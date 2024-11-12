台塑集團蟬聯幸福企業獎奪8金4銀 連15年調薪抗通膨

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-12 13:51

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今年台塑集團雖然受到亞洲地區石化市場行情下行影響，上半年營運持續承壓，但集團仍在 7 月調薪 3%，創下自亞洲金融風暴後連續 15 年調薪的紀錄，並在中秋、端午發放半個月獎金。

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在員工福利方面，台塑企業提供生育補助、育兒補助、子女獎學金，並調高交通津貼。針對服務滿 5 年的員工，更贈送 24K 紀念金幣，隨年資增加而增加重量。今年並推出 7 至 29 天彈性育嬰停薪留職方案，留停期間仍可享有投保薪資八成的補助。

在健康照護方面，台塑企業提供優於法令的措施，包括補助員工與眷屬至長庚醫院就醫費用，長期病假者可享有長達半年的半薪，遠優於勞基法規定的一個月。此外，企業也補助百餘個社團活動，並提撥部門及旅遊基金，鼓勵員工工作生活平衡。