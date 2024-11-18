〈焦點股〉川普提名石油業CEO任能源部長 台塑四寶股價揚升

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-18 12:24

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美國總統當選人川普週六宣布，將提名油田服務公司「自由能源」(Liberty Energy) 創辦人暨執行長萊特 (Chris Wright) 出任能源部長，其支持化石燃料的立場引發市場關注，激勵台塑四寶今 (18) 日股價走揚，其中台塑漲幅最高約 6%。

根據川普聲明指出，萊特是推動美國頁岩油氣革命的先驅，在核能、太陽能、地熱以及石油和天然氣領域均有豐富經驗，新政府將成立國家能源委員會（National Energy Council），由萊特與內政部長提名人柏根（Doug Burgum）共同領導，負責監督能源許可、生產、發電、分配等事務。

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萊特過去公開表態支持化石燃料，表示對發展中國家脫貧至關重要，並質疑氣候變遷與極端天氣的關聯性；外界預期，新任能源部長將配合川普政策，加速油氣生產、放寬環保法規。