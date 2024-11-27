美10月核心PCE增速創6個月新高 通膨降溫進展停滯不前

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-27 23:35

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美國商務部周三 (27 日) 公布最新數據顯示，消費者支出在 10 月穩健成長，表明第四季之初經濟成長邁著強勁步伐，然而這也意味著過去幾個月通膨降溫的進展似乎停滯不前。

具體來看，聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 10 月核心個人消費支出物價 (PCE) 指數年升 2.8%，為今年 4 月以來新高，符合市場預期，較前值 2.7% 有略有升溫；按月來看成長 0.3 %，符合市場預期並與前值持平。

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10 月核心 PCE 年升 2.8%，比前月加速成長。(圖：ZeroHedge)

10 月 PCE 年增 2.3%，符合市場預期，也較前值 2.1% 略有升溫；按月來看成長 0.2%，符合市場預期且與前值持平。

10 月 PCE 年增 2.3%，較前值有所升溫。(圖：ZeroHedge)

不只如此，10 月剔除住房的超級核心通膨年升 3.51%，高於 9 月的 3.2% 增速；按月來看成長 0.4%，也比前一個月的 0.3% 有回溫。

10 月超級核心 PCE 加速成長。(圖：ZeroHedge)

最新數據支撐許多 Fed 官員近期的言論，即只要就業市場保持健康、經濟繼續向前發展，就不急著降息。因此可見通膨要回落到 Fed 的 2% 目標還有一段時間，而且未來的政策路徑還可能因川普上任變得更難預料。

另外一些零售商因為川普上任後預料關稅會提高，已經考慮在明年祭出漲價措施應對。

服務價格上漲是 PCE 升溫元凶

觀察報告細項，10 月 PCE 回升的原因是服務價格上漲，反映出投資組合管理費飆升，這與美股上漲吻合。

具體來看，10 月核心服務價格 (不包括住房和能源) 月增 0.4%，創下今年 3 月以來最大漲幅，同月核心商品成本保持不變。而 10 月服務支出月增 0.2%，主要是反映醫療保健支出增加，商品支出也有所成長。

服務價格上漲是 10 月 PCE 升溫元凶。(圖：ZeroHedge)

10 月個人收入勁增 暗示未來支出健康

同日公布的另一份數據顯示，美國 10 月個人支出月增 0.4%，符合市場預期 ，前值上修至 0.6%，而經通膨調整後月增率報 0.1%，符合市場預期，前值從 0.4% 上修至 0.5% 。

10 月個人收入勁增，暗示未來消費支出健康。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，10 月個人收入月增率從 7 月的 0.3% 躍升至 0.6%，高於市場預期的 0.3%；經通膨調整後的個人可支配收入月增 0.4%，為 1 月以來的最大增幅。數據暗示未來幾個月消費者支出可能保持健康成長，另外 10 月的儲蓄率也有所提升。

市場反應

根據芝商所 FedWatch 工具，12 月降息 1 碼的機率為 70%，維持利率不變的機率為 30%。