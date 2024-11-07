〈台塑四寶業績發表〉10月總營收1106億元 月減6.9% 僅南亞年月雙增

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-07 17:24

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台塑集團今 (7) 日公布 10 月合併營收，四寶單月合計 1106.7 億元，月減 6.9%、年減 16.9%；累計前 10 月營收 1 兆 2341.6 億元，年減 2.3%。四寶中南亞受惠德州原料供應正常及中國大陸景氣好轉，呈年月雙增，其餘營收全面下滑，台塑化跌幅最深。

台塑化 (6505-TW)10 月營收 454.5 億元、月減 14.8%、年減 30%，跌幅最深。

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台塑化表示，第一套常壓蒸餾單元及重油加氫脫硫單元執行定檢，產品總銷量較 9 月減少 2,377 千桶，原油煉製量也減少 1,405 千桶；烯烴事業則因一廠 9 月底復工，乙烯產量自 11.5 萬噸提升至 15.4 萬噸，帶動營收月增 10.6%。

台化 (1326-TW)10 月營收 267.3 億元，月減 2.8%、年減 11.4%。

台化說明，除了麥寮 SM 廠及 ARO-3 廠定檢影響 SM 及萃餘油減少 14.7 億元外，中東地區情勢多變導致原油價格震盪，加上中國經濟刺激措施力道低於市場期待，同業產能持續開出但下游需求低迷，影響主要產品行情走弱。

南亞 (1303-TW)10 月營收 227.6 億元，月增 6.2%、年增 4.8%，表現最佳。

南亞表示，德州 EG 廠因原料乙烯供應恢復正常、價格回跌，使利差好轉，EG-1 及 EG-2 全能生產，加上大陸製造業信心略為恢復，十一長假後補貨轉積極；另受惠美東港口罷工，美國客戶增加境內採購，帶動南卡廠營收成長，不過電子材料產品因終端需求未恢復，致電路板銷售量減少。

台塑 (1301-TW)10 月營收 157.4 億元，月減 5.4%、年減 3.5%。