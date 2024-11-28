〈焦點股〉泰鼎-KY在泰PCB產能足 爆兩年來新大量逆勢走高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-28 13:44
以泰國爲主要生產基地的大型 PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 今 (28) 日爆 1.48 萬張大量逆勢上漲，也引起 PCB 同業的關注，而法人則指出，國總統當選人川普放話將對中、墨、加三國關稅所引發的風暴可能擴大，而泰國在對美貿易在前 10 名之外，可能避開加關稅風暴而有利於泰鼎 - KY 營運。
法人指出，依美國 2023 年統計，美國前 10 大進口國依序為墨西哥、中國、加拿大、德國、日本、韓國、越南、台灣、印度及愛爾蘭，泰國並沒有在名單之列。
同時，泰鼎重要子公司 Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 近期與韓國網通及伺服器 PCB 廠梨樹飛達（Isu Petasys）簽署合資公司協議，宣布共同成立合資子公司 ISU-APEX。雙方將透過共享業務資源、產能合作與技術互補，攜手創造更高的產業價值。泰鼎 - KY 強調，此一雙方合資設立子公司的方案，將有利泰鼎跨入高層板印刷電路板市場，為客戶提供更多元的高階產能與服務。此一結盟合約也被視爲韓商重要的避險動作。
在此一雙方合資設立子公司的方案中，泰鼎將出資 1,530 萬泰銖，持有 ISU-APEX 的 15% 股權；梨樹飛達出資 8,670 萬泰銖，持有 ISU-APEX 的 85% 股權。目前泰鼎爲泰國最大的台灣印刷電路板供應商，泰鼎擁有約 100 萬平方公尺的最大月產能，深耕泰國超過 20 年的經營基礎，將為梨樹飛達的國際客戶提供穩定的東南亞產能支援。
目前，除泰鼎之外，台商在泰國有敬鵬 (2355-TW) 擴產之中，而定穎 (3715-TW) 投資泰國廠也進入量產，隨後在 2025 年將有華通 (231-TW)、欣興 (3037-TW)、臻鼎 (4958-TW) 泰國投資新廠進入量產。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇