，南亞 (1303-TW) 漲近 4%，台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 漲近 2%。
台塑日前表示，受惠於部分液鹼訂單延至 11 月交運，加上印度即將於 12 月 24 日執行 PVC 的印度標準局（BIS）認證，促使客戶提前備貨，11 月營收有望成長。
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