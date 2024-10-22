台塑生醫打造全台首座光電儲能球場 年發電9萬度綠電供應石門國小

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-22 14:27

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台塑生醫投資近 2000 萬元，為屏東縣牡丹鄉石門國小建置的全台第一座光電儲能球場正式啟用，結合鋰鐵電池儲能系統，每年可發電 9 萬度，除供應學校日常用電外，還能在停電時提供長達一週的緊急用電。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，這座球場不僅為學童提供遮風避雨的運動空間，更是台灣首座結合儲能系統的光電球場。球場每年可減碳約 45 公噸，相當於種植近 4000 棵樹的減碳效益。球場產生的餘電不會躉售，而是透過儲能系統儲存，可在緊急時為學校禮堂及球場提供照明，並支援部落的民生及醫療用電需求。

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教育部長鄭英耀於啟用典禮中指出，教育部正推動以學校為據點加強電網韌性，台塑生醫的這項計畫正好呼應了這一政策方向。對於位處偏遠的石門國小而言，這座球場不僅解決了學生在烈日下或雨天進行體育活動的困擾，更能在颱風等天災造成停電時，維持學校基本運作。

這項計畫的實現也得益於原民會捐贈 36 坪原住民保留地。王瑞瑜強調，這項投資延續了台塑企業創辦人王永慶 30 年前推出的「釣竿計畫」精神。該計畫累計投入近 17 億元，幫助超過 5500 名原住民學童就學，其中不乏返鄉服務的成功案例。